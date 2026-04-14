Vô tình nhấn vào chân ga, nữ giáo viên tại Malaysia lái ô tô đâm vào 2 học sinh khiến 1 em thiệt mạng

Gia Linh |

Vụ tai nạn xảy ra tại Malaysia đã khiến những người có mặt tại hiện trường vô cùng bàng hoàng và xót xa cho nạn nhân nhỏ tuổi.

Mới đây, một vụ tai nạn đã xảy ra tại Malaysia, cướp đi mạng sống của một bé gái 13 tuổi, khiến những người chứng kiến vô cùng xót thương cho nạn nhân nhỏ tuổi. Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho các tài xế cần thận trọng hơn, đặc biệt là tại những nơi tập trung đông trẻ em như trường học.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz, vụ tai nạn xảy ra hôm Chủ nhật, 12/4 vừa qua tại một trường học ở Kelantan, Malaysia. Theo Trưởng Công an huyện Kota Bharu, Phó Ủy viên Mohd Azmir Damiri, tài xế gây tai nạn là một nữ giáo viên 57 tuổi. Do vô tình nhấn vào chân ga mà người này đã tăng tốc, khiến chiếc xe lao về phía trước, đâm vào 2 học sinh rồi đâm vào một cột bê tông. “Hậu quả của vụ va chạm, một học sinh bị chấn thương đầu nghiêm trọng và tử vong tại chỗ", ông Mohd Azmir Damiri cho biết.

Hình ảnh chiếc xe gây tai nạn tại hiện trường.

Một video về vụ việc đã lan truyền rộng rãi, cho thấy một học sinh bị mắc kẹt giữa xe và một cây cột; học sinh này vẫn còn cử động vào thời điểm quay video. Theo báo Berita Harian, nạn nhân xấu số là nữ sinh Nur Fatimatul Hawa Mohd Azaudin, 13 tuổi, được xác nhận tử vong tại hiện trường. Một học sinh khác hiện đang được điều trị sau khi cả hai bị đâm khi đang mang giày trước phòng cầu nguyện.

Thi thể nạn nhân đã được đưa đến Đơn vị Pháp y tại Bệnh viện Đại học Khoa học Malaysia (HUSM), Kubang Kerian để khám nghiệm tử thi. Học sinh còn lại bị thương nặng và hiện đang được điều trị tại Khu vực Đỏ ở HRPZ II,” ông Mohd Azmir nói. Ộng Mohd Azmir cũng cho biết thêm rằng tài xế không bị thương. Vụ việc hiện đang được điều tra theo Điều 41(1) của Luật Giao thông Đường bộ Malaysia năm 1987. Theo Sinar Harian, tài xế 57 tuổi đã phải ra hầu tòa vào sáng thứ Hai, 13/4 vừa qua và sẽ bị tạm giam 2 ngày để phục vụ điều tra thêm.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)

Đang chơi thì cậu bé 6 tuổi chạy vụt qua đường, chiếc xe tải lao tới và tiếng kêu xé lòng cuối video
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Honda ra mắt xe tay ga mới: Giá "mềm" nhưng loạt trang bị cao cấp vượt tầm giá

