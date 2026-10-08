Elon Musk rốt cuộc có bao nhiêu người con?

Elon Musk hiện có các chung con cùng với 4 người phụ nữ khác nhau.

Người giàu nhất thế giới - Elon Musk được cho là đã có tổng cộng 14 người con trong suốt 20 năm qua.

Sáng lập viên Tesla lần đầu làm cha vào năm 2002 khi vợ cũ của ông – nhà văn người Canada Justine Wilson – sinh con trai Nevada Alexander. Cậu bé không may qua đời khi mới 10 tuần tuổi. Sau đó, họ tiếp tục đón thêm 5 người con: cặp song sinh Vivian và Griffin, cùng bộ ba Kai, Saxon và Damian.

Sau khi ly hôn Wilson vào năm 2008 sau 7 năm gắn bó, Musk đã kết hôn và ly hôn hai lần với nữ diễn viên Talulah Riley, dù hai người không có con chung. Đến năm 2020 - hai năm sau khi Musk và nữ ca sĩ Grimes công khai mối quan hệ - cặp đôi thông báo đã chào đón con đầu lòng chung, đặt tên là X Æ A-12.

Cặp đôi cũ này có thêm hai người con nữa: một con gái tên Exa Dark Sideræl và một con trai tên Techno Mechanicus. Theo các tài liệu tòa án do Business Insider đăng tải, chỉ vài tuần trước khi con thứ hai của họ ra đời, vị CEO công nghệ này cũng đã bí mật có một cặp song sinh tên Strider và Azure với Shivon Zilis - một quản lý cấp cao tại công ty Neuralink của ông - vào tháng 11/2021.

Elon Musk có ít nhất 14 người con

Cặp đôi tiếp tục chào đón con gái Arcadia vào tháng 2/2024. Sau đó trong năm, một nguồn tin chia sẻ với PEOPLE rằng Musk và Grimes đang tìm một ngôi nhà ở Bel Air để ông có thể sống chung cùng tất cả các con và các bà mẹ của chúng.

Đến tháng 2/2025, tác giả Ashley St. Clair tiết lộ rằng cô và Musk đã chào đón một con trai tên Romulus. Cùng thời điểm đó, Zilis thông báo cô và Musk đã bí mật đón em bé thứ 4 – con trai Seldon Lycurgus – dù không rõ chính xác ngày sinh. (Vào tháng 10/2026, Zilis chia sẻ trên X rằng cô và Musk từng có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay sau khi cô chuyển từ "yêu thương sang buông bỏ chỉ trong một tuần mà không có lời báo trước".)

Vào tháng 5/2026, St. Clair tiết lộ với tờ The New York Times rằng Musk từng nói với cô rằng ông cũng có một người con với một ngôi sao nhạc pop Nhật Bản, dù thông tin này chưa được xác minh chính thức.

Dưới đây là những điều cần biết về 14 người con của Elon Musk: Nevada, Vivian, Griffin, Kai, Saxon, Damian, X Æ A-12, Exa, Strider, Azure, Techno, Arcadia, Seldon Lycurgus và Romulus.

Nevada Alexander

Musk chào đón con trai Nevada Alexander cùng người vợ đầu Justine Wilson vào năm 2002. Khi mới 10 tuần tuổi, cậu bé trút hơi thở cuối cùng do hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS).

"Nevada được đặt nằm ngủ ngửa như mọi khi, rồi đột ngột ngừng thở," Wilson viết trong bài luận năm 2010 trên tờ Marie Claire. "Đến khi các nhân viên y tế hồi sức cấp cứu, cậu bé đã bị thiếu oxy quá lâu đến mức não bị chết."

Cô viết tiếp: "Con đã nằm 3 ngày trên máy hỗ trợ sinh tồn tại bệnh viện ở Quận Cam trước khi chúng tôi đưa ra quyết định rút máy. Tôi đã ôm con trong tay khi con qua đời."

Vivian Jenna Wilson và Griffin

Trong bài luận trên Marie Claire, Wilson kể chi tiết về việc họ tiếp tục sinh thêm con.

"Tôi chôn giấu cảm xúc... đối phó với sự ra đi của Nevada bằng cách đến phòng khám IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) chưa đầy 2 tháng sau đó. Elon và tôi dự định mang thai lại càng sớm càng tốt. Trong 5 năm tiếp theo, tôi sinh một cặp song sinh, rồi đến một ca sinh ba," cô viết.

Vào tháng 4/2022, một trong hai người con song sinh đã nộp đơn lên tòa án xin đổi tên hợp pháp thành Vivian Jenna Wilson (lấy họ mẹ) và công nhận giới tính nữ. Trong tài liệu tòa án thu thập bởi PEOPLE, Vivian giải thích rằng cô không còn muốn "liên quan đến người cha sinh học của mình dưới bất kỳ hình thức hay nghĩa nào." Yêu cầu này được chấp thuận vào tháng 6 cùng năm.

Vivian Jenna Wilson

Khi trả lời Financial Times vào tháng 10/2022, Musk nói ông tin Vivian không muốn liên quan đến ông: "Mối quan hệ này có thể thay đổi, nhưng tôi có quan hệ rất tốt với tất cả các con còn lại. Không thể thắng được trong mọi trận chiến."

Grimes, mẹ của 3 người con với Musk, đã đăng bài trên X ủng hộ Vivian: "Cô yêu cháu và mãi mãi vô cùng tự hào về Vivian."

Griffin phần lớn giữ kín tiếng trước công chúng, nhưng đã xuất hiện cùng cha tại một sự kiện của American Express ở Miami vào tháng 5/2024. "Đó là con trai lớn của tôi, Griffin, đứa trẻ đã đi cùng tôi đến sự kiện," Musk viết trên X dưới bức ảnh chụp chung của hai cha con.

Kai, Saxon và Damian

Wilson sinh ba cậu con trai Kai, Saxon và Damian vào năm 2006, hai năm sau khi sinh cặp song sinh. Trong một bài diễn thuyết TedTalk năm 2017, cô tiết lộ các con cũng được thụ thai qua phương pháp IVF, nhưng cả cô và Musk đều chưa từng thảo luận công khai về những người con này.

Trong cuốn tiểu sử ra mắt năm 2023 mang tên Elon Musk của tác giả Walter Isaacson, tác giả viết về Damian rằng cậu bé đã ăn chay từ năm 8 tuổi để "giảm dấu chân carbon của bản thân."

Isaacson cũng đề cập Damian là một thần đồng âm nhạc cổ điển, đồng thời rất giỏi toán và vật lý. Mẹ của Musk, bà Maye, thậm chí từng nói với ông: "Mẹ nghĩ Damian thông minh hơn con đấy."

X Æ A-12

Grimes và Musk đón con đầu lòng chung vào ngày 04/05/2020, sau khi nữ ca sĩ thông báo mang thai trên Instagram vào tháng 01/2020.

Con trai của họ, X Æ A-12 (sau đó đổi thành X Æ A-Xii), một phần được đặt tên theo mẫu máy bay trinh sát Lockheed A-12 của CIA.

Mặc dù cậu bé có biệt danh là "X", Grimes đã giải thích cách phát âm trong phần bình luận Instagram: "Chỉ là X, giống như chữ cái X. Sau đó là A.I., như cách bạn đọc chữ A rồi đến chữ I."

Tuy nhiên, Musk lại giải thích cách đọc khác trên podcast The Joe Rogan Experience: chữ "X" đọc như chữ cái, còn "Æ" phát âm là "ash". Ông cho biết Grimes là người nghĩ ra phần lớn cái tên này, còn ông đóng góp phần "A-12".

Cậu bé từng trở thành tâm điểm báo chí khi theo cha đến một cuộc họp căng thẳng tại trụ sở X (Twitter) lúc mới 2 tuổi. Theo The Washington Post, Musk đưa X Æ A-Xii đến văn phòng X khi làm việc với Yoel Roth (Trưởng bộ phận An toàn & Lòng tin) vào tháng 10/2022. Cậu bé chạy nhảy khắp tòa nhà trong khi Musk thảo luận về tương lai công ty.

Vào tháng 4/2023, X Æ A-Xii tiếp tục đồng hành cùng cha đến Hội nghị MMA Global Possible tại Miami và đùa nghịch với Musk trên sân khấu.

Bốn tháng sau, Grimes chia sẻ về niềm yêu thích tên lửa của con trai: "X biết rất nhiều về tên lửa. Thật điên rồ, thằng bé biết nhiều về tên lửa hơn cả tôi."

Vào tháng 2/2025, X Æ A-Xii cùng cha đến Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng để chứng kiến Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp mở rộng quyền hạn cho Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE). Grimes sau đó phản ứng trên X rằng cô không hề biết con trai có mặt ở đó và chỉ biết qua mạng xã hội: "Thằng bé không nên xuất hiện công khai như vậy... Nhưng tôi mừng vì con đã lịch sự. Thở dài."

X là người con xuất hiện trên truyền thông nhiều nhất của tỷ phú

Vào tháng 5/2025, khi Musk xuất hiện tại một cuộc họp báo ở Phòng Bầu dục với một vết bầm ở mắt, ông giải thích với phóng viên rằng vết thương là do đùa giỡn với bé X: "Tôi đang đi dạo với Little X và bảo 'Con đấm vào mặt cha đi', thế là thằng bé đấm thật. Lúc đó tôi không thấy đau lắm nhưng sau đó thì bầm lên."

Strider và Azure

Musk âm thầm chào đón cặp song sinh — con trai Strider và con gái Azure — cùng Shivon Zilis vào tháng 11/2021 ở Austin, Texas, chỉ vài tuần trước khi ông và Grimes đón thêm một bé gái qua phương pháp mang thai hộ.

Các tài liệu tòa án do Business Insider công bố cho thấy vào tháng 4/2022, Musk và Zilis đã xin tòa án Texas đổi tên các con để mang họ cha và lấy họ mẹ làm tên lót. Tên và giới tính của hai bé được công khai vào tháng 9/2023 khi tròn 16 tháng tuổi.

Zilis là cấp dưới của Musk

Exa Dark Sideræl

Grimes tiết lộ trong bài phỏng vấn với Vanity Fair rằng cô đón con gái qua người mang thai hộ vào tháng 12/2021, ba tháng sau khi cặp đôi tuyên bố chia tay.

Được đặt tên là Exa Dark Sideræl, nữ ca sĩ giải thích tên của bé mang nhiều tầng nghĩa:

Exa: Lấy từ thuật ngữ siêu máy tính exaFLOPS.

Dark: Đại diện cho "sự vô định/bóng tối". Cô chia sẻ: "Mọi người sợ nó, nhưng thực ra đó chỉ là sự thiếu vắng của các hạt photon. Vật chất tối là bí ẩn tuyệt đẹp của vũ trụ chúng ta."

Sideræl (phát âm là sigh-deer-ee-el): Cách viết mang phong cách tiên (elven) của từ sidereal — nghĩa là "thời gian thực của vũ trụ, thời gian của các vì sao, không phải thời gian tương đối trên Trái Đất." Đây cũng là sự tri ân đến nhân vật Galadriel trong Chúa tể những chiếc nhẫn.

Vào tháng 3/2023, Grimes đăng ảnh hiếm của con gái và tiết lộ em bé hiện được gọi bằng tên mới là "Y", "Why?" hoặc chỉ đơn giản là "?" (dù chính quyền không công nhận ký tự này).

Exa, con gái của Elon Musk và Grimes

Techno Mechanicus

Cuốn tiểu sử của Walter Isaacson đã tiết lộ sự ra đời của người con thứ ba giữa Musk và Grimes: một con trai tên Techno Mechanicus (biệt danh "Tau"), sinh vào tháng 6/2022.

"Tau thật tuyệt vời. Khi sinh ra, đôi mắt bé nhìn sâu vào tâm hồn bạn với rất nhiều hiểu biết. Bé nhìn giống như một Spock nhỏ tuổi," Grimes chia sẻ trong cuốn sách. Sau đó, cô viết trên X rằng sẽ giữ kín hình ảnh con để bảo vệ sự riêng tư.

Arcadia

Vào tháng 6/2024, Musk xác nhận sự ra đời của người con thứ ba với Zilis. Con gái của họ, Arcadia, sinh ngày 28/02/2024.

Seldon Lycurgus

Zilis thông báo trên X vào tháng 2/2025 rằng cô và Musk đã chào đón người con chung thứ 4, đặt tên là Seldon Lycurgus, dù không tiết lộ ngày sinh cụ thể.

Romulus

Vào tháng 2/2025, Ashley St. Clair đăng thông báo trên X tiết lộ cô và Musk đã có một người con chung sinh vào tháng 9/2024.

Ashley St. Clair và Elon Musk

Tháng sau đó, Musk đăng tải rằng dù chưa xác minh quan hệ cha con chính thức, ông đã đưa cho Ashley 2,5 triệu USD và chu cấp 500.000 USD/năm. St. Clair sau đó cáo buộc Musk rút lại khoản hỗ trợ để "trừng phạt vì sự không nghe lời."

Đến tháng 4/2025, tờ Wall Street Journal đưa tin đứa trẻ tên là Romulus, và xét nghiệm ADN từ Labcorp xác nhận xác suất Musk là cha ruột lên tới 99,9999%.