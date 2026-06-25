Eifman Ballet trở lại Việt Nam với kiệt tác ballet Eugene Onegin

Sau thành công của Anna Karenina năm 2025, đoàn ballet nổi tiếng nước Nga Eifman Ballet sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 10/2026 với vở Eugene Onegin.

Đây là lần thứ hai Eifman Ballet biểu diễn tại Việt Nam trong khuôn khổ tour lưu diễn quốc tế. Nếu Anna Karenina từng đưa khán giả đến với một trong những bi kịch tình yêu nổi tiếng nhất của văn học Nga thì Eugene Onegin tiếp tục mở ra thế giới của đại thi hào Alexander Pushkin, nơi những khát vọng tuổi trẻ, những lựa chọn của số phận và những nuối tiếc muộn màng được kể bằng ngôn ngữ ballet giàu cảm xúc.

Hình ảnh trong vở diễn.

Ra mắt lần đầu tại St. Petersburg năm 2009, Eugene Onegin là vở ballet hai màn được đạo diễn huyền thoại Boris Eifman chuyển thể từ tiểu thuyết thơ cùng tên của Alexander Pushkin.

Thay vì tái hiện nguyên bản nước Nga thế kỷ XIX, Eifman đưa các nhân vật vào bối cảnh hiện đại - một xã hội đang chuyển mình nơi những giá trị cũ tan rã và những quy tắc mới dần hình thành. Qua đó, câu chuyện kinh điển của Pushkin trở thành tác phẩm mang tính phổ quát về tình yêu, khát vọng, sự lựa chọn và những tiếc nuối của con người hôm nay.

Chia sẻ về cách tiếp cận này, Boris Eifman từng cho biết: "Tôi muốn chứng minh rằng lịch sử của các mối quan hệ con người phát triển theo vòng xoắn ốc và luôn lặp lại". Ông cũng nhìn thấy trong tác phẩm của Pushkin những yếu tố mang tính "tiền phân tâm học" khi những giấc mơ, ám ảnh và thế giới nội tâm của các nhân vật được khắc họa từ rất lâu trước thời Sigmund Freud.

Một trong những điểm đặc biệt của Eugene Onegin là sự kết hợp giữa âm nhạc cổ điển của Pyotr Tchaikovsky và các sáng tác rock của Alexander Sitkovetsky. Sự giao thoa giữa ballet cổ điển và âm nhạc đương đại tạo nên một không gian nghệ thuật vừa quen thuộc vừa mới mẻ, góp phần làm nổi bật ngôn ngữ múa giàu tính tâm lý - phong cách đã làm nên thương hiệu của Boris Eifman.

Theo Boris Eifman, Eugene Onegin là: "Một vở diễn hướng về giới trẻ - về người trẻ, về thẩm mỹ trong các mối quan hệ của họ, cùng sự kết hợp giữa âm nhạc cổ điển và rock".

Trong cấu trúc tác phẩm, ông đặc biệt quan tâm đến hành trình trưởng thành của nhân vật Tatyana - từ một cô gái tỉnh lẻ nhút nhát trở thành người phụ nữ trưởng thành giữa giới thượng lưu. Theo Eifman, chính sự biến đổi nội tâm ấy, chứ không đơn thuần là câu chuyện tình yêu, mới là trọng tâm của vở diễn.

Đối với Boris Eifman, Eugene Onegin không đơn thuần là một tác phẩm chuyển thể từ văn học kinh điển Nga mà còn là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp sáng tạo kéo dài gần nửa thế kỷ.

Ông từng khẳng định đây là "một tác phẩm xuất sắc ngay cả trong số các vở ballet của chính tôi" đồng thời cho biết đây cũng là vở diễn được đầu tư kinh phí lớn nhất trong toàn bộ sự nghiệp. Toàn bộ hệ thống sân khấu, phục trang và thiết kế ánh sáng đều được thực hiện mới nhằm hiện thực hóa những ý tưởng nghệ thuật mà ông đã ấp ủ trong nhiều năm. "Tôi đã thực hiện được tất cả những gì mình từng mơ ước" - Boris Eifman chia sẻ về Eugene Onegin.

Không chỉ chinh phục giới chuyên môn, Eugene Onegin còn trở thành một trong những tác phẩm thành công nhất của Eifman Ballet trên sân khấu quốc tế. Kể từ khi ra mắt năm 2009, vở diễn đã được biểu diễn tại hơn 40 quốc gia và liên tục xuất hiện trong các chuyến lưu diễn lớn của đoàn tại châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Eugene Onegin sẽ được biểu diễn từ ngày 21 đến 24/10/2026 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) và từ ngày 28 đến 31/10/2026 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Vé được mở bán từ ngày 26/6 trên các nền tảng Ticketbox, Ticketmelon, MetaTicket và TicketVN với mức giá từ 500.000 đồng đến 20 triệu đồng.

Chương trình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép, do Saigon Philharmonic Orchestra (SPO) phối hợp cùng Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam tổ chức. Được biết, SPO cùng Giám đốc Nghệ thuật Nguyễn Bảo Anh đã nỗ lực kết nối một cách bền bỉ trong việc xây dựng mạng lưới hợp tác quốc tế và phát triển công chúng cho nghệ thuật hàn lâm tại Việt Nam.