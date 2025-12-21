(Ảnh minh họa)

Một đường hầm nối Nga và Mỹ không chỉ khả thi về mặt công nghệ mà còn có thể giúp cải thiện quan hệ kinh tế, an ninh và giao lưu nhân dân giữa hai nước, ông George Papadopoulos, cố vấn chính sách đối ngoại cho chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, nhận định với Sputnik .

“Đây là một đề xuất rất thú vị và hoàn toàn khả thi về mặt công nghệ. Khoản đầu tư không quá lớn. Tôi cho rằng nếu được triển khai, dự án này chắc chắn không chỉ kết nối 2 trong số những nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Nga, mà còn có thể thúc đẩy giao lưu nhân dân, thương mại, đầu tư, phát triển năng lượng và hy vọng là cả hợp tác an ninh trong tương lai, lĩnh vực vốn đã thiếu hụt trong một thời gian dài”, ông George Papadopoulos nói.

Ông cũng lưu ý rằng Nga và Mỹ gần nhau hơn nhiều so với suy nghĩ của đa số, khi bang Alaska của Mỹ chỉ cách vùng Viễn Đông Nga vài dặm, tương đương vài km.

“Tôi cho rằng đây là một đề xuất rất đáng quan tâm, và tôi nghĩ Mỹ và Nga có nhiều lợi ích để đạt được từ những thỏa thuận như vậy hơn là những gì họ có thể mất đi”, ông George Papadopoulos, cựu cố vấn, nhấn mạnh.

Trước đó, tháng 10, ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) và đặc phái viên kinh tế của Tổng thống Nga phụ trách hợp tác kinh tế với nước ngoài, cho biết một đường hầm xuyên lục địa nên được xây dựng giữa vùng Viễn Đông Nga và bang Alaska của Mỹ qua eo biển Bering, sử dụng công nghệ của The Boring Company.

Ông ước tính chi phí xây dựng dự án này dưới 8 tỷ USD, với thời gian hoàn thành dưới 8 năm.

Cũng trong tháng đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng dự án này không thể được triển khai nếu thiếu ý chí chính trị và việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.