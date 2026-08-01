Emoura Phạm chính thức đăng quang Miss Grand Vietnam 2026, Á hậu 1 Ngô Bảo Ngọc cũng được thi quốc tế

Sau các phần thi, chiếc vương miện của Miss Grand Vietnam 2026 thuộc về

Tối 31/7, chung kết Miss Grand Vietnam 2026 sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM, khép lại hành trình hơn một tháng tranh tài của các thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Sau chuỗi hoạt động đồng hành, các phần thi phụ và đêm bán kết, những gương mặt xuất sắc nhất sẽ bước vào đêm thi quyết định để chinh phục chiếc vương miện danh giá, đồng thời trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026. Trước thời khắc tân Hoa hậu lộ diện, mọi diễn biến liên quan đến đêm chung kết đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ sắc đẹp.

Toàn cảnh chung kết Miss Grand Vietnam 2026 được tường thuật dưới đây!

Công bố danh hiệu trong Top 5

Sau những giây phút hồi hộp, kết quả Top 5 đã chính thức được công bố.

Á hậu 4: Trịnh Yến Nhi

Á hậu 3: Phan Lê Kim Ngọc

Á hậu 2: Võ Đoàn Bảo Hà

Sau đó, 2 người còn lại tiếp tục phần thi đặc biệt, đó là trả lời câu hỏi của đương kim Miss Grand International. "Theo bạn Hoa hậu cần cống hiến cho cộng đồng hay sự tự nguyện?".

Emoura Phạm trả lời chắc chắn phải là sự tự nguyện, vì có tự nguyện bạn mới có sự đam mê và từ tận đáy lòng của con người. Trong khi đó, Bảo Ngọc trả lời khi phục vụ cho cộng đồng, không biết bạn phải là ai hay phải là Hoa hậu, bạn chỉ cần một trái tim chân thành. Kết thúc phần thi, kết quả cuối cùng đã chính thức được công bố.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Ngô Bảo Ngọc. Còn Emoura Phạm đăng quang Hoa hậu. Đồng thời, với vị trí Á hậu 1, Ngô Bảo Ngọc sẽ nối gót Hương Giang thi Miss Grand International All Star mùa 2 được tổ chức vào cuối năm. Còn Emoura Phạm sẽ đại diện nhan sắc Việt thi Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ.

Emoura Phạm đăng quang Miss Grand Vietnam 2026

Tân Hoa hậu đeo sash và vương miện

Top 5 ứng xử câu hỏi chung

Bước vào phòng ứng xử, 5 thí sinh nhận chung một câu hỏi: "Nếu được giới thiệu với bạn bè quốc tế về TP.HCM, bạn sẽ nói gì?".

Lần lượt các thí sinh nêu lên quan điểm của mình. Điểm chung, Top 5 đều nêu bật ý TP.HCM là một trong những trung tâm kinh tế, có con người hào sảng và ẩm thực phong phú. Về sự khác biệt, Trịnh Yến Nhi kể về hành trình từ một cô gái trong tay chưa có gì ở Đắk Lắk quyết định vào TP.HCM để bắt đầu ước mơ. Trong khi đó, Bảo Hà nhận nhiều lời khen nhờ câu trả lời tròn trịa và nhấn mạnh về việc cảm nhận được sự nghĩa tình của con người tại TP.HCM. Gây ấn tượng không kém, Ngô Bảo Ngọc giới thiệu về những điều bình dị nhất của TP.HCM - cũng chính là quê hương nuôi dưỡng cô gái trưởng thành.

Phần thi ứng xử của Emoura Phạm

Phần thi ứng xử của Trịnh Yến Nhi

Phần thi ứng xử của Kim Ngọc

Phần thi ứng xử của Bảo Hà

Phần thi ứng xử của Ngô Bảo Ngọc

Hoa hậu Yến Nhi final walk, Top 5 chính thức lộ diện

Trong giây phút chuẩn bị trao lại vương miện cho Tân Hoa hâu, đương kim Miss Grand Vietnam - Nguyễn Thị Yến Nhi có khoảnh khắc final walk đầy cảm xúc. Trong chiếc váy dạ hội xinh đẹp, Yến Nhi xuất hiện trên sân khấu để gửi lời cảm ơn đến ba mẹ. Cô không giấu được sự nghẹn ngào kể lại sự ủng hộ vô điều kiện trong lúc thành công lẫn thử thách nhất. Bên cạnh đó, Yến Nhi gửi lời cảm ơn đến ekip, những khán giả đã luôn đồng hành cùng cô trong 1 năm đương nhiệm đầy kỷ niệm.

Yến Nhi final walk, chuẩn bị trao lại vương miện cho Tân Hoa hậu

Sau thời gian cân đo đong đếm, BGK đã chọn ra Top 5 thí sinh ấn tượng nhất: Emoura Phạm, Võ Đoàn Bảo Hà, Phan Lê Kim Ngọc, Trịnh Yến Nhi, Ngô Bảo Ngọc.

Công bố Top 5 chung cuộc

Hoa hậu Hương Giang trình diễn

Để khuấy động không khí trong lúc ban giám khảo đưa ra kết quả chọn Top 5, Hoa hậu Hương Giang đã mang đến tiết mục sôi động Let Me Cook. Với tiết tấu nhanh, cùng với vũ đoàn cuồng nhiệt, Hương Giang khiến không khí đêm chung kết trở nên tưng bừng hơn.

Nàng hậu còn gây chú ý khi mang cả chảo đang bốc lửa lên sân khấu, cùng với đó là đoạn điệp khúc với cụm từ "cooking show". Tiết mục của Hương Giang được fan sắc đẹp chia sẻ kèm theo bàn tán hài hước.

Tiết mục sôi động của Hương Giang

Top 10 bắt đầu phần thi hùng biện về hoà bình

Sau khi Top 10 được xướng tên, các thí sinh tiếp tục bước vào phần thi hùng biện về chủ đề hòa bình - nội dung mang đậm dấu ấn của hệ thống Miss Grand. Mỗi người đẹp lần lượt có khoảng thời gian ngắn để trình bày quan điểm, thông điệp và góc nhìn cá nhân về hòa bình, một trong những giá trị cốt lõi mà cuộc thi luôn theo đuổi qua nhiều mùa giải.

Trên sân khấu, Top 10 tự tin thể hiện khả năng thuyết trình truyền tải những thông điệp hướng đến sự đoàn kết, lòng nhân ái, sự sẻ chia và khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường. Bên cạnh nội dung, phong thái, bản lĩnh sân khấu cùng khả năng truyền cảm hứng của từng thí sinh cũng là những yếu tố được ban giám khảo đặc biệt đánh giá ở phần thi quan trọng này. Đây được xem là "bài kiểm tra" để các ứng viên không chỉ chứng minh nhan sắc mà còn thể hiện tư duy, tiếng nói và trách nhiệm của một Hoa hậu trong tương lai.

Các thí sinh hùng biện về chủ đề hoà bình

Gọi tên Top 10 sau phần thi trình diễn dạ hội

Top 15 thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng thi dạ hội. Đây là phần thi được xem là sân khấu để các người đẹp thể hiện thần thái, kỹ năng trình diễn cũng như khả năng làm chủ sân khấu trước khi cuộc đua bước vào giai đoạn quyết định.

Trong những bộ đầm dạ hội lộng lẫy, Top 15 lần lượt sải bước đầy tự tin. Đúng với tinh thần giải trí và bùng nổ vốn là "đặc sản" của Miss Grand, nhiều thí sinh đã mang đến những màn trình diễn được đầu tư công phu thay vì chỉ catwalk đơn thuần. Có người bất ngờ biến hình ngay trên sân khấu, có thí sinh tạo điểm nhấn bằng màn thả chim bồ câu, trong khi một số người đẹp Mai Bảo Hân gây bất ngờ khi lột tóc giả để khoe diện mạo mới ngay giữa phần thi. Những màn trình diễn giàu tính sân khấu liên tục nhận được tiếng reo hò, cổ vũ từ khán giả, góp phần khuấy động bầu không khí của đêm Chung kết.

Thí sinh lột tóc giả, biến hoá ngay trong phần thi dạ hội

Khép lại phần thi dạ hội, MC tiếp tục công bố Top 10 chung cuộc. Đây đều là những thí sinh được đánh giá nổi bật xuyên suốt hành trình cuộc thi, đồng thời thể hiện phong độ ổn định trong đêm Chung kết. Việc lọt vào Top 10 cũng đồng nghĩa các người đẹp sẽ bước vào những phần thi mang tính quyết định, tiến gần hơn tới chiếc vương miện Miss Grand Vietnam 2026. Dù có phần thi mang lại hiệu ứng sân khấu tốt nhưng Mai Bảo Hân gây tiếc nuối khi trượt khỏi Top 10 chung cuộc.

Top 15 lộ diện sau trình diễn bikini bốc lửa

Sau phần đồng diễn và hô tên, MC chính thức công bố Top 20 thí sinh xuất sắc nhất tiếp tục bước vào vòng trong. Kết quả được xác định dựa trên quá trình thể hiện xuyên suốt cuộc thi cùng màn trình diễn trong đêm chung kết, đánh dấu chặng đua ngày càng khốc liệt trên hành trình chinh phục vương miện Miss Grand Vietnam 2026. Những cái tên được xướng lên đều nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả, trong khi không ít thí sinh phải dừng chân đầy tiếc nuối. Đặc biệt phải kể đến Ngô Bảo Ngọc - thí sinh vừa được gọi tên là khán giả cổ vũ cực nồng nhiệt.

Ngô Bảo Ngọc chiếm spotlight khi được gọi tên vào Top 20

Ngay sau đó, Top 20 bước vào phần thi áo tắm - một trong những nội dung được mong chờ nhất của đêm chung kết. Diện những thiết kế bikini tông trắng - hồng, các người đẹp lần lượt sải bước trên sân khấu, khoe vóc dáng cân đối, kỹ năng catwalk cùng thần thái tự tin. Không chỉ là màn phô diễn hình thể, phần thi còn là cơ hội để các thí sinh thể hiện bản lĩnh sân khấu, khả năng làm chủ ánh nhìn và sức hút cá nhân trước khi ban giám khảo đưa ra những đánh giá quan trọng để lựa chọn các gương mặt bước tiếp vào những vòng thi quyết định.

Phần trình diễn bikini của Top 20

Sau phần thi bikini, Top 15 thí sinh xuất sắc nhất cũng đã được gọi tên:

Emoura Phạm Trần Thị Thoa Thương Ngô Bảo Ngọc Trịnh Yến Nhi Võ Đoàn Bảo Hà Lê Thị Tường Vy Mai Bảo Hân Nguyễn Thị Kim Anh Phan Lê Kim Ngọc Phan Cẩm Nhi Hồ Thị Hoàng Huyên Đỗ Trần Tuệ Anh

Sự cố của Hoa hậu Yến Nhi

Sau màn hô tên của các thí sinh, Hoa hậu Yến Nhi theo concept đường đua đã ngồi trên xe mô tô phân khối lớn, sau đó chạy thẳng lên sân khấu. Người đẹp trong trang phục thể thao, đội mũ bảo hiểm và chạy một vòng. Tuy nhiên, đến gần cánh phải của sân khấu thì Hoa hậu Yến Nhi bất ngờ gặp sự cố. Bánh xe trượt trên sân khấu sau khi mưa lớn khiến chiếc xe lật ngang và nàng hậu ngã theo. Ngay trên sóng trực tiếp, ekip nhanh chóng chuyển góc máy. Không lâu sau, Yến Nhi xuất hiện lại với phong thái tự tin, hoàn thành màn đồng diễn mở màn.

Sự cố té xe của Hoa hậu Yến Nhi ở chung kết Miss Grand Vietnam 2026

Yến Nhi gặp sự cố với chiếc xe mô tô phân khối lớn

Top 30 đồng diễn mở màn và hô tên cực sôi động

Mở màn đêm chung kết, Top 30 Miss Grand Vietnam 2026 xuất hiện đầy năng lượng trong tiết mục đồng diễn trên nền nhạc sôi động. Các thí sinh đồng loạt diện trang phục lấy cảm hứng từ những tay đua tốc độ với gam màu nổi bật, phô diễn hình thể săn chắc cùng những bước catwalk tự tin. Đồng hành cùng Top 30 trong màn trình diễn còn có Top 5 Miss Grand Vietnam 2025, tạo nên màn "chuyển giao" đầy ấn tượng ngay từ những phút đầu của đêm thi.

Ngay sau tiết mục mở màn, Top 30 bước vào phần hô tên - một trong những "đặc sản" không thể thiếu của các mùa Miss Grand. Đây cũng là phần thi được đông đảo khán giả mong chờ bởi mỗi thí sinh đều có cơ hội thể hiện cá tính, bản lĩnh sân khấu và khả năng làm chủ đám đông chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Từ cách hát hò nhấn nhá, tạo dáng đến làm thơ về quê hương mình, các người đẹp đều chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm mang đến màn hô tên ấn tượng nhất, liên tục khuấy động bầu không khí và nhận về những tràng cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả. Không ít thí sinh còn khiến cả khán phòng bùng nổ với phong cách trình diễn tự tin, giàu năng lượng và đậm dấu ấn cá nhân.

Đồng diễn mở màn của đương kim Hoa hậu cùng các thí sinh

Mưa lớn trước giờ G

Như các mùa giải trước, sân khấu bán kết và chung kết Miss Grand Vietnam 2026 được thiết kế ngoài trời. Chính vì vậy, cơn mưa xuất hiện vào chiều 31/7 nhanh chóng khiến nhiều người không khỏi lo lắng về tiến độ chuẩn bị cũng như chất lượng của đêm thi.

Theo ghi nhận tại khu vực diễn ra sự kiện, mưa lớn kèm gió mạnh đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến khu vực sân khấu. Một số standee và hàng rào được dựng xung quanh bị gió xô ngã, trong khi nhiều hạng mục vẫn phải che chắn để hạn chế nước mưa.

Mưa lớn trước giờ G chung kết Miss Grand Vietnam 2026

Đến khoảng gần 17h, cơn mưa đã có dấu hiệu giảm dần. Dù bầu trời vẫn còn nhiều mây, lượng mưa không còn lớn như trước đó. Đây cũng là tín hiệu tích cực khiến đông đảo người hâm mộ sắc đẹp hy vọng thời tiết sẽ tiếp tục chuyển biến thuận lợi để đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra đúng kế hoạch.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự hồi hộp trước diễn biến thời tiết. Bên cạnh việc mong chương trình không bị ảnh hưởng, nhiều người kỳ vọng sân khấu ngoài trời sẽ có điều kiện lý tưởng để các thí sinh thể hiện trọn vẹn những phần trình diễn quan trọng trong đêm quyết định ngôi vị cao nhất.

Tình hình sân khấu sau cơn mưa lớn kéo dài

Đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 sẽ là màn tranh tài cuối cùng của dàn thí sinh sau hơn một tháng tham gia các hoạt động, từ vòng sơ khảo đến loạt phần thi phụ như Best in Swimsuit, Best Introduce Video, và đêm bán kết. Sau hành trình sàng lọc, những gương mặt nổi bật nhất sẽ bước vào đêm thi quyết định để chinh phục chiếc vương miện danh giá.

Đây cũng là thời khắc khép lại nhiệm kỳ của đương kim Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi. Sau một năm đồng hành cùng Miss Grand Vietnam trên cương vị hoa hậu, người đẹp sẽ chính thức trao lại vương miện cho người kế nhiệm trong đêm 31/7. Tân Hoa hậu Miss Grand Vietnam 2026 không chỉ tiếp nối hành trình của Yến Nhi mà còn trở thành đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Grand International 2026 tổ chức ở Ấn Độ.