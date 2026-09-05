Elon Musk dự báo: 1 tỷ robot hình người sẽ xuất hiện trong 10 năm tới, tạo ra năng suất vượt toàn bộ nhân loại

Tại Hội nghị G20, tỷ phú Elon Musk tiếp tục đưa ra những dự báo chấn động về tương lai của trí tuệ nhân tạo và tự động hóa. Theo ông, thế giới sắp bước vào một kỷ nguyên bùng nổ công nghệ với sự xuất hiện của hàng tỷ robot hình người.

Phát biểu trực tuyến tại hội nghị G20, CEO của Tesla và SpaceX đưa ra dự báo trong vòng một thập kỷ tới (đến năm 2036), thế giới sẽ có hơn 1 tỷ robot hình người vận hành. Đáng chú ý, Elon Musk khẳng định tổng năng suất lao động do lực lượng robot này tạo ra sẽ lớn hơn năng suất của toàn bộ nhân loại cộng lại.

“Tôi nghĩ mình có ước tính thận trọng. Nhưng tôi sẵn sàng đặt cược lớn rằng sẽ có ít nhất một tỷ robot hình người trong 10 năm tới, đạt năng lực sản xuất gấp 5 lần so với một con người”, Elon Musk phát biểu trực tuyến trước thềm hội nghị G20 ngày 2/9.

Lý giải cho đà tăng trưởng theo mô hình cấp số nhân này, Musk cho biết quá trình sản xuất sẽ diễn ra theo cơ chế “robot tự chế tạo robot”. Tương tự như sự phát triển của vi chip hay hạ tầng công nghệ, tốc độ sản xuất lúc đầu sẽ khá chậm nhưng sau đó sẽ tăng tốc phi mã. CEO Tesla cũng không ngần ngại khẳng định các con số ông đưa ra vẫn còn khá "khiêm tốn" so với thực tế phát triển.

Elon Musk dự đoán rằng robot hình người sẽ làm việc hiệu quả hơn tất cả con người cộng lại. (Ảnh: CNN)

Không chỉ dừng lại ở mảng phần cứng và robot, Elon Musk còn dự báo về tốc độ phát triển chóng mặt của AI. Ông nhận định đến cuối năm 2027, AI sẽ vượt qua con người trong mọi nhiệm vụ trên không gian số - từ lập trình, viết code cho đến các công việc văn phòng khác.

Elon Musk cũng cho biết AI hiện đã cực kỳ giỏi về phần mềm và đang tiến đến điểm mà AI sẽ “giỏi như Stockfish” - một chương trình chơi cờ có thể dễ dàng đánh bại những kỳ thủ cờ vua giỏi nhất thế giới.

“Ở thời điểm này, bạn có thể chạy Stockfish trên điện thoại và đánh bại Magnus Carlsen. Tôi dự đoán rằng vào một thời điểm nào đó vào năm sau, phần mềm do AI viết sẽ tốt đến mức đạt được trình độ của Stockfish, có nghĩa là con người không thể cạnh tranh được với AI trong việc viết phần mềm. AI sẽ dễ dàng đánh bại tất cả con người trong lĩnh vực lập trình”. Elon Musk chia sẻ thêm.

Theo tính toán của vị tỷ phú, chỉ riêng các hệ thống AI kỹ thuật số đã có thể thúc đẩy quy mô kinh tế toàn cầu tăng thêm 20% đến 30% mỗi năm, tương đương với 20.000 đến 30.000 tỷ USD giá trị sản xuất tăng thêm. Nếu kết hợp thêm lực lượng robot hình người tham gia vào các hoạt động vật lý, quy mô nền kinh tế thế giới hoàn toàn có thể tăng trưởng gấp hơn 10 lần.

Robot hình người Optimius của Tesla đang giúp việc nhà cho con người (Ảnh: ITC)

Dù phác thảo một tương lai siêu tự động hóa đầy hứa hẹn, Elon Musk cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn nghiêm trọng mà ngành công nghệ phải đối mặt. Vấn đề cốt lõi đầu tiên nằm ở nguy cơ khủng hoảng điện năng, khi ông cảnh báo thế giới sẽ sớm rơi vào tình trạng thiếu hụt năng lượng trầm trọng. Tình trạng này xuất phát từ sự lệch pha lớn trong tốc độ phát triển. Trong khi năng lực sản xuất chip AI bùng nổ với mức tăng 40% đến 50% mỗi năm, nguồn cung năng lượng toàn cầu (bên ngoài Trung Quốc) lại chỉ ghi nhận mức tăng khiêm tốn khoảng 10% đến 20%/năm.

Song song với rào cản năng lượng, chuỗi cung ứng phần cứng cũng trở thành một "huyệt tử" khác. Sự bùng nổ đồng thời của lực lượng robot hình người và các trung tâm dữ liệu khổng lồ sẽ tạo ra áp lực lớn lên nguồn cung chip xử lý, vượt quá năng lực vận hành thực tế của các nhà máy sản xuất linh kiện lẫn nguồn cung ứng nguyên liệu thô trên toàn thế giới.

Dự báo của Elon Musk tiếp tục thổi bùng lên các cuộc thảo luận gay gắt giữa các nhà kinh tế và các chuyên gia hoạch định chính sách toàn cầu. Mặc dù triển vọng về một “kỷ nguyên dư thừa” là rất lớn, nhưng rào cản về hạ tầng năng lượng cùng thách thức quản trị việc làm dành cho con người sẽ là những bài toán hóc búa cho nhân loại trong thập kỷ tới./