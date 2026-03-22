Em gái Trấn Thành kể chuyện cãi nhau với chị ruột: "Tôi mất hết ý chí"

Tùng Ninh |

"Chị tôi không có ác ý gì hết, chỉ vô tình thốt ra câu đó thôi", Uyển Ân nói.

Mới đây, tại chương trình Ở đây có ai, em gái Trấn Thành là diễn viên Uyển Ân đã chia sẻ về một lần cãi nhau với chị gái mình. Cô nói: "Bản thân tôi là người rất nhạy cảm. Người ta có thể nói không có ý gì nhưng tự tôi nghe xong lại suy diễn.

Uyển Ân

Làm nghề này để thành công phải đi một con đường rất lâu, rất dài mới được người ta chú ý. Chưa cần nói thành công, chỉ cần để được chú ý thôi cũng mất nhiều công sức.

Thời gian đó tôi còn nhỏ, còn đang bươn chải cho cuộc đời, sự nghiệp. Tự nhiên hôm đó chị tôi nói tôi một câu: "Nhìn người ta đi, người ta bằng tuổi mày mà…".

Chị tôi không có ác ý gì hết, chỉ vô tình thốt ra câu đó thôi. Tôi là người rất nhạy cảm và cũng đang áp lực với công việc, đi làm áp lực lắm, không biết khi nào mới được người ta chú ý, mới nhận được thành quả.

Trong thời gian đầu, tôi đi đâu cũng bị từ chối. Khi bị như vậy nhiều quá, tôi hoang mang không biết mình có đi đúng đường, có đang làm đúng hay không.

Nhưng tôi lại không phải người hay chia sẻ, chỉ để trong lòng rồi tối nằm khóc. Vì thế nên khi nghe chị nói thế, tôi bị tự ái, bùng lên và cãi hỗn với chị luôn, mất hết ý chí. Đó là trận cãi nhau lớn nhất của tôi với chị và tự nhiên tôi thốt lên: "Em không thích chị".

Thế là một khoảng thời gian dài tôi từ mặt chị tôi, không nói chuyện với nhau. Sau đó, tôi nhìn nhận lại thấy mình trẻ con quá và tự mình thay đổi, nhắc mình không nên nói những câu như thế với người thân của mình. Tôi làm lành với chị, vui vẻ lại với nhau và giờ tôi cũng trưởng thành rồi".

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Choáng ngợp hàng chục tỉ đồng, hơn 1000 miếng vàng, hàng chục siêu xe trong vụ Mr Pips

6 thanh niên bốc đầu xe máy nhận “cái kết đắng”: Dính 6 lỗi, tịch thu 3 xe

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

