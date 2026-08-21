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Tìm bị hại trong vụ án 'chạy nhập học' trên địa bàn Đồng Nai

Văn Quân
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Công an TP.Đồng Nai ra thông báo tìm bị hại liên quan đến đối tượng Bùi Thị Hòa (ngụ Trảng Dài) trong vụ việc 'chạy nhập học' vào đầu cấp các lớp 1, 6 và lớp 10 vào 15 trường học trên địa bàn TP.Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cũ.

Ngày 20/8, Công an TP Đồng Nai thông tin, đơn vị đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", qua việc xin nhập học cho học sinh tuyển sinh vào đầu cấp (các lớp 1, 6 và lớp 10) tại các trường học trên địa bàn TP.Đồng Nai (trước đây là TP.Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) xảy ra trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024.

Công an đề nghị trường THPT Trấn Biên thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án (ảnh: IT)

Theo cơ quan Công an TP.Đồng Nai, trước đó, đơn vị đã nhận được đơn tố giác của bà T.A.P. (sinh năm 1963, ngụ phường Trảng Dài) về vụ việc đối tượng Bùi Thị Hoà (sinh năm 1982, ngụ phường Trảng Dài) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức "chạy trường".

Theo Công an TP.Đồng Nai, bà P. và đối tượng Bùi Thị Hòa có quen biết với nhau do trước đây cùng hành nghề thu mua phế liệu.

Bị can Hòa đã đưa ra thông tin gian dối, nói với bà P. là Hòa có các mối quan hệ có khả năng xin nhập học sinh vào lớp đầu các cấp học (lớp 1, 6 và lớp 10) của những trường học trên địa bàn TP.Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cũ (nay là TP.Đồng Nai) .

Từ đây, bà P. đã đi nhận hồ sơ, tiền chi phí của những trường hợp có nhu cầu rồi đưa cho Hòa và Hòa chiếm đoạt số tiền này.

Trường THPT Lê Hồng Phong nằm trong 15 trường Công an yêu cầu thông báo tìm bị hại (ảnh: IT)

Qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, Công an TP.Đồng Nai đã khởi tố bị can Bùi Thị Hòa để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi bị bắt, bị can Hòa khai đã chiếm đoạt tiền của 50 trường hợp để hẹn "chạy" xin nhập học cho học sinh vào 15 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ở TP.Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu trước đây.

Do chưa rõ thông tin về 50 bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Đồng Nai thông báo 15 trường học phổ biến đến giáo viên, phụ huynh và học sinh của các trường để tìm bị hại có liên quan đến bà P. và bị can Bùi Thị Hòa.

Công an TP.Đồng Nai đề nghị 15 trường thông báo tìm bị hại

- Trường THPT Lê Hồng Phong

- Trường THPT Tam Hiệp

- Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

- Trường THPT Vĩnh Cửu

- Trường THPT Trấn Biên

- Trường THCS Trần Hưng Đạo

- Trường THCS Trường Sa

- Trường THCS Tân Phong

- Trường tiểu học Tân Phong B

- Trường THCS Lê Quang Định

- Trường THCS Bùi Thị Xuân

- Trường tiểu học Nguyễn An Ninh

- Trường tiểu học Tân Tiến

- Trường tiểu học Hà Huy Giáp

- Trường tiểu học Phan Chu Trinh

Trường Tiểu học Hà Huy Giáp nằm trong 15 trường Công an yêu cầu thông báo tìm bị hại (ảnh: IT)

Công an TP. Đồng Nai khuyến cáo các cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án nêu trên cần chủ động, kịp thời đến cơ quan công an phối hợp trình báo và cung cấp thông tin (tại số 47 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 12, phường Tam Hiệp, TP.Đồng Nai hoặc gặp điều tra viên thụ lý Dương Tây Phương - số ĐT: 0974.425.819).

Việc chủ động hợp tác không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính bản thân, phục vụ công tác điều tra triệt để vụ án, mà còn là căn cứ pháp lý quan trọng để cơ quan chức năng xem xét, áp dụng các chính sách khoan hồng của pháp luật, không xem xét xử lý hình sự đối với những hành vi liên đới.

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