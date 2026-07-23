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Em gái Trấn Thành và Negav bắt đầu hẹn hò từ khi nào?

May Chi
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Chuyện tình cảm giữa Negav và Uyển Ân đang là tâm điểm bàn tán sau loạt ảnh paparazzi ghi lại cảnh cả hai nắm tay, đi ăn tối rồi cùng về chung cư. Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng "đào" lại nhiều khoảnh khắc cũ và cho rằng dấu hiệu về mối quan hệ đặc biệt giữa hai người đã xuất hiện từ nhiều tháng trước.

Sau khi những hình ảnh Negav và Uyển Ân xuất hiện thân mật bên nhau lan truyền trên mạng xã hội, nhiều bài đăng cũ của cả hai bất ngờ được cộng đồng mạng "khai quật". Trong đó, bài viết chúc mừng sinh nhật Trấn Thành của Uyển Ân hồi giữa tháng 4 nhận được sự chú ý đặc biệt. Ở bài đăng này, Uyển Ân chia sẻ ảnh chụp cùng anh trai và hội bạn thân. Đáng chú ý, Negav cũng có mặt trong khung hình, đứng cạnh nữ diễn viên. Dưới phần bình luận, nam rapper còn để lại lời nhắn khá thoải mái: "Hiii cảm ơnn đang ay" , cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa cả hai có thể đã bắt đầu từ thời điểm đó.

Không chỉ vậy, dân mạng còn chỉ ra đây không phải lần hiếm hoi Negav và Uyển Ân xuất hiện cùng nhau. Trước đó, cả hai nhiều lần góp mặt trong các buổi tụ họp của hội bạn gồm Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương, Nhâm Phương Nam... Negav cũng từng tham gia bộ phim Bộ tứ báo thủ do Trấn Thành đạo diễn, đóng cùng Uyển Ân.

- Ảnh 1.

Hình ảnh Negav và Uyển Ân nắm tay, dạo phố được cư dân mạng chia sẻ.

- Ảnh 2.

Negav và Uyển Ân công khai trong những bữa tiệc với bạn bè.

Đến đầu tháng 5, mạng xã hội bắt đầu rộ lên nghi vấn hẹn hò khi xuất hiện loạt ảnh được cho là ghi lại cảnh Negav và Uyển Ân nắm tay, dạo phố. Tuy nhiên, ở thời điểm ấy, người trong cuộc hoàn toàn giữ im lặng.

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Mới đây, câu chuyện tiếp tục nóng trở lại khi paparazzi ghi lại khoảnh khắc cả hai đi ăn tối, có nhiều cử chỉ thân mật rồi cùng trở về một khu chung cư. Loạt hình ảnh khiến nghi vấn hẹn hò bùng nổ thêm một lần nữa, song đến nay Negav và Uyển Ân vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận hay phủ nhận nào về mối quan hệ. Việc bài đăng từ giữa tháng 4 được cộng đồng mạng "đào" lại khiến nhiều người cho rằng Negav và Uyển Ân đã có mối quan hệ khá thân thiết từ trước khi tin đồn hẹn hò xuất hiện. Dẫu vậy, đây vẫn chỉ là những suy đoán dựa trên các chi tiết công khai. Thời điểm chính xác cả hai bắt đầu tìm hiểu hoặc hẹn hò vẫn chưa được người trong cuộc chia sẻ.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
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Tags

sao Việt

Uyển Ân

em gái Trấn Thành

Negav

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