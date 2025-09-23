EDGE mang UAV và công nghệ tác chiến điện tử tiên tiến tới Serbia

Hình minh họa máy bay không người lái SHADOW 25 của EDGE. Ảnh: EDGE

Công ty EDGE có trụ sở chính ở Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. EDGE trình diện một loạt UAV, radar và hệ thống tác chiến điện tử (EW) trong bối cảnh hãng hướng tới thị trường vùng Balkan và khu vực Trung và Đông Âu.

Triển lãm tại Belgrade, diễn ra từ ngày 23-26/9 và có sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng Serbia, thu hút các quan chức cấp cao từ NATO, Cơ quan Quốc phòng châu Âu và các tổ chức an ninh khác.

Sự kiện 2 năm/lần này sẽ làm nổi bật những đổi mới mới nhất về pháo binh, tên lửa, xe bọc thép, hệ thống không người lái và các nền tảng hải quân.

Đối với EDGE, đây là cơ hội để khẳng định vị thế ở khu vực, trưng bày các hệ thống quốc phòng tiên tiến phục vụ tác chiến đa miền.

Bộ đạn dược dẫn đường chính xác THUNDER P31 và P32 của EDGE được trưng bày. Ảnh: EDGE

Hệ thống trên không và tấn công

Trong số các điểm nhấn có hai UAV “loitering” SHADOW 25 và SHADOW 50, thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công chính xác.

Công ty cũng giới thiệu ANAVIA HT-100, một drone cất cánh/hạ cánh thẳng đứng (VTOL) tầm xa, tải trọng lớn, vừa là nền tảng tình báo, giám sát, trinh sát (ISR) vừa có khả năng chuyên chở hậu cần.

EDGE còn mang đến loạt đạn dẫn RASH phục vụ phòng thủ biên giới, cùng các bộ dẫn đường cho đạn bay THUNDER P-31, P-32 và P-34 dùng cho các cuộc tấn công tầm ngắn, chi phí thấp.

Hình minh họa về UAV cất hạ cánh thẳng đứng đa năng, hạng nặng ANAVIA HT-100 . Ảnh: EDGE

Cảm biến, tác chiến điện tử và hơn thế nữa

Ở mảng cảm biến, hãng trưng bày hệ thống gimbal nhẹ KASHIF 600 và KASHIF 700 dành cho drone và robot, các hệ thống chỉ thị mục tiêu MIRSAD-X và MIRSAD NG, cùng radar giám sát 3D TAWAQ-S và TAWAQ-X.

Về tác chiến điện tử, danh mục sản phẩm gồm hệ thống giám sát biên giới BORDERSHIELD, nền tảng chống gây nhiễu GPS-PROTECT 2 và hệ thống chống drone SKYSHIELD-N tích hợp chức năng gây nhiễu và giả mạo cho phòng thủ điểm.

EDGE cũng trình diễn các thiết bị phi sát thương như hệ thống thả từ trên không CONDOR DROP và camera gắn người COP-EYE, được trang bị khả năng nhận diện khuôn mặt và nhận dạng ký tự quang học.