Thông tin quan trọng dành cho tất cả những ai đang có ý định lắp camera an ninh trong nhà

Nhiều người cho rằng để bảo vệ ngôi nhà an toàn trước kẻ gian, họ phải đầu tư hàng loạt thiết bị phức tạp hay mạng lưới giám sát đắt đỏ.

Sự thật từ 400 kẻ trộm: Yếu tố tâm lý quyết định ý định đột nhập

Thay vì phỏng đoán suy nghĩ của kẻ gian, công trình nghiên cứu quy mô của Đại học North Carolina at Charlotte (Mỹ) - phối hợp cùng Hiệp hội An ninh Điện tử (ESA) - đã trực tiếp khảo sát hơn 400 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù vì tội đột nhập. Mục tiêu là tìm hiểu thói quen, động cơ và cách thức chọn mục tiêu của chúng.

Kết quả công bố mang đến một góc nhìn rất khác về hiệu quả của thiết bị an ninh. Có tới 83% kẻ đột nhập thừa nhận chúng luôn chủ động tìm kiếm các dấu hiệu an ninh (như biển cảnh báo, thiết bị giám sát hay còi báo động) trước khi quyết định hành động.

Đáng chú ý, 60% khẳng định sẽ lập tức chuyển sang mục tiêu khác nếu phát hiện ngôi nhà có lắp camera hoặc hệ thống báo động. Ngay cả khi đã lọt được một nửa chặng đường vào bên trong, khoảng 50% kẻ trộm vẫn chọn cách tháo chạy nếu đột ngột phát hiện thiết bị an ninh đang hoạt động.

Các con số này chứng minh rằng, đối với đa số tội phạm bột phát hay chuyên nghiệp, yếu tố nguy cơ bị nhận diện và ghi hình luôn vượt xa giá trị của những tài sản chúng dự định đánh cắp.

Mắt xích quan trọng nhất của sự răn đe

Một sai lầm phổ biến của nhiều chủ nhà là cố gắng cất giấu camera vào các góc kín vì sợ thiết bị bị đập phá hoặc muốn "bắt quả tang". Tuy nhiên, dưới góc độ phòng chống tội phạm, hành vi này vô tình làm mất đi vũ khí mạnh nhất của thiết bị: tính răn đe ban đầu.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng, kẻ trộm buộc phải nhìn thấy thiết bị giám sát thì hiệu ứng phòng chống mới có tác dụng. Một chiếc chuông cửa màn hình hoặc camera góc rộng đặt ngay cửa chính, sáng đèn báo hiệu, sẽ phát đi thông điệp rõ ràng rằng ngôi nhà này đang được bảo vệ.

Một nghiên cứu tổng hợp khác về tác động của hệ thống camera an ninh tại các khu vực công cộng cho thấy sự xuất hiện của camera giúp giảm trung bình 51% tỷ lệ tội phạm tại các bãi đỗ xe. Hành vi rình mò tìm kiếm những chiếc xe dễ cậy phá của tội phạm tại bãi xe có bản chất tâm lý tương đồng với việc kẻ trộm đi do thám các ngôi nhà trong khu dân cư.

Nhìn lại dữ liệu lịch sử tại Anh và xứ Wales từ những năm 1990, khi các thiết bị an ninh gia đình bắt đầu phổ biến, việc nâng cấp các lớp bảo vệ cơ bản không chỉ giảm nguy cơ bị đột nhập cho gia chủ mà còn khiến những ngôi nhà "trắng" thiết bị trở thành mục tiêu thay thế nguy hiểm hơn.

Chuyển từ giám sát thụ động sang lá chắn chủ động

Phần lớn các nghiên cứu tội phạm học kinh điển đã được thực hiện từ nhiều năm trước, khi camera chỉ có chức năng ghi hình độ phân giải thấp vào thẻ nhớ hoặc đầu ghi. Ngày nay, sự phát triển của công nghệ đã biến chỉ một chiếc camera đơn lẻ thành một trung tâm điều hành an ninh thu nhỏ.

Các dòng camera ngoài trời và chuông cửa thông minh hiện đại được trang bị thuật toán AI có khả năng phân biệt chính xác giữa chuyển động của con người, vật nuôi hay xe cộ. Khi phát hiện đối tượng khả nghi tiếp cận, hệ thống có thể lập tức kích hoạt đèn chiếu sáng, còi hú tại chỗ và gửi thông báo khẩn cấp đến điện thoại của gia chủ trong vài giây.

Tính năng đàm thoại hai chiều cho phép chủ nhà lên tiếng cảnh báo kẻ lạ mặt từ xa, tạo ra cảm giác luôn có người túc trực bên trong căn hộ. Chính khả năng tương tác và phản ứng theo thời gian thực này khiến rủi ro bị bắt giữ của kẻ gian tăng lên gấp nhiều lần.

Dù vậy, khi công nghệ phát triển, kẻ gian cũng dần tinh vi hơn. Một số đối tượng đã bắt đầu sử dụng các thiết bị phá sóng Wi-Fi hoặc theo dõi thói quen sinh hoạt của gia chủ qua mạng xã hội. Tuy nhiên, các dòng camera chất lượng cao từ những thương hiệu uy tín hiện nay đều đã tích hợp phương án dự phòng như bộ nhớ đệm nội bộ hoặc kết nối mã hóa đa tầng để vô hiệu hóa các thủ đoạn này.

Bảo vệ không gian sống không nhất thiết phải là một chiến dịch tốn kém hay phức tạp. Việc trang bị dù chỉ một thiết bị giám sát ngoài trời duy nhất nhưng đặt ở vị trí trực quan, dễ nhận biết đã là giải pháp hiệu quả hàng đầu giúp loại bỏ ngôi nhà của bạn khỏi "danh sách đen" của những kẻ đột nhập.