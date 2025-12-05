Em gái Trấn Thành hở bạo hơn cả Ngọc Trinh, bị bạn trai bỏ rơi ở sự kiện

Tại sự kiện của NTK Đỗ Long chiều 5/12, Uyển Ân trở thành tâm điểm khi xuất hiện với một thiết kế đen được cắt xẻ táo bạo. Nữ diễn viên chọn váy ôm sát cơ thể đi cùng đường cắt khoét sâu ở eo và phần chân váy được xử lý xẻ cao để phô diễn trọn vẹn đường cong cơ thể.

Kiểu tóc búi cao giúp Uyển Ân trưng trổ đường nét gương mặt ngày càng sắc sảo hậu giảm cân. Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi Uyển Ân thử sức với phong cách cắt xẻ mạnh tay, khác biệt rõ rệt so với vẻ ngoài kín đáo quen thuộc.

Uyển Ân mặc váy "chặt chém" đến sự kiện

Khi so với màn lộ diện của Ngọc Trinh - người được mệnh danh là "nữ hoàng nội y" - thì em gái Trấn Thành trông "chặt chém" và gây bất ngờ hơn. Khoảnh khắc xuất hiện của Uyển Ân nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Nhiều khán giả nhận xét em gái Trấn Thành ngày càng tự tin, trưởng thành và không ngại thử nghiệm với những layout thời trang táo bạo hơn trên thảm đỏ.

Trước đó, Ngọc Trinh đổ bộ thảm đỏ với thiết kế quây màu đen, chất liệu xuyên thấu nhẹ nhưng được xử lý tinh tế với họa tiết ren nổi. Bộ cánh vẫn giữ nét gợi cảm quen thuộc nhưng kín đáo và tiết chế hơn so với hình ảnh "nữ hoàng nội y" thường thấy. Đi kèm là kiểu tóc búi cao rủ vài lọn trước mặt, cùng layout trang điểm sắc nét tôn lên đôi mắt to và làn da bóng khỏe.

Ngọc Trinh cũng thừa nhận bản thân vừa tăng 2 kg, số cân hiện tại đã 54 kg và dù đã cố gắng giảm để kịp show diễn của NTK Đỗ Long nhưng không kịp. Vì vậy nữ người mẫu cũng chọn chiếc đầm khá kín đáo và siết body.

Cũng trong sự kiện, "bạn trai hờ" của Uyển Ân là rapper Pháp Kiều cũng đổ bộ. Tuy nhiên vì cả hai đến không cùng lúc nên Pháp Kiều đã lên thảm đỏ chụp ảnh trước. Uyển Ân cho biết: "Hôm nay chồng Pháp Kiều chặt chém dữ lắm nên tôi phải ở nhà chuẩn bị kỹ một xíu thì mới dám sánh vai với chồng. Layout hôm nay làm đến 1 tiếng rưỡi".

Vì đến trễ nên Uyển Ân không kịp lên thảm đỏ chung với "chồng" Pháp Kiều

Uyển Ân được khán giả biết đến là em gái Trấn Thành nhưng bằng thực lực của mình, cô đã gây ấn tượng và có chỗ đứng riêng trong các dự án mà mình tham gia như Nhà Bà Nữ, Mai, Cô Dâu Hào Môn, Bộ Tứ Bảo Thủ,...

Thời gian qua, câu chuyện Uyển Ân và Pháp Kiều hẹn hò bắt nguồn từ một đoạn clip viral trên Threads. Trong clip, Uyển Ân chụm đầu, choàng tay nói chuyện với một người khác giới trông vô cùng thân mật. Tuy nhiên khi tìm ra danh tính đối phương là Pháp Kiều thì netizen được phen cười nghiêng ngả, bởi lẽ ai cũng biết giữa cả hai có mối quan hệ bạn bè cực kỳ thân thiết.

Khi nhiều khán giả hài hước chia sẻ clip thân mật của mình, Uyển Ân và Pháp Kiều "thuận nước đẩy thuyền" khi tự tung loạt hint chất lượng nhưng theo phong cách lầy lội, càng khiến dân mạng được phen cười khờ.