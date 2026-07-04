Em chồng nằng nặc đòi mua lại căn nhà tôi đang ở, giá đưa ra khiến cả nhà khó xử

Đến lúc nói chuyện riêng, em mới kể thật.

Tôi và chồng mua căn hộ hiện tại cách đây bốn năm bằng tiền tích góp và khoản vay ngân hàng kéo dài hai mươi năm. Đó là tài sản lớn nhất của hai vợ chồng. Em chồng làm việc ở nước ngoài nhiều năm, mới về nước đầu năm nay.

Một tối cuối tuần, em bất ngờ đến nhà rồi ngỏ ý muốn mua lại chính căn hộ của vợ chồng tôi.

Tôi tưởng em đùa. Em nói rất nghiêm túc rằng đã xem nhiều nơi nhưng vẫn thích căn hộ này vì gần trường học của các cháu và tiện cho bố mẹ sau này lên chơi. Em còn đưa ra mức giá cao hơn thị trường gần 15%.

Cả nhà đều ngỡ ngàng. Tôi không hiểu vì sao em lại muốn mua chính căn nhà chúng tôi đang ở.

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Đến lúc nói chuyện riêng, em mới kể thật. Hóa ra công ty em sắp điều chuyển sang nước khác thêm vài năm. Em muốn mua trước một căn nhà ổn định để sau này về nước có chỗ ở. Em chọn nhà anh chị vì biết rõ lịch sử căn hộ, chất lượng xây dựng và cũng muốn nếu anh chị đồng ý bán thì sẽ mua đúng giá, không để anh chị thiệt.

Tôi từ chối. Không phải vì giá thấp, mà vì đây là nơi hai vợ chồng dành cả tuổi trẻ để gây dựng. Mỗi góc nhà đều có kỷ niệm của các con.

Điều khiến tôi cảm động là em chồng không hề ép. Em chỉ cười rồi bảo: "Em hỏi vì tin người nhà sẽ nói thật. Không bán cũng không sao" nhưng vẫn nhấn mạnh chỉ muốn mua nhà tôi không hiểu còn lý do gì khác không.

Tối hôm ấy, bố mẹ chồng còn gọi điện xin lỗi vì sợ tôi khó xử.

Thực ra, điều khiến tôi vui nhất không phải lời đề nghị mua nhà, mà là cách cả gia đình tôn trọng quyết định của nhau. Có những chuyện liên quan đến tiền bạc, chỉ cần một người nghĩ cho người khác một chút thì sẽ không biến thành mâu thuẫn. Còn căn nhà này, tôi có nên để lại cho em chồng không? Vì bán rẻ thì không nỡ mà bán bằng giá người ngoài thì sợ mang tiếng.