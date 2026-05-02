Em gái ruột nóng bỏng, nổi đình đám của đại gia ngàn tỷ showbiz Việt, ai cũng kính nể

Nhắc đến Trấn Thành, khán giả nghĩ ngay đến vị "đạo diễn ngàn tỷ" thống trị phòng vé Việt được nhiều người ngưỡng mộ, nể phục. Thế nhưng, hào quang của gia đình họ Huỳnh không chỉ dừng lại ở người anh cả. Huỳnh Uyển Ân – cô em gái út sở hữu nhan sắc nóng bỏng và tài năng cũng đang dần khẳng định vị trí của mình trong showbiz Việt.

Sự nghiệp càng thăng hoa, nhan sắc càng nóng bỏng

Huỳnh Uyển Ân sinh ngày 15/02/1999 tại Thành phố Hồ Chí Minh, là con út trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với anh trai cả là siêu sao Trấn Thành. Dù sở hữu nền tảng gia đình vững chắc và từng theo học tại ngôi trường danh giá Đại học RMIT, cô vẫn quyết định rẽ hướng để theo đuổi đam mê diễn xuất chuyên nghiệp. Để trang bị kỹ năng thực tế, Uyển Ân đã dành nhiều thời gian rèn luyện tại sân khấu kịch của nghệ sĩ Minh Nhí trước khi chính thức lấn sân vào thị trường phim ảnh.

Sự nghiệp của cô bắt đầu từ những vai phụ nhỏ trong các dự án web-drama như Oppa phiền quá nha hay Bố già bản mạng xã hội. Tuy nhiên, cột mốc chói lọi nhất giúp cái tên Uyển Ân phủ sóng khắp truyền thông chính là vai chính Ngọc Nhi trong bộ phim điện ảnh Nhà bà Nữ vào năm 2023.

Với doanh thu kỷ lục 475 tỷ đồng, tác phẩm này không chỉ đưa cô vào hàng ngũ diễn viên trăm tỷ mà còn giúp cô khẳng định được năng lực diễn xuất tâm lý chiều sâu, dần thoát khỏi cái bóng quá lớn của anh trai. Tiếp nối thành công, cô liên tục góp mặt trong các dự án đình đám khác như Mai và Cái giá của hạnh phúc, trở thành gương mặt bảo chứng cho sự chỉn chu và triển vọng của điện ảnh Việt.

Song song với sự nghiệp thăng hoa là một cuộc cách mạng về ngoại hình đầy ấn tượng. Uyển Ân từng khiến công chúng ngỡ ngàng khi giảm thành công 12kg, từ một cô gái có gương mặt bầu bĩnh trở thành mỹ nhân với vóc dáng nóng bỏng và phong cách thời trang quyến rũ. Sự lột xác này giúp cô trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng và thường xuyên xuất hiện với thần thái sang trọng, gợi cảm trên các thảm đỏ sự kiện lớn.

Dính loạt tin đồn tình ái

Chuyện tình ái của Huỳnh Uyển Ân luôn là đề tài thu hút sự tò mò lớn từ công chúng, bởi dù sở hữu ngoại hình nóng bỏng và là em gái của "ông trùm" Trấn Thành, cô lại cực kỳ kín kẽ và chưa bao giờ chính thức xác nhận bất kỳ mối quan hệ nào.

Mối tình tiêu tốn nhiều giấy mực nhất của báo chí chính là với nam diễn viên Quỳnh Lý. Cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò ngay sau khi hợp tác chung trong phim Nhà bà Nữ . Dù chưa một lần công khai trước truyền thông nhưng người hâm mộ đã soi ra hàng loạt bằng chứng không thể chối cãi như việc cả hai thường xuyên diện đồ đôi, check-in cùng một địa điểm du lịch và đặc biệt là Quỳnh Lý luôn có mặt trong các buổi tiệc thân mật của gia đình Trấn Thành.

Nam diễn viên còn thường xuyên tháp tùng Uyển Ân tại các sự kiện thảm đỏ, chăm sóc cô rất chu đáo. Tuy nhiên, đến khoảng giữa năm 2024, nhiều nguồn tin rộ lên rằng cặp đôi đã âm thầm chia tay khi không còn xuất hiện chung hay tương tác thân thiết như trước.

Bên cạnh Quỳnh Lý, Uyển Ân cũng từng vướng nghi vấn "phim giả tình thật" với nam diễn viên Võ Điền Gia Huy sau khi cả hai đóng cặp trong dự án điện ảnh Cái giá của hạnh phúc . Những bộ ảnh tình tứ và sự thân thiết trên mức đồng nghiệp tại các buổi họp báo khiến khán giả tích cực "đẩy thuyền". Thế nhưng, ngay sau đó Võ Điền Gia Huy đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định giữa hai người chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, hỗ trợ nhau trong công việc.