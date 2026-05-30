Trong tử vi phương Đông, sao Hóa Lộc được xem như ngôi sao của tài lộc, cơ duyên làm ăn và những khoản tiền đến bất ngờ. Khi sao này chiếu mạnh vào một ngày đặc biệt như Rằm tháng 4 Âm lịch (31/5/2026), năng lượng tài chính của một số con giáp sẽ được kích hoạt rõ rệt. Nhiều người tưởng đang đi đường vòng, hoá ra lại sắp chạm tới một bước ngoặt lớn về tiền bạc mà chính họ cũng chưa kịp nhận ra.

Vì sao Rằm tháng 4 Âm lịch năm nay lại đặc biệt?

Rằm tháng 4 Âm lịch năm Bính Ngọ rơi vào Chủ Nhật, ngày 31/5/2026 Dương lịch, đồng thời cũng là dịp Lễ Phật Đản. Trong quan niệm dân gian, đây là một trong những ngày rằm có năng lượng tâm linh mạnh nhất năm, dễ tích lộc, tích phúc. Khi ngày rằm này gặp đúng quỹ đạo của sao Hóa Lộc, vận tài chính của một số con giáp được khuếch đại lên nhiều lần.

Khác với những lần Hóa Lộc chiếu thông thường, lần này điểm rơi nằm vào cuối tuần và cận giai đoạn chuyển tháng, nên cơ hội làm ăn có xu hướng đến dồn dập trong khoảng từ giữa cuối tháng 5 kéo sang nửa đầu tháng 6 Dương lịch, chứ không chỉ gói gọn trong một ngày duy nhất.

Tuổi Thìn: Cơ duyên hợp tác bung nở, nói gì cũng có người gật

Người tuổi Thìn vốn có khí chất lãnh đạo nhưng đôi khi hay bị mắc kẹt trong các dự án dở dang. Trong khoảng từ Rằm tháng 4 trở đi, Hóa Lộc kích hoạt mạnh ở cung sự nghiệp, giúp tuổi Thìn gỡ được nhiều nút thắt cũ. Một mối hợp tác từng tưởng đã nguội có thể bất ngờ ấm trở lại, khách hàng cũ quay lại đặt thêm đơn, hoặc đối tác cũ giới thiệu một đầu việc mới có giá trị lớn hơn nhiều so với kỳ vọng.

Điều quan trọng với tuổi Thìn lúc này là không vội ra giá quá cao ngay từ lần gặp đầu, vì sao Hóa Lộc đem tới cơ hội theo kiểu ưu tiên đường dài. Nếu chịu khó nhận một vài đầu việc nhỏ trước để tạo niềm tin, các hợp đồng lớn ngay sau đó gần như sẽ tự tìm đến mà không phải chào mời nhiều. Nhiều người tuổi Thìn cũng sẽ thấy rõ tín hiệu vào những ngày cận rằm, khi một cuộc gọi tưởng vu vơ lại mở ra cả một hướng làm ăn mới.

Tuổi Ngọ: Tay đang mát, đụng đâu thắng đó, nên mạnh dạn chốt

Năm Bính Ngọ vốn là bản mệnh của tuổi Ngọ, lại được sao Hóa Lộc nâng đỡ trong dịp rằm này, nên giai đoạn quanh ngày 31/5 được xem là cao điểm tài lộc của Ngọ trong cả nửa đầu năm. Khác với Thìn cần kiên nhẫn, tuổi Ngọ thời điểm này lại nên dứt khoát. Những đầu việc còn đang lăn tăn, những đơn hàng còn chờ duyệt, những cuộc thương lượng treo lơ lửng đều có khả năng cao chốt thành công nếu tuổi Ngọ chủ động đẩy nhanh tiến độ.

Đặc biệt, người tuổi Ngọ làm nghề tự do, kinh doanh online, môi giới hoặc dịch vụ cá nhân sẽ thấy lượng khách tăng đột biến trong khoảng một tuần trước và sau rằm. Một điểm mà ít ai để ý là tuổi Ngọ rất dễ kiếm thêm khoản thu phụ ngoài lương chính trong giai đoạn này, từ những việc nhỏ như cộng tác bán thời gian, nhận đơn ngoài giờ hay được trả công cho một kỹ năng tưởng chừng chẳng liên quan tới công việc đang làm.

Tuổi Hợi: Tiền vào từ những chỗ không ngờ, nên giữ chứ đừng tiêu vội

Người tuổi Hợi thường được mô tả là phúc hậu, sống tình cảm và hay được quý nhân thương. Khi Hóa Lộc chiếu vào dịp Rằm tháng 4, tuổi Hợi không chỉ có tiền từ công việc chính mà còn có những khoản đến từ nguồn rất bất ngờ, có thể là khoản nợ cũ được trả lại, một món quà có giá trị từ người thân, một phần thưởng cuối kỳ, hoặc lộc bất ngờ từ chuyện đầu tư nhỏ lẻ tưởng đã quên. Tuy nhiên, đặc điểm của lộc tuổi Hợi giai đoạn này là đến nhanh và dễ vuột nếu tiêu hoang.

Lời khuyên cho tuổi Hợi là khi nhận được khoản tiền ngoài dự tính, hãy chia làm ba phần rõ ràng: một phần để xoay vòng kinh doanh hoặc đầu tư tiếp, một phần để dự phòng và chỉ một phần nhỏ dành cho chi tiêu hưởng thụ. Cách phân bổ tưởng đơn giản này lại là điểm khác biệt giữa người giữ được lộc và người chỉ vui được vài hôm rồi đâu lại vào đó.

Ngoài việc trông chờ may mắn, ba con giáp được Hóa Lộc chiếu trong dịp Rằm tháng 4 Âm lịch năm nay vẫn cần chủ động dọn dẹp lại không gian làm việc, sắp xếp công nợ gọn gàng và nhất là giữ thái độ tử tế với những mối quan hệ cũ. Sao tốt chỉ là chất xúc tác, còn phần lớn cánh cửa tài lộc vẫn mở ra từ chính sự chuẩn bị và lựa chọn của mỗi người. Quan trọng nhất, đừng để cảm giác có lộc làm mất đi sự tỉnh táo, bởi đoạn cuối của một chu kỳ may mắn cũng chính là lúc dễ ra quyết định cảm tính nhất.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.