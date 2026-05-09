Em ruột một nam danh ca cầu cứu

Mới đây, em ruột danh ca Minh Cảnh là nghệ sĩ Minh Minh Cảnh đã cầu cứu một số Youtuber và khán giả. Ông nói: "Bà xã tôi đang bệnh nặng, kinh tế lại khó khăn, nên tôi phải cầu cứu các anh em.

Minh Minh Cảnh

Bà xã tôi tên Ngọc Phượng, năm nay 61 tuổi, không phải nghệ sĩ. Hiện tại, bà ấy đang bị ung thư phổi. Tính ra là bà xã tôi bị bệnh 2 năm rưỡi rồi và giờ trở nặng.

Trong 2 năm đầu, bác sĩ có bảo phải phẫu thuật, nhưng gia đình tôi khó khăn quá, nên tôi chỉ đi lấy thuốc nam ở Châu Đốc. Gia đình tôi nghe nói ở đó có ông thầy lang trị ung thư mát tay, nên tôi đưa bà xã đi.

Sau 2 năm, chắc do thuốc không còn hợp nữa nên bệnh bộc phát ra. Tôi mới đưa bà xã vào viện cấp cứu. Hiện tại, bà ấy đang ở nhà uống thuốc đặc trị. Đáng lẽ là phải hóa trị nhưng vì sức khỏe của bà xã tôi yếu quá, nên không thể hóa trị được. Không đủ sức khỏe, bác sĩ không dám hóa trị nên đề nghị uống thuốc truyền đích đặc trị.

Uống thuốc này một tháng mất 15 triệu đồng, chưa kể tiền đi khám lại hàng tháng là 5 triệu nữa. Như vậy, tiền thuốc thang, khám chữa của bà xã tôi bây giờ mất 18 tới 20 triệu một tháng. Tôi không còn đủ tiền để lo cho bà ấy nữa, giờ phải cầu cứu mọi người.

Tôi là nghệ sĩ cải lương, em út của anh Minh Cảnh. Trong nhà tôi thì anh Minh Cảnh là con đầu, tôi gọi là anh hai. Tôi đi hát sau và lấy nghệ sĩ là Minh Minh Cảnh.

Bây giờ cuộc sống khó khăn lắm, tôi cũng không còn nhiều show để đi hát như ngày xưa. Thời trước dịch tôi đi hát nhiều tới mức mệt không dám nhận show. Bây giờ thì kiếm được một show cũng đỏ con mắt.

Tôi gần như không còn show nào để hát, chi là lâu lâu anh em chơi quen biết có mở tiệc, đám giỗ thì mời tôi tới hát cho vui thôi.

Lúc bà xã tôi mới bệnh cũng có anh em bạn bè ở nước ngoài hỗ trợ. Tiền thuốc men tính tới nay cũng phải 200 triệu rồi".