Dùng xong ấm siêu tốc có nên rút phích cắm không?

Ấm siêu tốc là thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình. Sau khi nước sôi và ấm tự ngắt, không ít người để nguyên phích cắm trong ổ điện cho đến lần sử dụng tiếp theo. Vậy dùng xong ấm siêu tốc có cần rút phích cắm hay không?

Câu trả lời là nên rút phích cắm sau khi sử dụng, đặc biệt nếu không có nhu cầu đun nước tiếp trong thời gian ngắn. Dù phần lớn ấm siêu tốc hiện nay được trang bị cơ chế tự ngắt khi nước sôi, việc tự ngắt không có nghĩa là thiết bị đã được ngắt hoàn toàn khỏi nguồn điện khi phích cắm vẫn còn trong ổ.

Với một chiếc ấm còn nguyên vẹn, được sử dụng đúng cách và có hệ thống bảo vệ hoạt động bình thường, việc quên rút điện một vài lần không đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ gây ra sự cố. Tuy nhiên, rút phích cắm sau khi dùng vẫn là thói quen đơn giản giúp ngắt hoàn toàn nguồn điện và hạn chế rủi ro nếu thiết bị hoặc hệ thống điện xảy ra trục trặc.

Không nên chủ quan chỉ vì ấm có chức năng tự ngắt

Nhiều người cho rằng ấm siêu tốc đã tự ngắt sau khi nước sôi nên có thể để cắm điện liên tục mà không cần quan tâm. Trên thực tế, chức năng tự ngắt chủ yếu giúp ngừng quá trình đun khi thiết bị hoạt động bình thường và đạt đến điều kiện nhất định.

Tuy nhiên, một thiết bị điện đã cũ, hư hỏng hoặc có bộ phận bảo vệ gặp trục trặc có thể tiềm ẩn rủi ro khác. Vì vậy, không nên chỉ dựa hoàn toàn vào tính năng tự động mà bỏ qua việc kiểm tra tình trạng của ấm và thói quen ngắt nguồn sau khi sử dụng.

Nếu không cần đun thêm nước, người dùng có thể rút phích cắm sau khi ấm đã hoàn thành quá trình đun. Đây cũng là cách tránh trường hợp trẻ nhỏ hoặc người khác vô tình bật lại thiết bị.

Cần rút điện và ngừng sử dụng nếu phát hiện dấu hiệu bất thường

Nếu ấm siêu tốc có dây điện bị nứt, hở, phích cắm lỏng, thân ấm bị biến dạng hoặc phần đế xuất hiện dấu hiệu cháy xém, người dùng nên ngừng sử dụng và kiểm tra thiết bị.

Ấm thường xuyên nóng bất thường ở phần tay cầm, dây điện hoặc đế tiếp xúc, có mùi khét, phát ra tiếng động bất thường hoặc tự ngắt không đúng cách cũng cần được chú ý. Không nên cố tiếp tục sử dụng chỉ vì ấm vẫn còn có thể đun sôi nước.

Bên cạnh đó, ổ cắm bị lỏng hoặc có dấu hiệu cháy xém cũng có thể làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố. Trong trường hợp này, không chỉ thay ấm mà người dùng cần kiểm tra cả ổ điện và hệ thống điện liên quan.

Không để ấm hoạt động khi có quá ít nước

Một trong những thói quen quan trọng khi sử dụng ấm siêu tốc là luôn kiểm tra lượng nước trước khi bật. Không nên bật ấm khi bên trong có lượng nước thấp hơn mức tối thiểu mà nhà sản xuất quy định.

Nhiều loại ấm có tính năng bảo vệ khi cạn nước, nhưng người dùng vẫn không nên coi đây là lý do để chủ quan. Việc thường xuyên để ấm hoạt động trong điều kiện không phù hợp có thể ảnh hưởng đến bộ phận gia nhiệt và tuổi thọ của thiết bị.

Ngược lại, cũng không nên đổ nước vượt quá mức tối đa. Khi nước sôi, nước có thể trào ra ngoài, gây nguy cơ bỏng hoặc làm nước tiếp xúc với các bộ phận điện.

Đừng chỉ chú ý đến thân ấm mà quên phần đế và ổ cắm

Với ấm siêu tốc có đế rời, phần tiếp xúc giữa thân ấm và đế là vị trí cần được giữ khô ráo. Không nên để nước tràn xuống đế hoặc đặt ấm khi đáy còn ướt.

Trước khi đặt ấm trở lại đế để đun nước, nên kiểm tra phần đáy và khu vực tiếp xúc. Việc giữ khu vực này sạch, khô có thể giúp hạn chế nguy cơ nước ảnh hưởng đến các bộ phận điện.

Ổ cắm sử dụng cho ấm cũng cần đủ chắc chắn và phù hợp. Không nên cắm ấm vào ổ điện đã quá tải hoặc dùng chung với nhiều thiết bị có công suất lớn thông qua một ổ nối dài không phù hợp.

Đừng đun nước rồi để trong ấm quá lâu

Ấm siêu tốc có chức năng chính là đun nước, không phải thiết bị được thiết kế để giữ nước nóng trong thời gian dài. Nếu đã đun nước nhưng chưa sử dụng ngay, nhiều người có thói quen để nguyên nước trong ấm trong nhiều giờ hoặc qua đêm.

Về lâu dài, việc để nước trong ấm quá lâu có thể khiến cặn khoáng tích tụ, đặc biệt ở những khu vực sử dụng nguồn nước có độ cứng cao. Người dùng nên đổ phần nước không dùng đến, vệ sinh và làm khô ấm theo hướng dẫn phù hợp thay vì liên tục giữ nước cũ rồi đun lại.

Nên vệ sinh và tẩy cặn định kỳ

Sau một thời gian sử dụng, cặn khoáng trong nước có thể bám ở đáy và thành ấm. Lớp cặn này không chỉ khiến ấm trông mất vệ sinh mà còn có thể ảnh hưởng đến hiệu quả truyền nhiệt.

Người dùng nên vệ sinh và tẩy cặn định kỳ bằng phương pháp phù hợp với chất liệu của ấm và hướng dẫn của nhà sản xuất. Khi làm sạch, cần đặc biệt lưu ý không để phần đế điện bị ngâm trong nước nếu đây là bộ phận không được thiết kế để rửa.

Sau khi vệ sinh, nên bảo đảm ấm và các vị trí tiếp xúc điện đã khô hoàn toàn trước khi sử dụng trở lại.