Đường ống dẫn khí 370 km dài nhất Việt Nam, vận chuyển hơn 110 tỷ m³ khí: DN nào đứng sau?

Hệ thống khí NCS

Hệ thống đường ống Nam Côn Sơn (NCSP) được coi là biểu tượng cho năng lực công nghệ của ngành dầu khí Việt Nam.

Mọi chuyện bắt đầu từ Bồn trũng Nam Côn Sơn, một khu vực rộng lớn ngoài khơi Đông Nam Việt Nam được đánh giá là rất giàu tiềm năng dầu khí.

Năm 1995, nhận thấy tiềm năng này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) hợp tác cùng các tập đoàn hàng đầu thế giới để phát triển dự án khí tại đây.

Năm 2000, Hợp doanh Đường ống khí Nam Côn Sơn (nay là Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn) được thành lập, với sự góp vốn của Petrovietnam (51%), Tập đoàn BP (Anh) và Tập đoàn Statoil (Na Uy).



Năm 2001, dự án đã được khởi công xây dựng, với tổng vốn đầu tư khoảng 1,3 tỉ USD, là một trong những dự án có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam tại thời điểm đó.

Tháng 12/2002, NCSP đón nhận dòng khí thương mại đầu tiên từ mỏ Lan Tây﻿, mở ra một chương mới cho ngành công nghiệp khí Việt Nam. Kể từ đó, hệ thống liên tục mở rộng, tiếp nhận thêm khí từ các mỏ lớn như Rồng Đôi, Chim Sáo, Lan Đỏ, Hải Thạch – Mộc Tinh, và Phong Lan Dại. Sắp tới, khí từ mỏ Thiên Nga – Hải Âu cũng sẽ được kết nối.

Năm 2008, NCSP đã đưa dây chuyền khí thứ 2 vào hoạt động, nâng công suất nhà máy từ 10,48 lên 20 triệu m3 khí/ngày đêm. Năm 2011 và 2013, NCSP tiếp tục nâng công suất nhà máy lên mức 21 triệu và 22 triệu m3 khí/ngày đêm, lớn nhất cả nước.﻿

Điểm nhấn của hệ thống NCSP nằm ở hệ thống có khả năng vận chuyển dòng lưu chất 2 pha (khí và condensate) trên quãng đường hơn 370km – dài nhất Việt Nam.

Với công suất xử lý lớn nhất cả nước, Nhà máy xử lý khí Nam Côn Sơn góp phần đáp ứng ổn định nhu cầu của các nhà máy điện, đạm và nhiều ngành công nghiệp trọng điểm. Đặc biệt, PV GAS NCSP đã áp dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến như mô phỏng động thời gian thực (MSI), phần mềm mô phỏng Hysys, hệ thống điều khiển tích hợp ICS, phần mềm quản lý sản phẩm Energy Components, hệ thống giám sát an ninh tuyến ống PSMS, bảo dưỡng dựa trên rủi ro (RBI) và công nghệ thu hồi nhiệt từ khí thải (WHRU).

Nhà máy xử lý khí Nam Côn Sơn

﻿Hệ thống đường ống Nam Côn Sơn hiện do Công ty Đường ống Khí Nam Côn Sơn (PV GAS NCSP) đại diện Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) quản lý và vận hành.

Hợp doanh Đường ống khí Nam Côn Sơn - NCSP được thành lập vào năm 2000 giữa Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), Tập đoàn BP và Tập đoàn Statoil.

Hiện nay, NCSP là hợp doanh giữa Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), Rosneft Pipelines Vietnam và Perenco Pipelines Vietnam, trong đó PV GAS là nhà điều hành của dự án.



Tính đến nay, hệ thống đã tiếp nhận và xử lý hơn 110 tỷ m³ khí cùng khoảng 24 triệu thùng condensate. Đặc biệt, có thời điểm lượng khí do dự án cung cấp đã góp phần sản xuất khoảng 40% tổng sản lượng điện cả nước.

PV Gas có tiền thân là Công ty Khí đốt được thành lập vào năm 1990, là đơn vị thành viên thuộc Tập Đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam. PV Gas chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển, lưu trữ, chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh khí và các sản phẩm khí.

Công ty hiện đang vận hành 4 hệ thống đường ống khí: Cửu Long, Nam Côn Sơn ở Đông Nam Bộ, PM3 ở Tây Nam Bộ, Hàm Rồng-Thái Bình ở miền Bắc, 2 nhà máy chế biến khí Dinh Cố và Nam Côn Sơn và hệ thống Kho LPG rộng khắp cả nước. PV Gas có năng lực sản xuất 450.000 - 500.000 tấn LPG/năm và 70.000 tấn condensate/năm. Tổng Công ty giữ vị thế số 1 về cung cấp LPG với hơn 70% thị phần trên thị trường LPG Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, PV Gas ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 55.756 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7.571 tỷ đồng, tăng 27%.﻿