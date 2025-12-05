Nhật Kim Anh kêu cứu

Thời gian gần đây, Nhật Kim Anh liên tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi bị cuốn vào loạt tin đồn thất thiệt liên quan đến đời tư. Những thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện dồn dập, lan truyền nhanh chóng trên nhiều nền tảng, khiến nữ diễn viên buộc phải lên tiếng.

Mới đây, Nhật Kim Anh tiếp tục đăng tải đoạn clip dài hơn 2 phút. Trong clip, cô "cầu cứu": "Cậu Ba ơi, cứu em Bình đi cậu Ba ơi... Người ta đăng clip bôi nhọ, vu khống, bịa đặt em thì lên tới 20 chục triệu view, rất là nhiều người coi. Mà trong khi em và mọi người lên clip đính chính thì có 900 like à. Khổ không, tội nghiệp em không. Cậu Ba về cứu em Bình cậu Ba ơi, khổ thân em quá... ".

Clip Nhật Kim Anh "cầu cứu"

Theo chia sẻ của Nhật Kim Anh, mặc dù một số tài khoản tung tin đồn đã đính chính, nhưng lượng người tiếp cận lại vô cùng thấp. Cô thẳng thắn bày tỏ: "Chính trang bôi nhọ, vu khống Kim Anh bây giờ còn dùng một chiêu nữa là lên xin lỗi và đính chính, trong khi lên xin lỗi đính chính thì chẳng có ai coi, còn giật gân câu chuyện thì rất rất nhiều người coi.

Bởi vậy nên Kim Anh mong tất cả quý vị yêu thương Kim Anh hãy chọn lọc thông tin và theo dõi những báo chính thống để tiếp nhận thông tin chính xác. Cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương và ủng hộ Kim Anh trong suốt thời gian qua".

Trước đó, Nhật Kim Anh cũng đăng bài cảnh báo tin giả trên trang cá nhân. Cô viết: "Tin giả tấn công Nhật Kim Anh. Đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng bịa đặt, đăng tin sai sự thật kéo về các trang web trái phép. Xin cả nhà cảnh giác, không chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng, 'vô tình' tiếp tay cho hành vi lan truyền nội dung bịa đặt, dính tới các trang web trái phép" .

Nhật Kim Anh mong mọi người cảnh giác, không tin theo và lan truyền tin giả

Ngoài ra, trao đổi với Tri Thức - Znews, quản lý của nữ diễn viên một lần nữa khẳng định thông tin trên là bịa đặt. Hiện tại, nữ diễn viên cùng mẹ đi chùa ở Đài Loan. "Mong mọi người không lan truyền những thông tin bịa đặt. Chúng tôi đang làm việc với cơ quan chức năng để xử lý những tài khoản tung tin giả. Theo chúng tôi được biết, tài khoản tung tin là một kênh về cờ bạc, nên có thể họ cố ý câu view để thu hút người xem" , quản lý của Nhật Kim Anh nói.

Nhật Kim Anh sinh năm 1985 tại Thanh Hóa, hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm với nhiều vai diễn để đời trong Tiếng sét trong mưa, Vua bánh mì, Long thành cầm giả ca … Bên cạnh diễn xuất, cô còn kinh doanh, sở hữu một thương hiệu mỹ phẩm và cà phê riêng. Vài năm nay, Nhật Kim Anh hạn chế tham gia showbiz, tập trung cho kinh doanh.