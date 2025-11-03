Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam đạt cột mốc mới trong "lĩnh vực 8 tỷ USD của Anh"

Sáng 30/10/2025, tại thủ đô London, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra từ 28-30/10, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh đã trao ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và lưới điện xanh, EVN thông tin ngày 31/10.

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh.

EVN cho biết, nội dung của Biên bản ghi nhớ (MOU) tập trung vào 4 trụ cột then chốt: Khai thác kinh nghiệm của Vương quốc Anh và vai trò của EVN trong hệ thống điện; Đẩy nhanh phát triển cơ sở hạ tầng lưới điện làm nền tảng truyền tải điện sạch – bao gồm cơ sở hạ tầng điện một chiều cao áp (HVDC); Hỗ trợ giảm thiểu khí nhà kính tại các nhà máy điện than; Nâng cao năng lực trong nước về phát triển điện gió ngoài khơi.

Trong 4 trụ cột này, lĩnh vực điện gió ngoài khơi (Offshore Wind - OSW) của Vương quốc Anh (sau đây gọi tắt là Anh) nổi tiếng toàn cầu.

Anh là thị trường điện gió ngoài khơi lớn thứ hai trên thế giới, quy mô tỷ USD

Offshore Energies UK thông tin, Vương quốc Anh đang trong quá trình chuyển đổi năng lượng mạnh mẽ, với những kế hoạch đầy tham vọng nhằm xây dựng một hệ thống năng lượng ít carbon - trong đó có điện gió ngoài khơi nhằm khai thác tiềm năng khổng lồ của Biển Bắc - đáp ứng nhu cầu chung của quốc gia, hướng tới một tương lai không phát thải ròng vào năm 2050.

Tính đến năm 2025, Anh là quốc gia dẫn đầu thế giới về điện gió ngoài khơi, với công suất 15,7 GW, chiếm hơn 20% công suất điện gió ngoài khơi toàn cầu. Năm 2024, 15 triệu ngôi nhà tại Anh được cung cấp năng lượng bằng gió ngoài khơi.

Cổng thông tin Chính phủ Anh UK Government cho biết, Anh là thị trường điện gió ngoài khơi (OSW) lớn thứ hai trên thế giới. Vào năm 2024, quy mô thị trường điện gió ngoài khơi của Anh đạt 8,16 tỷ USD. Nhìn về tương lai, Tập đoàn IMARC dự kiến thị trường sẽ đạt 35,21 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 17,63% trong giai đoạn 2025-2033.

Ảnh minh họa về điện gió ngoài khởi.

Theo Chiến lược An ninh Năng lượng Anh (BESS), được Anh công bố vào tháng 4/2022, nước này đặt ra mục tiêu đạt tới 50 GW điện gió ngoài khơi vào năm 2030, trong đó 5 GW sẽ là điện gió nổi.

Tham vọng này có thể hỗ trợ tới 90.000 việc làm trực tiếp và gián tiếp tại Anh và là một phần của khoản đầu tư tư nhân rộng lớn hơn trị giá 100 tỷ bảng Anh cần thiết để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) của Anh.

Anh đang có kế hoạch mở rộng đáng kể công suất điện gió ngoài khơi trong các thập kỷ tới. Đến năm 2035, Vương quốc Anh sẽ đầu tư thêm 132 tỷ bảng Anh để đạt 65 GW điện gió ngoài khơi.

Nhu cầu ngày càng tăng về an ninh năng lượng và các mục tiêu giảm phát thải carbon đầy tham vọng của Anh là những yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển của điện gió ngoài khơi. Hơn nữa, nhu cầu ngày càng tăng về việc giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, từ đó tăng cường sử dụng điện gió ngoài khơi vì chúng mang lại cơ hội đa dạng hóa cơ cấu năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính (GHG), đang góp phần vào sự phát triển của ngành.