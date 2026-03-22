Em gái Trấn Thành kể chuyện cãi nhau với chị ruột: "Tôi mất hết ý chí"

Mới đây, tại chương trình Ở đây có ai, em gái Trấn Thành là diễn viên Uyển Ân đã chia sẻ về một lần cãi nhau với chị gái mình. Cô nói: "Bản thân tôi là người rất nhạy cảm. Người ta có thể nói không có ý gì nhưng tự tôi nghe xong lại suy diễn.

Uyển Ân

Làm nghề này để thành công phải đi một con đường rất lâu, rất dài mới được người ta chú ý. Chưa cần nói thành công, chỉ cần để được chú ý thôi cũng mất nhiều công sức.

Thời gian đó tôi còn nhỏ, còn đang bươn chải cho cuộc đời, sự nghiệp. Tự nhiên hôm đó chị tôi nói tôi một câu: "Nhìn người ta đi, người ta bằng tuổi mày mà…".

Chị tôi không có ác ý gì hết, chỉ vô tình thốt ra câu đó thôi. Tôi là người rất nhạy cảm và cũng đang áp lực với công việc, đi làm áp lực lắm, không biết khi nào mới được người ta chú ý, mới nhận được thành quả.

Trong thời gian đầu, tôi đi đâu cũng bị từ chối. Khi bị như vậy nhiều quá, tôi hoang mang không biết mình có đi đúng đường, có đang làm đúng hay không.

Nhưng tôi lại không phải người hay chia sẻ, chỉ để trong lòng rồi tối nằm khóc. Vì thế nên khi nghe chị nói thế, tôi bị tự ái, bùng lên và cãi hỗn với chị luôn, mất hết ý chí. Đó là trận cãi nhau lớn nhất của tôi với chị và tự nhiên tôi thốt lên: "Em không thích chị".

Thế là một khoảng thời gian dài tôi từ mặt chị tôi, không nói chuyện với nhau. Sau đó, tôi nhìn nhận lại thấy mình trẻ con quá và tự mình thay đổi, nhắc mình không nên nói những câu như thế với người thân của mình. Tôi làm lành với chị, vui vẻ lại với nhau và giờ tôi cũng trưởng thành rồi".