Dương Domic và Linh Ka bí mật hẹn hò tại Pháp

Rạng sáng 3/12, mạng xã hội lại được phen rần rần khi một tài khoản đăng tải bức ảnh chụp vội tại Pháp, ghi lại khoảnh khắc cặp đôi được cho là Dương Domic và Linh Ka cùng sải bước trên phố. Dù hình ảnh không rõ mặt 100%, nhưng chỉ cần nhìn dáng đứng, phong cách ăn mặc và khí chất đặc trưng, netizen lập tức gọi tên hai nhân vật chính không chút do dự.

Trong ảnh, cô gái diện trench coat dáng dài, tóc xõa nhẹ nhàng và lộ gương mặt không ai khác là Linh Ka. Người đi cạnh cô lại sở hữu ngoại hình cao khủng, đội mũ lưỡi trai và kính đen nhưng không khó nhận ra là Dương Domic. Team qua đường chia sẻ bức ảnh và chắc mẩm cả hai đã có quãng thời gian ngọt ngào khi du lịch tại Pháp.

Team qua đường bắt gặp Dương Domic và Linh Ka tại Pháp

Điều đáng chú ý là đây không phải lần đầu đôi trẻ bị team qua đường bắt gặp khi đi cùng nhau. Hồi tháng 11 năm ngoái, cư dân mạng lan truyền loạt ảnh bắt gặp Dương Domic và Link Ka hẹn hò giữa đêm. Từ góc chụp phía sau, cả hai sánh vai đi cùng nhau trên phố. Dựa vào chiều cao và chiếc nón lưỡi trai, netizen chắc mẩm người nam trong ảnh không ai khác là Dương Domic.

Tương tự, netizen dựa vào mẫu áo mà người nữ trong ảnh diện đối chiếu với bức ảnh mà Linh Ka từng đăng tải trên mạng xã hội thì rất trùng khớp. Đáng nói, bức ảnh Linh Ka mặc mẫu áo sexy trên Instagram cũng được Dương Domic "thả tim".

Cách đây 1 năm, cả hai cũng bị lộ ảnh tình tứ đi dạo trên phố

Nghi vấn hẹn hò của Dương Domic và Linh Ka bắt nguồn từ một bài đăng về "sóng biển"kèm theo đó là lời động viên viết bằng tiếng Hàn của hot girl 2k2. Trùng hợp thay thời điểm mà Linh Ka đăng bài chỉ sau 1 ngày Dương Domic hoàn thành bài biểu diễn liên quan đến sóng trong chương trình Anh Trai Say Hi. Việc Linh Ka chú thích bằng tiếng Hàn được netizen cho là cố tình để Dương Domic đọc, vì nam ca sĩ từng có thời gian sang Hàn Quốc làm thực tập sinh.

Kể từ đó, các "thám tử mạng" phát hiện Linh Ka và Dương Domic bất ngờ có nhiều đồ y hệt nhau. Từ vòng tay nhiều kiểu, đồng hồ, tai nghe, nón lưỡi trai các loại hay áo quần, hễ Linh Ka từng diện qua thì Dương Domic cũng sở hữu món đồ tương tự. Dù cả hai lựa chọn thời điểm đăng ảnh khác nhau nhưng cư dân mạng tranh thủ tổng hợp lại và phát hiện ra ngay điểm chung đáng ngờ. Ngoài ra, cả hai cũng theo dõi nhau trên Instagram.

Dương Domic và Linh Ka bị soi loạt đồ đôi

Netizen tổng hợp nhiều hình ảnh trùng hợp đến khó ngờ giữa cả hai, từ đó chắc mẩm cặp đôi trong mối quan hệ đặc biệt

Những tin đồn và hình ảnh Dương Domic và Linh Ka luôn khiến cư dân mạng sục sôi, đặc biệt là fan của giọng ca Mất Kết Nối. Từng có thời điểm nhiều người hâm mộ tuyên bố "thoát fan" khi tin đồn hẹn hò của nam idol lan rộng. Trong khi đó, Linh Ka cũng liên tục bị "tấn công" trên mạng xã hội vì chuyện tình cảm với Dương Domic.

Khi được hỏi về những bàn tán xoay quanh tranh cãi và câu chuyện đời tư kể từ khi nổi tiếng, Dương Domic từng chia sẻ: "Tôi biết về những điều mọi người nói, nhưng với bản thân mình, tôi luôn có một nguyên tắc rõ ràng: điều gì cần lên tiếng thì tôi sẽ lên tiếng giải thích, còn lại, tôi tin rằng hành động sẽ nói lên tất cả.

Tôi chọn cách tập trung vào những gì mình có thể làm, thay vì bận tâm đến những điều mình không thể kiểm soát. Tôi không ngừng trau dồi bản thân, phát triển trong âm nhạc và cố gắng làm những điều đúng đắn, ý nghĩa nhất. Mỗi ngày, tôi đều nỗ lực thể hiện tốt nhất khả năng của mình và cải thiện để ngày mai luôn tốt hơn hôm nay".