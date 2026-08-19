Đúng Rằm tháng 7 Âm lịch, 2 con giáp này nhận tin vui tài lộc, 2 con giáp xả xui cực mạnh

Đúng Rằm tháng 7 Âm lịch, ngày 27/8, hai con giáp đón tin vui về tiền bạc, hai con giáp khác được gỡ bỏ vận xui đeo bám suốt thời gian qua.

Rằm tháng 7 Âm lịch năm nay rơi đúng vào thứ Năm, ngày 27/8/2026 Dương lịch, là ngày Quý Dậu, mang ngũ hành nạp âm Kiếm Phong Kim, tức vàng nơi đầu kiếm, sắc bén mà tinh khiết. Đây cũng là thời điểm gắn với lễ Vu Lan báo hiếu và tục xá tội vong nhân, một ngày mà người xưa tin là cửa trời mở ra để buông bỏ những gì nặng nề đã qua. Giữa dòng năng lượng đặc biệt ấy, bốn con giáp dưới đây có một ngày đáng nhớ, hai người đón lộc mới, hai người nhẹ gánh chuyện cũ.

Trong vòng quay ngũ hành của ngày Quý Dậu, khi vàng nơi đầu kiếm mang một sắc thái vừa sắc sảo vừa thanh lọc, Rằm tháng 7 năm nay không chỉ là ngày của hương khói và tưởng nhớ mà còn là ngày bốn con giáp nhận được một tín hiệu rõ ràng từ vận trình của mình. Người xưa vẫn nói ngày rằm là ngày đất trời cân bằng, có mở ra thì cũng có khép lại, có nhận thì cũng có buông, và đúng vào ngày 27/8 này, quy luật ấy thể hiện rõ hơn bao giờ hết.

Tuổi Dậu, nhận tin vui tài lộc

Là chủ nhân của ngày, tuổi Dậu bước vào Rằm tháng 7 với một luồng năng lượng khá mạnh, đặc biệt ở khoản tiền bạc. Có thể là một khoản thu về đúng lúc đang cần, một món nợ cũ được thanh toán, hoặc một cơ hội làm ăn nhỏ bất ngờ xuất hiện trong lúc trò chuyện thường ngày. Điều đáng nói là lộc của tuổi Dậu trong ngày này không đến từ vận may nhất thời mà từ chính sự kiên trì đã bỏ ra suốt những tuần trước, giờ mới bắt đầu có kết quả.

Cảm giác nhẹ nhõm khi nhìn thấy công sức được đền đáp sẽ rõ rệt, nhưng cũng dễ khiến tuổi Dậu chủ quan, nghĩ rằng mọi thứ cứ thế mà thuận theo. Lời khuyên dành cho tuổi Dậu là: Khi nhận một khoản tiền hay một cơ hội mới trong ngày này, hãy dành ít phút ghi lại rõ ràng kế hoạch sử dụng, tránh để niềm vui trước mắt làm mờ đi tính toán dài hạn.

Tuổi Sửu, nhận tin vui tài lộc

Nằm trong tam hợp Tỵ Dậu Sửu với ngày, tuổi Sửu cũng được tiếp thêm một luồng khí tốt cho chuyện tiền nong. Đây là ngày dễ có tin vui từ một nguồn thu nhập phụ, một khoản hoa hồng nhỏ, hoặc một người quen chủ động giới thiệu một mối làm ăn mới. Với tuổi Sửu vốn cẩn trọng và ít khi trông chờ vào may rủi, tin vui đến trong ngày này càng có giá trị vì nó thường gắn liền với một mối quan hệ đã được vun đắp từ trước, không phải chuyện từ trên trời rơi xuống.

Tuy vậy, đúng ngày Rằm với nhiều việc cúng lễ, tuổi Sửu cũng dễ bị cuốn vào lo toan hình thức mà quên mất phần việc thực chất cần hoàn tất. Lời khuyên dành cho tuổi Sửu là: Nếu có một lời đề nghị hợp tác đến trong ngày này, hãy hỏi kỹ ít nhất một câu về điều kiện cụ thể trước khi gật đầu, đừng vì cả nể mà nhận lời vội vàng.

Tuổi Mão, xả xui cực mạnh

Là con giáp xung với ngày Dậu, tuổi Mão thường được nhắc phải giữ nhịp cẩn trọng trong những ngày như thế này. Nhưng đúng vào Rằm tháng 7, khi ý nghĩa xá tội vong nhân bao trùm, thế xung khắc ấy lại mang một chiều hướng khác, giống như một cánh cửa được mở ra để giải toả những vướng mắc đã đeo bám lâu ngày. Một khúc mắc trong công việc kéo dài nhiều tuần có thể được gỡ trong một cuộc trò chuyện thẳng thắn, một mối lo về tiền bạc tưởng chừng bế tắc bỗng tìm được hướng xử lý.

Đây là ngày thích hợp để tuổi Mão chủ động đối diện thay vì né tránh, bởi năng lượng của ngày ủng hộ việc dứt điểm hơn là kéo dài. Lời khuyên dành cho tuổi Mão là: Hãy chọn một việc còn tồn đọng khiến bản thân mệt mỏi nhất, ngồi lại giải quyết dứt điểm trong ngày này, càng để lâu càng khó gỡ.

Tuổi Thìn, xả xui cực mạnh

Là lục hợp của Dậu, tuổi Thìn trong ngày Rằm tháng 7 được trợ lực để buông bỏ những căng thẳng tích tụ trong các mối quan hệ. Có thể là một hiểu lầm với người thân được hoá giải qua một cuộc nói chuyện chân thành, hoặc một mối quan hệ công việc từng gượng gạo bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Với tuổi Thìn vốn hay giữ cảm xúc trong lòng, đây là dịp hiếm hoi để những điều chưa nói ra được giải toả một cách tự nhiên, không cần cố gắng quá nhiều.

Sự nhẹ lòng này không chỉ giúp tinh thần thoải mái mà còn mở đường cho những cơ hội mới, bởi khi không còn vướng bận, tuổi Thìn sẽ tỉnh táo hơn để nhìn thấy điều đáng làm tiếp theo. Lời khuyên dành cho tuổi Thìn là: Đừng ngại là người chủ động xin lỗi hoặc mở lời trước trong ngày này, một câu nói đúng lúc có thể tháo gỡ những gì đã chất chứa từ lâu.

Nhìn chung, Rằm tháng 7 năm nay mang đến cho bốn con giáp này hai loại tin vui khác nhau nhưng cùng chung một cội, một bên là đón nhận điều mới, một bên là buông bỏ điều cũ, và cả hai đều cần thiết để vận trình được thông suốt. Dù là người nhận lộc hay người nhẹ gánh, việc giữ tâm thế bình thản, không tham cầu quá mức và không né tránh những điều cần đối diện mới là cách để giữ được sự cân bằng mà ngày rằm mang lại. Một vài việc nhỏ có thể làm trong ngày này là dọn dẹp lại không gian sống cho thoáng đãng, gọi một cuộc điện thoại cho người thân lâu ngày chưa liên lạc, và dành ít phút tĩnh tâm để nhìn lại những gì đã qua trước khi bước tiếp.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.