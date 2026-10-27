Đúng tuần 2 tháng 11, Mỹ sẽ đánh chìm tàu từng lập kỷ lục thế giới

Mỹ sẽ đánh chìm con tàu dài hơn 300 mét vào tuần thứ hai của tháng 11 sắp tới.

Chính quyền hạt Okaloosa, bang Florida của Mỹ, vừa thông báo kế hoạch đánh chìm tàu viễn dương SS United States vào tuần thứ hai của tháng 11, tùy thuộc điều kiện thời tiết. Con tàu sẽ được đưa xuống đáy vịnh Mexico, tại vị trí cách thành phố Destin khoảng 41 km về phía tây nam.

Dự án nhằm biến con tàu lịch sử thành rạn san hô nhân tạo lớn nhất thế giới, tạo môi trường sống mới cho các loài sinh vật biển.

Chính quyền địa phương đánh giá đây là bước tiến quan trọng trong việc phát triển một công trình độc đáo, vừa mang lại lợi ích môi trường vừa thúc đẩy ngành du lịch. Dự án được kỳ vọng thu hút những người yêu thích lặn biển và các đội tàu du lịch từ khắp thế giới, tạo thêm doanh thu hàng triệu USD mỗi năm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ lặn, câu cá và khách sạn tại địa phương.

Tàu SS United States được hạ thủy năm 1952, với chiều dài khoảng 302 mét. Ngay trong chuyến vượt Đại Tây Dương đầu tiên, con tàu đã lập kỷ lục khi hoàn thành hành trình chỉ trong 3 ngày, 10 giờ và 40 phút, nhanh hơn kỷ lục trước đó của tàu Queen Mary khoảng 10 giờ.

Thành tích này giúp SS United States giành danh hiệu Blue Riband dành cho tàu chở khách vượt Đại Tây Dương nhanh nhất. Theo Atlas Obscura, con tàu vẫn giữ kỷ lục này cho đến nay.

Chi phí đóng tàu được các nguồn tin ước tính trong khoảng 70 triệu USD - 79,4 triệu USD (tương đương hơn 2.000 tỷ VNĐ). Trong đó, Chính phủ Mỹ đóng góp 50 triệu USD hỗ trợ quá trình chế tạo.

Tuy nhiên, sự thay đổi trong nhu cầu đi lại khiến con tàu dần mất vị thế. SS United States ngừng hoạt động năm 1969, sau 17 năm phục vụ. Trong những thập kỷ tiếp theo, con tàu nhiều lần đổi chủ và xuống cấp nghiêm trọng.

Tranh chấp tiền thuê cầu cảng tại Philadelphia cuối cùng buộc tổ chức bảo tồn SS United States Conservancy phải bán con tàu. Chính quyền hạt Okaloosa đã mua lại với giá 1 triệu USD. Ngày 19/2/2025, tàu được lai dắt rời Philadelphia để đến Mobile, bang Alabama, chuẩn bị cho kế hoạch đánh chìm.

Trước đó, các tổ chức bảo tồn từng nỗ lực khôi phục con tàu lịch sử. Tuy nhiên, chi phí bảo dưỡng và phục hồi quá lớn khiến những kế hoạch này không thể thực hiện.

Dự án đánh chìm SS United States cũng làm dấy lên lo ngại về môi trường. Một số nhà khoa học và tổ chức môi trường cảnh báo lớp sơn lót chứa kẽm cromat trên thân tàu có thể gây ô nhiễm vùng biển. Dù vậy, chính quyền hạt Okaloosa khẳng định dự án đáp ứng các quy định của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA). Một vụ kiện liên bang nhằm ngăn kế hoạch đánh chìm tàu đã bị bác bỏ vào tháng 8/2025.

Với chiều dài khoảng 302 mét, SS United States sẽ vượt tàu sân bay USS Oriskany dài khoảng 271 mét, vốn giữ kỷ lục rạn san hô nhân tạo lớn nhất thế giới kể từ khi bị đánh chìm ngoài khơi Pensacola năm 2006.

Khi nằm dưới đáy biển, SS United States dự kiến trở thành nơi cư trú của nhiều loài sinh vật biển, đồng thời bổ sung vào mạng lưới hơn 500 rạn san hô nhân tạo hiện có trong khu vực.

Theo IE