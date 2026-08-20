Dung nhan xinh từ bé của ngôi sao phim giờ vàng VTV, 8 tuổi đã nổi tiếng màn ảnh

Loạt ảnh thuở nhỏ của mỹ nhân phim giờ vàng VTV này khiến khán giả nhận xét là "xinh từ trong trứng", cô nổi tiếng trên phim từ khi 8 tuổi.

Trên trang cá nhân, diễn viên Bảo Thanh vừa chia sẻ những hình ảnh thời học sinh khi nhớ lại những ngày cùng bạn bè tập luyện văn nghệ chào mừng khai giảng. Những giai điệu quen thuộc của ngày tựu trường khiến nữ diễn viên bồi hồi nhớ lại tuổi học trò.

10 tuổi, Bảo Thanh được chọn làm liên đội trưởng trường tiểu học Đông Thành.

Xem những hình ảnh thuở nhỏ ấy, nhiều khán giả ấn tượng với diện mạo của Bảo Thanh hồi còn bé. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt sáng, đôi mắt to và nụ cười tươi. Ngay từ nhỏ, cô đã tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ và sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật.

Bảo Thanh sinh năm 1990 tại Bắc Giang, tên thật là Vũ Thị Phương Thanh. Cô lớn lên trong gia đình có bố mẹ đều hoạt động nghệ thuật, từ đó sớm có cơ hội tiếp xúc với sân khấu và diễn xuất.

Bảo Thanh từ nhỏ đã giỏi múa hát, tích cực tham gia hoạt động văn nghệ của trường.

Năm 8 tuổi, Bảo Thanh được chọn vào vai bé Nụ trong bộ phim Vào Nam ra Bắc của đạo diễn Phi Tiến Sơn. Phim được công chiếu năm 2000, đánh dấu lần đầu cô xuất hiện trên màn ảnh. Vai này giúp cô nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 năm 2001.

Năm 2008, Bảo Thanh thi đỗ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, cô tiếp tục theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp và từng bước tạo dấu ấn qua nhiều vai diễn trên sân khấu lẫn truyền hình.

Năm 2013, vai cô Đũi trong Trò đời giúp tên tuổi Bảo Thanh được khán giả truyền hình chú ý. Kịch bản được phóng tác từ các tác phẩm Số đỏ, Cơm thầy cơm cô và Kỹ nghệ lấy Tây của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Nhân vật cô Đũi là tuyến nhân vật được cải biên, xây dựng thêm cho phim.

Bảo Thanh vào vai bé Nụ trong bộ phim “Vào Nam ra Bắc” của đạo diễn Phi Tiến Sơn.

Sau đó, Bảo Thanh tiếp tục ghi dấu với nhiều vai diễn và giải thưởng. Cô giành danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Cánh diều năm 2014 với phim Người chồng điên , trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến vào năm 2017 khi Bảo Thanh đảm nhận vai Minh Vân trong Sống chung với mẹ chồng . Thành công của bộ phim truyền hình đưa tên tuổi cô phủ sóng rộng rãi và trở thành một trong những diễn viên nổi bật của dòng phim truyền hình giờ vàng. Sau đó, cô tiếp tục gây ấn tượng với vai Anh Thư trong Về nhà đi con .

Những năm gần đây, Bảo Thanh chủ động tạm rời màn ảnh truyền hình để dành thời gian cho gia đình sau khi sinh con thứ hai. Tuy không xuất hiện thường xuyên trên phim truyền hình, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân.

Bảo Thanh không xuất hiện thường xuyên trên phim truyền hình mà tập trung cho sân khấu.

Bảo Thanh cho biết hiện cô tập trung nhiều hơn cho sân khấu và vẫn chờ một kịch bản phù hợp để trở lại màn ảnh. Cô từng cho biết sân khấu là đam mê lớn và nhiều lần úp mở việc trở lại màn ảnh nếu tìm được kịch bản thích hợp.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Bảo Thanh còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân mỹ mãn. Ông xã không hoạt động nghệ thuật, rất chiều vợ và luôn hỗ trợ cô trong công việc. Họ có hai con, đủ nếp đủ tẻ.

Bảo Thanh nhiều lần khen ông xã tâm lý, nhận xét anh là người ít nói nhưng vô cùng thương vợ, thương con. Điều khiến nữ diễn viên tự hào nhất không phải là sự nghiệp thăng hoa mà là tổ ấm hạnh phúc mà hai vợ chồng chung tay vun đắp trong nhiều năm qua.

Bảo Thanh cũng được biết đến là “phú bà của showbiz Việt”. Chỉ trong vòng 4-5 năm, cô liên tục mua thêm bất động sản và sắm xe sang.