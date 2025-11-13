Dừng ngay việc lấy nước nóng trực tiếp từ vòi để nấu ăn: Thử nghiệm của chuyên gia đưa ra kết quả bất ngờ

Trong nhịp sống bận rộn hiện nay, nhiều người thường vô thức duy trì những thói quen tưởng như vô hại, thậm chí còn được xem là cách tiết kiệm thời gian khi nấu nướng. Một trong số đó là việc xoay nhẹ vòi nước để lấy ngay nước nóng trực tiếp từ vòi nước, để pha mì, pha trà hay nấu cháo.

Tuy nhiên, sự tiện lợi ấy lại ẩn chứa một rủi ro mà không phải ai cũng nhận ra. Nhiều thử nghiệm độc lập tại Hàn Quốc và khuyến cáo từ các cơ quan y tế quốc tế đã chỉ ra rằng: Nước nóng chảy trực tiếp từ vòi không hề sạch như đa số người vẫn nghĩ, thậm chí có thể mang theo lượng kim loại nặng cao đến mức đáng lo ngại.

Lấy nước nóng trực tiếp từ vòi để nấu ăn luôn, là một thói quen tiềm ẩn nhiều nguy cơ (Ảnh minh họa)

Thử nghiệm thực tế: Giấy thử đổi màu, nước nóng mang theo lượng kim loại nặng cao hơn

Tại Hàn Quốc, một nhóm phóng viên và chuyên gia môi trường từng thực hiện một thí nghiệm đơn giản nhưng cho kết quả khiến nhiều người bất ngờ. Họ lấy hai mẫu nước từ cùng một vòi – một mẫu là nước lạnh, mẫu kia là nước nóng được dẫn qua hệ thống đun trong nhà – rồi nhúng giấy thử kim loại nặng vào từng mẫu.

Chỉ vài giây sau, giấy thử trong mẫu nước nóng chuyển sang sắc tím đậm hơn rõ rệt so với mẫu nước lạnh, dấu hiệu cho thấy mức độ kim loại hòa tan trong nước nóng cao hơn đáng kể. Financial News (Hàn Quốc) mô tả kết quả này như một “cảnh báo trực quan” cho thói quen sử dụng nước nóng trong nấu ăn, bởi nhiệt độ cao khiến các kim loại như chì hoặc cadmium dễ dàng tách ra từ thành ống và hòa tan vào nước.

Các kỹ sư cấp nước tại Seoul cũng xác nhận hiện tượng này khi cho biết nước nóng luôn đi qua bình đun và các đoạn ống riêng trước khi chảy ra vòi, trong đó những khu vực dễ bị ăn mòn nhất lại chính là nơi tiếp xúc lâu với nước có nhiệt độ cao. Theo họ, tại các căn hộ cũ, lượng kim loại giải phóng từ ống có thể tăng đột ngột nếu người dùng mở vòi nóng ngay lập tức mà không xả bỏ lớp nước tồn đọng trước đó.

Thử nghiệm với giấy quỳ, thực hiện trên nước nóng và nước lạnh từ vòi nước trực tiếp, đăng tải trên kênh News A của Hàn Quốc (Ảnh chụp màn hình)

Những kết quả này không chỉ xuất hiện trong các thử nghiệm địa phương mà còn phù hợp với cảnh báo từ nhiều cơ quan quốc tế. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) khẳng định rằng: Nước nóng hòa tan chì nhanh hơn nước lạnh và vì vậy thường chứa hàm lượng chì cao hơn mức an toàn. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng đưa ra kết luận tương tự khi cho rằng nước nóng từ vòi có khả năng nhiễm kim loại nặng nhiều hơn nước lạnh và quan trọng hơn, việc đun sôi không thể loại bỏ được chì đã hòa tan trong nước.

Như vậy, từ thí nghiệm trực quan đến các báo cáo chuyên môn, một điểm chung xuất hiện rõ ràng: Nước nóng lấy trực tiếp từ vòi không phải là lựa chọn an toàn cho việc nấu nướng hay pha chế đồ uống, đặc biệt khi kim loại nặng có thể tồn tại trong nước mà mắt thường không thể nhận biết.

Ảnh minh họa

Lời khuyên cho người dùng

Các cơ quan quốc tế từ lâu đã cảnh báo về tác hại của kim loại nặng nếu tích tụ lâu dài trong cơ thể con người. Chì là tác nhân gây rối loạn phát triển thần kinh ở trẻ em, làm giảm trí nhớ, ảnh hưởng đến thận và hệ thần kinh trung ương. Cadmium lại được EPA xếp vào nhóm chất có khả năng gây ung thư, và một khi đã xâm nhập vào cơ thể, chúng rất khó bị đào thải.

Điều đáng nói là kim loại nặng không thể bị loại bỏ bằng cách đun sôi nước. Điều này có nghĩa là nếu người dùng lấy nước nóng từ vòi để pha trà hay nấu mì, các kim loại đã hòa tan sẽ tiếp tục ở lại trong nước, đi vào cơ thể và tích tụ theo thời gian.

Từ các phân tích và cảnh báo trên, các chuyên gia thống nhất rằng việc sử dụng nước lạnh là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất để đảm bảo an toàn. Người dùng nên lấy nước lạnh từ vòi rồi đun bằng ấm siêu tốc, nồi hoặc các thiết bị được thiết kế chuyên biệt cho việc đun nóng.

Hãy lấy nước lạnh và đun sôi trên bếp để phục vụ cho công việc nấu nướng (Ảnh minh họa)

Cách làm này hạn chế tối đa việc nước tiếp xúc với đường ống ăn mòn, đồng thời giảm nguy cơ kim loại nặng hòa lẫn vào nước. Với các gia đình sử dụng hệ thống nước nóng trực tiếp, việc bảo trì định kỳ đường ống và bình đun là điều cần thiết để giảm nguy cơ phát tán kim loại. Trong các ngôi nhà đã sử dụng nhiều năm, thay mới hệ thống ống cũ cũng là một giải pháp đáng cân nhắc.

Nước ấm vẫn an toàn để tắm rửa, nhưng các chuyên gia khuyến cáo không nên sử dụng vòi sen để súc miệng hoặc uống thử nước nóng trực tiếp, bởi nguy cơ kim loại hòa tan vẫn tồn tại. Điều quan trọng nhất là nhận thức rằng sự tiện lợi khi “mở vòi là có nước nóng dùng ngay” không đồng nghĩa với sự an toàn.



