Đuổi trộm ngoài bờ biển, cậu sinh viên nhặt được báu vật

Theo Live Science, một cậu sinh viên Israel đã phát hiện ra báu vật bất ngờ khi đang xua đuổi một nhóm thợ lặn mang máy dò kim loại bên bờ biển Địa Trung Hải. Đó là một thanh kiếm thời Thập tự chinh, tức khoảng thế kỷ thứ XII, được Cơ quan Cổ vật Israel đánh giá rất cao.

Thanh kiếm Thập tự chinh được phát hiện bên bờ Địa Trung Hải là một báu vật khảo cổ rất có giá trị - Ảnh: ĐẠI HỌC HAIFA

Cụ thể hơn, anh Shlomi Katzin, một sinh viên cao học thuộc Khoa Văn minh hàng hải tại Đại học Haifa (Israel), cho rằng nhóm thợ lặn nói trên có thể là kẻ trộm cổ vật nên đã yêu cầu họ rời khu vực.

Trong quá trình đó, anh tình cờ phát hiện ra chuôi kiếm nhô lên từ dải cát ven biển.

Vì đã phát hiện một thanh kiếm tương tự vào năm 2021, anh Katzin nhanh chóng báo cáo cho nhà khảo cổ học Deborah Cvikel của Đại học Haifa. Bà Cvikel sau đó đã thông báo cho Cơ quan Cổ vật Israel để được cấp giấy phép khai quật.

Theo bà Cvikel, thanh kiếm là một báu vật cực kỳ hiếm hoi, hé lộ về sự hiện diện của quân Thập tự chinh trên các bờ biển của đất nước, cũng như về hoạt động của các bến cảng trong thời kỳ này.

Để nghiên cứu chi tiết hơn, các nhà khảo cổ đã sử dụng máy chụp CT của bệnh viện để quan sát bên trong thanh kiếm mà không cần phải cạo bỏ lớp sinh vật biển bám bên ngoài.

Kết quả quét cho thấy biển cả có thể gây hại cho các hiện vật cổ như thế nào, vì lưỡi kiếm dường như bị gãy và chỉ còn lại một phần lưỡi kiếm sắt ban đầu.

Tuy nhiên, những gì còn lại đủ cho thấy thanh kiếm được thiết kế để chiến đấu bằng một tay và mang nét đặc trưng của vũ khí mà các chiến binh Thập tự chinh sử dụng, có thể là người Frank.