Duy Mạnh công khai tin nhắn bị web cá độ trả tiền mời quảng cáo

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Duy Mạnh gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện từng bị một bên tự nhận là web cờ bạc đề nghị thoả thuận quảng cáo. Theo ảnh chụp màn hình tin nhắn mà nam ca sĩ công khai, đại diện web cá độ ngỏ ý sẽ chuyển số tiền 100-200 triệu đồng cho Duy Mạnh thay mặt để ủng hộ cho bà con khó khăn.

Ngay lập tức, Duy Mạnh từ chối thẳng thừng khi biết về thông tin trang web này. Sau đó, phía bên kia thuyết phục nam ca sĩ với kịch bản "quảng cáo ngược" để không bị ảnh hưởng hình ảnh. Thủ đoạn cụ thể mà trang web cá độ này vẽ ra đó là Duy Mạnh sẽ nhận tiền quyên góp, sau đó đăng bài phốt vì biết sự thật và cuối cùng lấy số tiền quyên góp dưới danh nghĩa từ thiện, coi đó là cách PR trá hình.

Duy Mạnh công khai tin nhắn một web cờ bạc đề nghị job quảng cáo

Trước kịch bản tinh vi, Duy Mạnh khẳng định việc nhận lời trong tình huống này chẳng khác nào tiếp tay cho hoạt động cá độ trá hình, bị công chúng chỉ trích. Nam ca sĩ nhấn mạnh dù bản thân muốn kiếm tiền nhưng không muốn đánh đổi danh dự và hình ảnh.

Trên trang cá nhân, Duy Mạnh còn đăng tải hình ảnh hài hước ngồi trên lưng ngựa kèm chia sẻ: "Tôi chỉ thích mặc quần đùi cưỡi ngựa thôi. Chứ tôi không thích làm Hổ Tướng". Nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm rõ ràng và lên án quyết liệt của Duy Mạnh trước những việc làm sai trái pháp luật.

Duy Mạnh quyết liệt từ chối những việc làm sai trái pháp luật

Động thái của Duy Mạnh nhận nhiều quan tâm của công chúng, nhất là khi những ngày qua, vụ việc của nhóm nhạc Ngũ Hỗ Tướng (Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng) ra mắt MV nhưng xuất hiện hình ảnh, logo web cờ bạc đang gây xôn xao dư luận.

Theo ghi nhận, sáng 23/9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc - thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM để làm việc như thư mời của cơ quan chức năng. Cho đến chiều cùng ngày, Lâm Chấn Huy cũng đã xuất hiện tại trụ sở Công an TP.HCM. Thông tin chi tiết hơn về kết quả buổi làm việc vẫn đang được tiếp tục cập nhật.

Vợ Ưng Hoàng Phúc cũng có mặt tại Công an TP.HCM tầm khoảng 10h sáng hôm nay

Tầm 3h chiều, Lâm Chấn Huy xuất hiện để làm việc, anh là 1 trong 5 thành viên trong Ngũ Hổ Tưởng

Theo Thông tin Chính phủ, hành vi quảng cáo cho trang cá cược trái phép bị cấm tại Việt Nam. Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo với mức phạt tiền từ 1-90 triệu đồng. Việc thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự, cụ thể tại Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015.

Khán giả đang chờ kết quả làm việc giữa Công an TPHCM và các thành viên nhóm Ngũ hổ tướng liên quan MV. "Nên làm mạnh nếu xác định MV có quảng cáo web cá độ bất hợp pháp", "Phải xử lý trường hợp lấy mác nghệ sĩ tuyên truyền web cá độ"... khán giả bình luận.

Trước đó, MV Anh em trước sau như một do nhóm "Ngũ Hổ Tướng" (gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng) phát hành ngày 18/9 đã nhanh chóng gây chú ý. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, khán giả phát hiện trong nhiều phân cảnh logo của một trang web cá độ xuất hiện trên ly, áo, bao bì... Tình tiết này tạo ra làn sóng tranh cãi gay gắt, khiến các ca sĩ liên quan bị chỉ trích vì để hình ảnh được cho là liên quan đến hoạt động cá cược xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc. Trước áp lực dư luận, MV đã được gỡ bỏ và đăng lại phiên bản mới không còn chi tiết gây tranh cãi.

Nhóm nhạc Ngũ Hỗ Tướng gồm Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lưu Hưng, Ưng Hoàng Phúc và Lâm Chấn Huy



