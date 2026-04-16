Dùng thử Galaxy S26 Ultra rồi và tôi quyết chọn một mẫu máy khác: Nó rẻ hơn 6 triệu mà dùng chẳng kém gì

Sau hơn một tháng trải nghiệm thực tế chiếc Galaxy S26 Ultra, cây bút Stephen Radochia của Android nhận ra mẫu đời cũ Galaxy S25 Ultra có lẽ vẫn là thiết bị đáng dùng và tiết kiệm hơn cả cho tất cả mọi người.

Dưới đây là quan điểm của anh.

Galaxy S26 Ultra có nhiều tính năng mới, nhưng bạn có thực sự quan tâm?

Nếu bạn đang sở hữu mẫu flagship năm ngoái trong túi và đang cân nhắc lên đời Galaxy S26 Ultra, lời khuyên chân thành là: Hãy cứ tiếp tục dùng nó.

Ngay cả khi bạn chưa sở hữu chiếc Galaxy S nào và đang có ý định mua mới, có một lý do hoàn toàn chính đáng để bạn tiết kiệm một khoản tiền và lựa chọn S25 Ultra.

Tôi hiểu lập luận này có vẻ khá quen thuộc với hầu hết các đợt ra mắt điện thoại mới — kiểu như một "điệp khúc" luôn khuyên mọi người hãy bỏ qua đời mới để mua đời cũ. Thế nhưng, với trường hợp của S25 Ultra, câu chuyện còn phức tạp hơn thế. Nếu bạn đang có ý định đầu tư vào một thiết bị cao cấp của Samsung, có vài điều quan trọng bạn cần lưu tâm.

Quay lại với Galaxy S26 Ultra, tôi cảm thấy khá kỳ lạ khi Samsung lại dồn quá nhiều tâm sức vào việc quảng bá màn hình. Tôi liên tục bắt gặp các quảng cáo nhấn mạnh vào tính năng Privacy Display (Màn hình riêng tư) trên Galaxy S26 Ultra. Nhưng sau khi sử dụng, tôi cho rằng nó nhận được nhiều sự chú ý đến vậy chỉ vì chiếc máy này chẳng còn nâng cấp nào khác đáng để nói tới.

Nếu bạn đẩy các thiết lập riêng tư lên mức tối đa, đúng là nó sẽ chặn tầm nhìn của người bên cạnh vào màn hình của bạn. Tuy nhiên, cái giá phải trả về chất lượng hiển thị là quá đắt so với những gì tôi nhận lại từ tính năng này.

Tôi biết đây không phải là tính năng dùng thường trực, nhưng làm sao tôi có thể hào hứng với nó được? Mỗi khi tôi cầm máy, bạn bè đều mượn để xem thử cái "Màn hình riêng tư" đó ra sao, và hầu như tất cả đều cảm thấy thất vọng.

Đây là một tính năng thú vị và tôi kỳ vọng Samsung sẽ tiếp tục hoàn thiện công nghệ này trong tương lai. Nhưng liệu nó có đáng để đánh đổi bằng góc nhìn kém đi và tình trạng mỏi mắt mà tôi gặp phải không? Chắc chắn là không. Tôi không phải là người làm công việc tài chính nhạy cảm hàng ngày trên tàu điện, và tôi tin rằng nhiều người trong số các bạn đang đánh giá quá cao tần suất mình sẽ thực sự sử dụng tính năng Privacy Display này.

Dù vậy, cũng phải công bằng mà nói: công nghệ sạc nhanh 60W trên S26 Ultra là một cải tiến thực sự đáng hoan nghênh. Việc nạp đầy năng lượng trong lúc vội vã trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nếu tôi có một đêm thức khuya hoặc sử dụng điện thoại với cường độ cao, tôi không còn phải lo lắng về việc liệu máy có đủ pin để trụ vững hết ngày hay không.

Galaxy S25 Ultra: Giá trị vẫn vẹn nguyên trong năm 2026

Trong năm 2026 này, Galaxy S25 Ultra dường như không hề lỗi thời. Nếu chiếc máy này thực sự bị tụt hậu đáng kể, tôi đã khuyên mọi người tìm đến mẫu máy mới hơn.

Nhưng tôi chẳng thấy điều đó khi đặt Galaxy S26 Ultra lên bàn cân với Galaxy S25 Ultra.

S25 Ultra vẫn mang lại mọi hiệu năng mà tôi cần — một điều hiển nhiên với một chiếc flagship mới chỉ một năm tuổi. Con chip Snapdragon 8 Elite kết hợp cùng 12GB RAM giúp mọi tựa game di động yêu thích của tôi chạy mượt mà, ngay cả những ứng dụng Android nặng đô nhất cũng không phải là vấn đề với S25 Ultra.

Màn hình 6.9 inch của máy vẫn rất lộng lẫy, và tôi tin rằng nó thậm chí còn tốt hơn những gì bạn nhận được trên bản Ultra mới nhất. Góc nhìn không bị hạn chế, và khi so sánh trực diện, màn hình của S25 Ultra có vẻ sáng hơn và rực rỡ hơn một chút.

Về phần mềm, bạn cũng không hề thua thiệt. Bản cập nhật One UI 8.5 dự kiến sẽ sớm cập bến S25 Ultra, và hiện tại tôi đang rất hài lòng với trải nghiệm Android 16 trên giao diện One UI 8. Việc hỗ trợ phần mềm cũng không phải là vấn đề, bởi bạn vẫn còn tới 6 năm cập nhật phía trước. Điều này khiến S25 Ultra trở thành một lựa chọn hấp dẫn hơn hẳn so với các dòng flagship cũ trước đây.

Về phần cứng, S25 Ultra sở hữu hệ thống camera gần như tương đồng và viên pin 5.000mAh y hệt S26 Ultra. Bạn có thể lỡ mất một vài sự tối ưu từ chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, nhưng không có gì quá nghiêm trọng đến mức khiến tôi phải mất ngủ hay làm giảm tuổi thọ pin một cách trầm trọng.

Khả năng chụp ảnh thiếu sáng trên S26 Ultra có được cải thiện nhờ khẩu độ lớn hơn trên cảm biến chính, nhưng đó không phải là lý do đủ thuyết phục để tôi phải chi thêm một khoản tiền lớn.

Tôi cũng muốn lên tiếng bảo vệ Galaxy S26 Ultra ở một khía cạnh: Tôi thực sự không quan tâm đến vật liệu cấu thành máy. Nếu bạn đang phàn nàn về việc Samsung chuyển từ khung Titan sang Nhôm, thì tôi nghĩ bạn đang quá khắt khe rồi.

Chiếc iPhone 15 Pro Max của tôi cũng trầy xước chẳng kém gì các loại vật liệu khác, và tôi đã thôi lo lắng về việc điện thoại vô tình bị bẻ cong trong túi quần kể từ thời iPhone 6 Plus.

Nhôm hoàn toàn đủ bền để đáp ứng nhu cầu sử dụng, thậm chí một số người dùng còn báo cáo rằng nó giúp tản nhiệt tốt hơn Titan. Nếu Samsung chuyển sang dùng thép không gỉ thì đó mới là chuyện đáng bàn, còn khung nhôm trên S26 Ultra thực sự không có gì đáng ngại.

Bài toán kinh tế: Khoảng cách không đáng để đánh đổi

Mức giá chắc chắn là một yếu tố then chốt trong năm 2026. Nếu bạn thoải mái với máy đời cũ, bạn có thể sở hữu một chiếc S25 Ultra với giá rẻ hơn khá nhiều (ở Việt Nam chênh từ 5-7 triệu).

Tôi không cho rằng S26 Ultra đáng giá với số tiền chênh lệch nói trên, đặc biệt là khi Samsung lại một lần nữa không quá mặn mà với các nâng cấp lớn trong năm nay.

Điểm khác biệt giữa năm nay so với hầu hết các năm khác khi so sánh hai đời điện thoại sát nhau là: xét trên mọi phương diện, tôi vẫn thích cảm giác cầm S25 Ultra trên tay hơn. Trong trường hợp khả quan nhất, đó cũng chỉ là một kết quả hòa giữa hai thiết bị. Đúng là tôi thích thiết kế mỏng nhẹ hơn của S26 Ultra, nhưng tôi lại ưu tiên chất lượng màn hình của S25 Ultra hơn.

Nhìn chung, tôi chân thành khuyên bạn nên cân nhắc nghiêm túc việc chọn mua Galaxy S25 Ultra. Nó vẫn rất phong độ, và Samsung thực sự chưa cho tôi đủ lý do để phải chi thêm tiền trong năm nay.