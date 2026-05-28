Máy bay không người lái LUCAS của Mỹ.

Thông tấn Anh đưa tin hôm 27/5, SpaceX của ông Elon Musk đã gây áp lực lên Lầu Năm Góc để trả mức giá cao hơn cho kết nối vệ tinh Starlink được sử dụng bởi các máy bay không người lái cảm tử của Mỹ trong chiến tranh Iran.

Nguồn tin cho biết, tranh chấp xoay quanh Hệ thống Tấn công Chiến đấu Không người lái Chi phí thấp (LUCAS) - một loại vũ khí bay lượn giá rẻ được quân đội Mỹ sử dụng.

Reuters cho biết thêm, SpaceX lập luận rằng quân đội đã trả khoảng 5.000 USD cho mỗi kết nối tại mỗi thiết bị đầu cuối trong khi thực tế đang sử dụng dịch vụ cao cấp hơn với giá 25.000 USD/tháng.

Vào tháng 3, tỷ phú Elon Musk đã đăng trên Twitter rằng việc sử dụng Starlink trong các hệ thống vũ khí vi phạm điều khoản dịch vụ của công ty, đồng thời cho rằng các đơn vị quân sự nên sử dụng Starshield, một mạng lưới riêng biệt được thiết kế cho mục đích sử dụng của chính phủ.

Tuy nhiên, trên thực tế, các hệ thống này vẫn liên kết chặt chẽ với nhau, trong đó Starshield dựa vào mạng lưới Starlink rộng lớn hơn gồm khoảng 10.000 vệ tinh quỹ đạo Trái đất tầm thấp.

Mặc dù Lầu Năm Góc phủ nhận việc vi phạm thỏa thuận với SpaceX, hãng Reuters tiết lộ các giám đốc điều hành của công ty sau đó đã gây áp lực buộc các quan chức phải trả mức giá cao hơn cho dịch vụ này.

Cuối cùng, Lầu Năm Góc đã đồng ý, gần như tăng gấp đôi giá ban đầu là 30.000 USD cho mỗi máy bay không người lái LUCAS.

Một quan chức Lầu Năm Góc nói với hãng tin rằng quân đội hiện đang tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế. Tuy nhiên, không đối thủ nào có thể cung cấp bất cứ thứ gì có quy mô hoặc năng lực tương đương với SpaceX.

Các đối thủ như OneWeb và Dự án Kuiper của Amazon vẫn còn nhỏ hơn nhiều hoặc vẫn đang trong giai đoạn triển khai.

Clayton Swope, một chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói với thông tấn Anh rằng SpaceX "chắc chắn đang nắm thế thượng phong so với Chính phủ Mỹ".

Theo nguồn tin, một số quan chức Lầu Năm Góc, bao gồm cả Thứ trưởng Quốc phòng Steve Feinberg, ngày càng lo ngại về tầm ảnh hưởng mà SpaceX hiện đang nắm giữ đối với các hoạt động quân sự.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc được cho là đang xem xét mua thêm hơn 3.500 gói đăng ký Starshield trong một thỏa thuận có thể tạo ra hàng trăm triệu USD mỗi năm cho SpaceX trước thềm đợt phát hành cổ phiếu dự kiến vào tháng tới.

Mối quan hệ này trở nên đặc biệt nhạy cảm trong bối cảnh chi phí chiến tranh Iran leo thang.

Các nhà phân tích ước tính cuộc xung đột này đang tiêu tốn của Mỹ hàng trăm triệu USD mỗi ngày. Trong đó, chỉ riêng 6 ngày đầu tiên đã tiêu tốn khoảng 12,7 tỷ USD, đẩy Lầu Năm Góc hướng tới việc sản xuất hàng loạt vũ khí rẻ hơn do các công ty quốc phòng mới phát triển.