Được 1 hộp quà, phản ứng của khỉ đột thông minh nhất thế giới khiến ai cũng 'tan chảy'

Koko là cô nàng khỉ đột được mệnh danh thông minh nhất thế giới với khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu điêu luyện không kém con người.

Nó có khả năng nghe hiểu hơn 2000 từ tiếng Anh và sử dụng được ít nhất 1.000 từ ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL). Thậm chí nó còn tự phát minh ra những ký hiệu của riêng mình khi muốn bày tỏ một điều gì đó mà chưa được dạy.

Koko đang học ngôn ngữ ký hiệu từ con người.

Không chỉ có trí thông minh về ngôn ngữ, Koko còn có nhiều cảm xúc không khác gì con người.



Vào năm 12 tuổi, Koko hỏi xin một chú mèo và được đưa cho một con mèo đồ chơi. Cô nàng tỏ ra thất vọng ra mặt và từ chối chơi với món đồ chơi này. Suốt những ngày sau đó, Koko vẫn liên tục buồn bã, chán nản và thể hiện rằng mình thực sự muốn có một chú mèo để chơi cùng.

Mãi sau đó một năm, người ta mang đến cho Koko một chú mèo xám có tên "All Ball". Nhưng thật không may, chú mèo sau đó đã qua đời do bị xe đâm.

Koko mừng rỡ khi được tặng một chú mèo xám tên All Ball.

Khi nghe tin, Koko nhăn mặt buồn bã và dùng các ký hiệu "tồi tệ, buồn, khóc..." để biểu đạt suy nghĩ của mình. Đặc biệt, ký hiệu "buồn" được Koko lặp đi lặp lại nhiều lần.



Bẵng đi một thời gian dài, đến năm 2015, nhân dịp sinh nhật 44 tuổi của Koko, người ta mang tặng nó một hộp quà trong đó có một bầy mèo con. Khi nhìn thấy món quà, Koko vô cùng xúc động.

Cô nàng đã chọn ra 2 con mèo, một trong số đó có bộ lông màu xám, giống hệt như con mèo "All Ball" mà nó đã từng có trước đó.

Koko nhấc chú mèo ra khỏi hộp quà và nhẹ nhàng ngắm nghía, ôm ấp. Nhìn vào Koko, ai cũng cảm giác nó giống như một người mẹ dịu dàng đang bồng bế đứa con của chính mình.

Koko vui mừng khi nhận được món quà mình ao ước.

Sau khi nhận được món quà mà mình ao ước bao nhiêu năm, Koko tỏ ra vui vẻ và cùng chơi đùa với 2 đứa con mới nhận của mình. Khi quay về chuồng nuôi, cô nàng còn cố gắng đưa một con mèo đi theo cùng bằng cách đặt nó lên đầu.



Koko nhẹ nhàng bế và vuốt ve chú mèo xám.





Koko thoải mái chơi đùa với đứa con nuôi của mình.

Không ít người nghĩ rằng gorilla là loài động vật độc ác và tàn nhẫn, nhưng khoảnh khắc cảm động của Koko đã hoàn toàn làm thay đổi suy nghĩ của họ. Chúng có thể dễ dàng làm người khác bị thương, nhưng ngược lại cũng có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng cho những người mà chúng yêu thương.



Koko đã qua đời năm 2018 ở tuổi 47 trong một khu bảo tồn. Sự ra đi của Koko là một sự mất mát lớn cho giới khoa học. Nó là con vật tiên phong cho phép con người nghiên cứu và tìm hiểu kỹ hơn về gốc gác và những người "họ hàng" của mình.

Tuy vậy, quãng đời hàng chục năm gắn liền với các nghiên cứu của Koko cũng đã để lại một di sản đáng kể mà đến bây giờ các nhà khoa học vẫn tiếp tục sử dụng.

Khỉ đột (Gorilla) là một chi Linh trưởng thuộc họ Người và là giống lớn nhất trong bộ Linh trưởng còn tồn tại. Đây là loài động vật sống chủ yếu trong rừng rậm Châu Phi. Chúng là loài có họ hàng rất gần gũi với con người sau 2 loài tinh tinh.

* Theo Animal Channel