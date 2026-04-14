Em dâu nhốt và bỏ đói chị chồng trong tầng hầm suốt 2 năm

Chi Chi |

Vụ ngược đãi nghiêm trọng chỉ được phát hiện khi nạn nhân đập vỡ cửa sổ và trốn thoát.

Một người phụ nữ tại bang Michigan, Mỹ đang bị nhà chức trách cáo buộc đã nhốt chị chồng của mình trong tầng hầm suốt nhiều năm trời. Nạn nhân 58 tuổi đã may mắn trốn thoát bằng cách làm vỡ một cửa sổ và sau đó phải nhập viện vì tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Cảnh sát cho biết nghi phạm Tasha Beamon cũng chính là người chịu trách nhiệm chăm sóc cho nạn nhân.

Tasha Beamon, 48 tuổi, đã bị buộc tội giam giữ người trái phép và ngược đãi người lớn dễ bị tổn thương ở mức độ 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Theo báo cáo từ các đơn vị truyền thông như WJRT, WNEM và Michigan Live, Beamon đang đối mặt với những cáo buộc hình sự nghiêm trọng. Hiện vẫn chưa rõ liệu người phụ nữ này đã đưa ra lời bào chữa hay thuê luật sư đại diện cho mình hay chưa. Nhà chức trách cho biết nạn nhân đã tìm cách trốn thoát và đập vỡ cửa sổ tại một ngôi nhà gần đó ở Saginaw để tìm kiếm sự giúp đỡ. Chủ ngôi nhà này đã gọi điện cho số khẩn cấp 911 vào ngày 15 tháng 3 và cảnh sát đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó theo các tài liệu từ tòa án.

Nạn nhân đã nói với các sĩ quan tại hiện trường rằng bà bị em dâu giam giữ trái ý muốn dưới tầng hầm của một ngôi nhà khác trong khoảng hai năm. Bà chia sẻ với cảnh sát rằng mình không được cho ăn thường xuyên và không có bất kỳ quyền tiếp cận nào với nguồn nước. Trong quá trình khám xét, cảnh sát báo cáo đã tìm thấy một tấm nệm đặt trên sàn tầng hầm, một chiếc xô chứa đầy nước tiểu và một cánh cửa bị khóa chặt.

Các nhà chức trách mô tả người phụ nữ này là một người lớn dễ bị tổn thương. Bà đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện vì suy dinh dưỡng nặng. Ngay sau khi thẩm vấn Beamon - người được xác định là người chăm sóc của nạn nhân - các điều tra viên đã tiến hành lập hồ sơ và đưa ra các cáo buộc chính thức. Hiện tại, Beamon đang bị giam giữ tại nhà tù hạt Saginaw với số tiền bảo lãnh được ấn định là 100.000 USD (khoảng 2,5 tỷ đồng).

Nguồn: People

