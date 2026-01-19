Dương Quá thích Quách Tương mà vẫn từ chối? Lý do chỉ hé lộ trong đám cưới Tiểu Long Nữ và Công Tôn Chỉ

Trong các câu chuyện võ hiệp, nam chính thường được khoác lên mình "hào quang nhân vật chính" rực rỡ. Hào quang ấy không chỉ thể hiện ở việc luyện được tuyệt thế võ công, mà còn ở vận đào hoa: bên cạnh họ luôn có không ít mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, và nỗi phiền não duy nhất là… chọn ai để đi cùng đến cuối đời.

Tuy nhiên, cũng có những nhân vật chẳng cần phải chọn. Như Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký, anh ta thẳng thừng "lấy hết", cưới liền bảy bà vợ, khiến người đời vừa ghen vừa ngán ngẩm.

Nhưng Dương Quá trong Thần Điêu Hiệp Lữ thì lại khiến người ta khó hiểu. Xét về khí chất, ngoại hình, chàng ta hơn Vi Tiểu Bảo gấp mười lần. Trên hành trình giang hồ, chàng ta cũng gặp vô số hồng nhan tri kỷ. Thế nhưng vì sao Quách Tương chủ động đến vậy, chàng ta vẫn kiên quyết từ chối?

Một Dương Quá đa tình

Dương Quá rốt cuộc là người thế nào? Nhìn kết cục, chàng rất chung tình: giữa "nhược thủy tam thiên", chàng ta chỉ múc một gáo, cuối cùng chỉ ở bên Tiểu Long Nữ. Nhưng nếu nhìn cả quá trình, thì phải thừa nhận: thời trẻ, Dương Quá thật ra rất… đào hoa.

Thuở thiếu niên, do lớn lên lang bạt, thiếu giáo dưỡng, Dương Quá tỏ ra thiếu tôn trọng với nữ nhân. Gặp Lục Vô Song, từng nảy sinh tà niệm, chỉ là bị đánh thức kịp thời. Gặp Hoàn Nhan Bình, vì thấy đôi mắt nàng giống Tiểu Long Nữ, chàng ta xin… hôn mắt nàng.

ặp Hoàn Nhan Bình, vì thấy đôi mắt nàng giống Tiểu Long Nữ, Dương Quá xin… hôn mắt nàng. (Ảnh: Sohu)

Nguyên tác viết rằng Hoàn Nhan Bình vừa sợ vừa vui, nhắm mắt để mặc chàng ta "tận hưởng sự dịu dàng nơi đôi mắt", nhưng Dương Quá giữ lời, chỉ hôn mắt, không hề vượt quá giới hạn.

Đến khi gặp Công Tôn Lục Ngạc, dù trúng độc hoa tình, chàng ta vẫn buông lời tán tỉnh, đủ thấy trong lòng cũng có cảm tình. Với Quách Phù thì càng phức tạp: miệng thì ghét, nhưng nhiều lần liều mạng cứu nàng, rõ ràng trong lòng có yêu.

Chỉ có điều, phần lớn những cô gái ấy không đủ chủ động. Không đến được với Dương Quá, cũng không quá khó hiểu. Riêng Quách Tương thì khác.

Một Quách Tương quá chủ động

Ở phần 16 năm sau, Quách Tương gần như trở thành nữ chính, bù đắp khoảng trống khi Tiểu Long Nữ biến mất. Nếu nàng đến được với Dương Quá, vừa hợp tình vừa hợp lý, lại nối tiếp duyên hai nhà Quách – Dương.

Quách Tương si mê Dương Quá ngay từ lần gặp ở Phong Lăng Độ. Sau khi dùng kim châm đổi lấy việc chàng ta tháo mặt nạ, nhìn thấy dung mạo thật, nàng không thể quên được nữa.

Ở phần 16 năm sau, Quách Tương gần như trở thành nữ chính, bù đắp khoảng trống khi Tiểu Long Nữ biến mất. (Ảnh: Sohu)

Trong tiệc sinh nhật Quách Tương, Dương Quá tặng nàng ba món quà lớn. Kim Dung từng viết trong lời bạt rằng, đó chẳng khác nào lời tỏ tình: ba cây kim châm ấy tương đương với lời hứa "việc gì cũng làm, kể cả chết vì nàng".

Đỉnh điểm là khi Dương Quá nhảy xuống Tuyệt Tình Cốc, Quách Tương cũng theo xuống. Đến mức này, ai cũng hiểu nàng yêu chàng ta sâu đến đâu.

Nếu lúc ấy Dương Quá không tìm được Tiểu Long Nữ, chấp nhận Quách Tương, có lẽ chẳng ai trách chàng ta bạc tình. Nhưng chàng ta vẫn từ chối.

Vì sao? Câu trả lời nằm ở Tiểu Long Nữ.

Bi kịch của Tiểu Long Nữ

Năm xưa ở Tuyệt Tình Cốc, Công Tôn Chỉ dùng thuốc giải ép Tiểu Long Nữ phải gả cho chàng ta. Nàng bị đưa đi suốt mười canh giờ. Qua lời nói của Công Tôn Chỉ, có thể thấy chàng ta quyết tâm chiếm lấy nàng, bất kể nàng có yêu hay không.

Dương Quá lúc đó thế nào?

Nguyên tác viết rằng: Nghe tin Công Tôn Chỉ tổ chức lễ cưới với Tiểu Long Nữ, Dương Quá vẫn ăn liền bốn cái bánh màn thầu. Đến đệ tử Công Tôn Chỉ cũng mỉa mai chàng ta "đúng là còn ăn được".

Nhưng Dương Quá thật sự vô tâm sao? Không. Chàng ta chỉ… quá đơn thuần.

Nghe tin Công Tôn Chỉ tổ chức lễ cưới, Dương Quá vẫn ăn liền bốn cái bánh màn thầu. (Ảnh: Sohu)

Chàng ta không hiểu "động phòng" thực sự có nghĩa gì. Trong nhận thức của chàng ta, quan hệ nam nữ chỉ có một chuẩn mực duy nhất: chàng ta và Tiểu Long Nữ. Người khác, dù thân đến đâu, cũng không được tính.

Chính vì sự thuần khiết đến cực đoan ấy, chàng ta không thể chấp nhận bất kỳ ai ngoài Tiểu Long Nữ kể cả Quách Tương, người yêu chàng ta đến mức sẵn sàng chết cùng chàng ta.

Nếu Dương Quá là kiểu người từng lăn lộn chốn phong nguyệt như Vi Tiểu Bảo, có lẽ chàng ta đã "thu" hết các cô gái kia từ lâu.

Nhưng chàng ta không phải. Và đó cũng là lý do, chàng ta thà chết cũng không chịu cưới Quách Tương.

Theo Sohu, Sina, 163