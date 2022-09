Được hỏi "Làm gì để sống hạnh phúc", Warren Buffett nói bí quyết gói gọn trong 4 chữ

Năm 1998, Warren Buffett đến thăm Đại học Florida để nói chuyện với các sinh viên MBA. Trong bài thuyết trình, Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway đã nói về tầm quan trọng của việc phát triển những phẩm chất cá nhân tốt khi còn trẻ.



Khi nghe những lời chia sẻ của tỷ phú, một trong những sinh viên đã đặt cho Buffett một câu hỏi: "Ông sẽ làm gì để có cuộc sống hạnh phúc hơn nếu ông có thể bắt đầu lại?".

Nếu được quay ngược thời gian và bắt đầu lại cuộc sống, Warren Buffett có lẽ sẽ không nhận lấy cơ hội này.

Buffett thừa nhận rằng không phải ai cũng may mắn như ông bởi vì tất cả phụ thuộc vào hệ thống mà một người được sinh ra.

"Bill Gates nói rằng nếu được sinh ra cách đây 3 triệu năm, ông ấy sẽ là bữa trưa của con vật nào đó. Bạn không thể chạy, trèo cây hay làm bất cứ điều gì. Bạn có thể bị 'nhai' trong ngày đầu tiên", Buffett chia sẻ.

Warren Buffett. Ảnh: Inc. Magazine.

Bài học về sự hạnh phúc của Warren Buffett gói gọn trong 4 từ

"Do what you love" (tạm dịch: Hãy làm những gì bạn yêu thích) là kinh nghiệm sống hạnh phúc được đúc rút từ bài phát biểu của Buffett.

Làm những gì bạn yêu thích, nghe có vẻ dễ dàng khi bạn là một trong những người giàu nhất thế giới. Nhưng thực tế, Buffett đã làm những gì ông thích từ rất lâu trước khi thành công.

"Tôi được làm công việc yêu thích. Tôi khuyến khích các bạn làm điều tương tự. Tôi nghĩ bạn sẽ mất trí nếu một người cứ tiếp tục nhận công việc mà họ không thích, chỉ vì họ nghĩ điều đó sẽ tạo nên sơ yếu lí lịch đẹp", Buffett chia sẻ.

Buffett kết thúc bài giảng bằng cách khuyến khích mọi người nghĩ về hạnh phúc từ quan điểm thực tế hơn. Không ai trong chúng ta có thể sống lại cuộc đời, nhưng chúng ta có thể tăng sự hạnh phúc bằng cách chọn thay đổi sự nghiệp, mục tiêu, tài chính, sức khoẻ và các mối quan hệ của mình.

Mặc dù có thể tồn tại một số rủi ro nhất định khi theo đuổi công việc hoặc sự nghiệp bạn yêu thích, hãy nghĩ đến những gì bạn sẽ nhận được.

Ảnh minh hoạ: TCK Publishing.

Lợi ích của "làm những gì bạn yêu thích"

1. Bạn phù hợp với công việc bạn yêu thích

Công việc của bạn không nên chỉ là một nguồn thu nhập. Nếu bạn không thích những gì bạn làm, bạn sẽ bỏ lỡ cuộc sống của mình.

Khi làm công việc đúng sở trường, bạn tạo ra sự phù hợp giữa công việc, giá trị của bạn và những thứ mang lại mục đích cho bạn. Bởi bạn không thể có mục đích nếu không có niềm đam mê, xuất phát từ mong muốn tạo ra sự thay đổi hay khác biệt cho khách hàng, doanh nghiệp… Nói một cách đơn giản: Nhân viên hạnh phúc yêu thích những gì họ làm sẽ dẫn đến những khách hàng hạnh phúc, những người tiếp tục quay trở lại.

Điều quan trọng là bạn phải cảm thấy có động lực và cảm hứng trong công việc. Nếu không có động lực để vượt trội, hiệu suất làm việc sẽ thấp do thiếu đam mê, sự hứng thú. Khi làm với niềm đam mê, bạn có thể quan tâm tích cực đến việc tìm hiểu mọi khía cạnh của công việc.

Mặc dù không nhất thiết phải trở thành chuyên gia về mọi thứ, việc nắm chắc nền tảng kiến thức, các vấn đề trong công việc sẽ tăng thêm điểm mạnh cho bạn.

Ảnh minh hoạ: At Your Business.

2. Bạn lạc quan, có nhiều động lực hơn

Những chuyên gia làm việc hiệu quả nhất, những người yêu thích những gì họ làm thể hiện niềm hy vọng và sự lạc quan trong công việc. Họ tập trung vào tương lai, đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng, có can đảm để vượt qua trở ngại và sẽ cảm thấy hạnh phúc khi hoàn thành được mục tiêu.

Khi bạn làm điều gì đó mà bạn yêu thích mỗi ngày, động lực của bạn sẽ được cải thiện. Đồng thời cải thiện cách nhìn của bạn về cuộc sống. Việc mắc kẹt trong công việc nhàm chán, căng thẳng dẫn đến cảm giác thất vọng. Nhưng khi thoát ra khỏi chúng và làm việc thú vị, bạn sẽ cảm thấy sảng khoái và sẵn sàng đón nhận thế giới.

Khi hạnh phúc và cảm thấy tràn đầy sức sống, bạn có thể dành nhiều thời gian và năng lượng hơn cho người khác, dẫn đến các mối quan hệ bền chặt hơn.

Ảnh minh hoạ: iStock.

Theo Inc. Magazine, CNBC