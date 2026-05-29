Nhưng thực tế, nhiều thử nghiệm sử dụng điều hòa trong gia đình cho thấy: 26 độ C chưa chắc là mức tiết kiệm điện nhất. Nếu dùng sai cách, hóa đơn điện mùa nóng vẫn có thể tăng vọt dù bạn nghĩ mình đã bật ở mức "an toàn".

26 độ C thực chất chỉ là mức dễ chịu với cơ thể

Điều đầu tiên cần hiểu rõ là: 26 độ C chủ yếu là mức nhiệt tạo cảm giác thoải mái cho phần lớn người dùng, chứ không phải "mức nhiệt tiết kiệm điện tối ưu".

Nguyên lý hoạt động của điều hòa khá đơn giản: chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời và trong phòng càng lớn, máy nén càng phải hoạt động mạnh để làm lạnh. Đồng nghĩa với việc điện năng tiêu thụ cũng tăng theo.

Ví dụ:

Ngoài trời 38 độ C

Trong phòng đặt 26 độ C

Lúc này điều hòa phải "gồng mình" kéo nhiệt xuống thấp hơn tới 12 độ C. Máy chạy liên tục, tiêu hao điện nhiều hơn đáng kể.

Trong khi đó, nếu tăng lên 27–28 độ C, mức chênh lệch giảm xuống, máy nén hoạt động nhẹ hơn và lượng điện tiêu thụ cũng giảm rõ rệt.

Nhiều phép tính thực tế cho thấy: chỉ cần tăng thêm 1 độ C, điều hòa có thể giảm khoảng 8–10% điện năng tiêu thụ.

Nhiệt độ nào mới thực sự giúp tiết kiệm điện?

Theo kinh nghiệm sử dụng thực tế của nhiều gia đình và các thử nghiệm tiêu dùng phổ biến, khoảng 27–28 độ C mới là mức tối ưu hơn về tiết kiệm điện trong mùa hè.

Đặc biệt:

Ban ngày: 27 độ C thường đủ mát nếu phòng kín và có rèm che nắng.

Ban đêm: 28 độ C kết hợp chế độ Sleep giúp dễ chịu hơn và ít hao điện hơn rất nhiều.

Nhiều người sau khi chuyển từ 26 lên 28 độ C đã bất ngờ vì hóa đơn điện giảm đáng kể dù thời gian sử dụng gần như không đổi.

Một gia đình dùng điều hòa khoảng 10 tiếng/ngày trong suốt mùa hè có thể tiết kiệm được vài trăm nghìn đến cả triệu đồng tiền điện chỉ nhờ thay đổi cách cài nhiệt độ.

Điều hòa inverter và điều hòa thường: Dùng khác nhau mới tiết kiệm

Không phải loại điều hòa nào cũng nên dùng giống nhau.

Với điều hòa inverter

Đây là dòng máy hiện đại, có khả năng tự điều chỉnh công suất để duy trì nhiệt độ ổn định.

Cách dùng tiết kiệm hơn là:

Khi mới bật: để quạt mạnh để làm lạnh nhanh

Sau khi phòng đủ mát: duy trì khoảng 27 độ C

Lúc này máy sẽ chạy ổn định ở công suất thấp, tiết kiệm điện hơn nhiều so với việc liên tục giảm xuống 24–25 độ C.

Với điều hòa thường (không inverter)

Loại này tiêu hao điện mạnh hơn khi bật/tắt liên tục.

Vì vậy:

Nên đặt khoảng 28 độ C

Hạn chế bật rồi tắt nhiều lần

Nếu chỉ ra ngoài khoảng 20–30 phút thì không cần tắt máy

Nhiều người nghĩ tắt điều hòa liên tục sẽ tiết kiệm điện, nhưng thực tế giai đoạn khởi động lại mới là lúc máy tiêu thụ điện mạnh.

Ban đêm không cần bật lạnh sâu

Đây là sai lầm rất phổ biến trong nhiều gia đình.

Ban đêm nhiệt độ môi trường thường đã giảm, cơ thể cũng dễ nhiễm lạnh hơn khi ngủ sâu. Nếu vẫn giữ 25–26 độ C suốt đêm, không chỉ tốn điện mà còn dễ:

- Khô họng

- Đau đầu

- Mệt người khi thức dậy

- Người già và trẻ nhỏ dễ bị lạnh

Giải pháp hợp lý hơn:

- Đặt 28 độ C

- Bật chế độ Sleep

- Kết hợp quạt nhẹ nếu cần

Nhiều người thử cách này vài ngày đã thấy phòng vẫn đủ dễ chịu nhưng tiền điện giảm rõ rệt.

Những mẹo nhỏ nhưng giúp điều hòa "đỡ ngốn điện" hơn hẳn

Ngoài chuyện nhiệt độ, cách sử dụng hàng ngày cũng ảnh hưởng trực tiếp tới hóa đơn điện.

Hướng gió lên trên

Không khí lạnh có xu hướng chìm xuống dưới. Hướng cửa gió lên cao sẽ giúp hơi lạnh lan đều khắp phòng nhanh hơn.

Kéo rèm vào ban ngày

Ánh nắng chiếu trực tiếp khiến phòng nóng lên rất nhanh. Chỉ cần kéo rèm hoặc dùng rèm chống nắng, điều hòa đã bớt áp lực làm mát đáng kể.

Không cần để quạt gió mức cao liên tục

Chế độ quạt mạnh chỉ cần khi mới vào phòng nóng. Sau đó nên chuyển về mức trung bình để giảm điện năng tiêu thụ.

Vệ sinh lưới lọc thường xuyên

Lưới lọc bụi bẩn khiến luồng khí yếu đi, điều hòa phải hoạt động lâu hơn để đạt độ lạnh mong muốn.

Nhiều gia đình chỉ vệ sinh máy mỗi năm một lần, trong khi mùa hè dùng liên tục thì nên kiểm tra định kỳ thường xuyên hơn.

Một hiểu lầm khác: Chế độ hút ẩm luôn tiết kiệm điện hơn

Không ít người chuyển sang chế độ Dry (hút ẩm) vì nghĩ sẽ tiết kiệm điện hơn Cool (làm mát).

Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng đúng.

Trong thời tiết nóng khô, dùng Dry không mang lại hiệu quả rõ rệt mà còn có thể khiến máy hoạt động kém hiệu quả hơn. Chế độ này phù hợp nhất khi thời tiết nồm ẩm, mưa nhiều hoặc độ ẩm trong phòng quá cao.

Mùa hè không cần "càng lạnh càng tốt"

Nhiều người có thói quen vừa bước vào nhà là hạ ngay xuống 22–24 độ C vì muốn mát nhanh. Nhưng càng hạ sâu:

- Máy càng hao điện

- Chênh lệch nhiệt độ càng lớn

- Cơ thể càng dễ sốc nhiệt khi ra ngoài

Điều đáng nói là sau khoảng 15–20 phút, phần lớn mọi người lại thấy quá lạnh rồi phải tăng nhiệt độ lên tiếp.

Trong khi đó, chỉ cần duy trì khoảng 27–28 độ C, kết hợp phòng kín, rèm che nắng và luồng gió hợp lý là đã đủ dễ chịu với đa số gia đình Việt trong mùa hè.

Một thay đổi nhỏ ở chiếc remote đôi khi lại là thứ khiến hóa đơn điện cuối tháng "dễ thở" hơn rất nhiều.