Từ một bài đăng về "nhân viên AI", cuộc thảo luận trên mạng xã hội bất ngờ chuyển hướng sang bài toán dân số của một trong những trung tâm tài chính lớn nhất châu Á, sau khi tỷ phú Elon Musk lên tiếng.

Vào ngày 16/11, tỷ phú Elon Musk đăng bình luận trên mạng xã hội X, trả lời bài viết của cựu chuyên viên ngân hàng đầu tư John LeFevre từng làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc) và là tác giả sách.

"Hồng Kông từ lâu đã có tỷ lệ sinh thuộc hàng thấp nhất thế giới. Họ sẽ sớm biến mất nếu điều đó không thay đổi", Elon Musk viết.

Bài đăng gốc của LeFevre kể về trải nghiệm làm việc với một "nhân viên AI" khiến ông trở nên mất kiên nhẫn với nhân viên con người, đồng thời nhắc lại ký ức về những đồng nghiệp Hồng Kông có học vấn cao và đầy tham vọng.

Theo truyền thông Hồng Kông, bài viết của LeFevre thu hút hơn 170.000 lượt xem, còn câu trả lời của Elon Musk đạt hơn 150.000 lượt xem chỉ trong vòng một giờ. Cuộc thảo luận vốn xoay quanh văn hóa làm việc và AI nhanh chóng chuyển sang triển vọng dân số của thành phố.

Những con số chính thức cho thấy lời cảnh báo của Elon Musk không phải không có cơ sở. Năm 2025, Hồng Kông chỉ ghi nhận khoảng 31.100 ca sinh, giảm 15,4% so với năm 2024 và tiếp tục xu hướng giảm kéo dài suốt một thập kỷ.

Tổng tỷ suất sinh của Hồng Kông năm 2025 ở mức khoảng 0,733, nghĩa là trung bình mỗi phụ nữ sinh chưa tới 1 con trong cả đời, thấp hơn rất nhiều so với mức 2,1 cần thiết để duy trì quy mô dân số. Một thống kê dựa trên số liệu Liên Hợp Quốc xếp Hồng Kông đứng thứ hai từ dưới lên trong 236 vùng lãnh thổ, chỉ cao hơn Ma Cao.

Tuy nhiên, cụm từ "biến mất" là cách nói của Elon Musk chứ không phải một dự báo nhân khẩu học. Ông không đưa ra mốc thời gian cụ thể nào. Trên thực tế, tổng dân số Hồng Kông vẫn tăng nhẹ nhờ dòng người đến theo các chương trình thu hút nhân tài, dù số người qua đời vẫn liên tục vượt số trẻ chào đời.

Trên diễn đàn LIHKG, nhiều cư dân mạng Hồng Kông phản hồi bằng giọng mỉa mai, cho rằng chi phí nuôi con hiện nay quá đắt đỏ với người làm công ăn lương. Một số người khác cho rằng áp lực từ điều kiện sống chật chội, căng thẳng tại thành phố mới là lý do khiến người trẻ không muốn sinh con.

Đây không phải lần đầu Elon Musk lên tiếng về chủ đề này. Vị tỷ phú nhiều lần cho rằng sụt giảm dân số là rủi ro trước mắt đối với nền văn minh, lớn hơn cả biến đổi khí hậu, và từng đưa ra cảnh báo tương tự rằng Nhật Bản rồi sẽ "không còn tồn tại".

Với một thành phố từng nổi tiếng nhờ sức sống, tham vọng và nguồn nhân lực chất lượng cao, việc số trẻ sơ sinh liên tục lập đáy mới đang đặt ra câu hỏi lớn về lực lượng lao động và hệ thống an sinh của Hồng Kông trong những thập kỷ tới.

Theo The Standard