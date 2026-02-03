Duy Mạnh nói nguyên tắc nhạy cảm: "Tôi gặp vợ bạn sẽ rất ngượng"

Mới đây, tại chương trình Ở đây xem gì, nhạc sĩ Duy Mạnh đã chia sẻ quan điểm của mình về chữ "nghệ sĩ".



Anh nói: "Theo tôi nghĩ, từ nghệ sĩ được người ta gắn đến ngành nghề. Nhưng cá nhân tôi thấy hầu hết những người bạn tôi chơi dù làm ngành nghề khác vẫn có chất nghệ sĩ trong người.

Duy Mạnh

Ngược lại, có những người làm nghề nghệ thuật nhưng ít chất nghệ sĩ. Ví dụ, có những nhạc công chơi đàn rất giỏi nhưng chỉ chơi nhạc như một công việc, thậm chí chịu áp lực về tiền bạc, chơi nhạc để kiếm tiền không còn cảm xúc.

Bản thân tôi lúc mới đi làm cũng không phải người chơi đàn giỏi nhưng khi lên sân khấu tôi không quan tâm ở dưới. Tôi chơi nhạc cho bản thân tôi, hơi ích kỷ. Đó là tính nghệ sĩ.

Những người bạn tôi cũng vậy, chơi với nhau không quan trọng anh có tiền hay không, giàu hay nghèo mà chơi vì cảm xúc mang lại cho nhau vui. Cá nhân tôi thấy bạn tôi chơi đều là người tốt".

Tiếp đó, Duy Mạnh nói 1 nguyên tắc nhạy cảm với mình: "Tôi có một nguyên tắc là tôi muốn vợ tôi phải tôn trọng bạn tôi. Để vợ tôi tôn trọng bạn tôi thì tôi có một nguyên tắc là bạn bè có thể rủ nhau đi chơi, ăn uống nhưng không được giới thiệu bạn gái cho nhau.

Tôi nói thật, nếu tôi rủ bạn đi lăng nhăng thì vợ của bạn tôi sẽ nhìn tôi với con mắt khác và ngược lại. Tôi gặp vợ bạn sẽ rất ngượng. Đó là nguyên tắc của tôi".

Duy Mạnh và vợ

Duy Mạnh là một hiện tượng đặc biệt của nhạc Việt, nổi tiếng với phong cách âm nhạc phong trần và những phát ngôn thẳng thắn, đôi khi gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trái ngược với vẻ ngoài có phần "ngông" và cuộc đời nghệ sĩ đầy biến động, anh lại có một cuộc hôn nhân bền vững đáng ngưỡng mộ với người vợ tên Huyền, biệt danh Huyền Cầm. Cô là người phụ nữ kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông nhưng lại là hậu phương vững chắc nhất của nam ca sĩ.

Duy Mạnh từng nhiều lần công khai thừa nhận mình không phải người chồng hoàn hảo nhưng chính sự bao dung và điềm tĩnh của vợ đã giữ chân anh lại với gia đình. Mối quan hệ của họ không xây dựng trên sự hào nhoáng hay những lời ca tụng sáo rỗng mà dựa trên sự thấu hiểu và thực tế. Đến nay, sau hơn hai thập kỷ gắn bó, sự bình yên bên vợ con chính là khoảng lặng cần thiết giúp Duy Mạnh duy trì được sự cân bằng trong cuộc sống.