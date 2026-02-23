Người xưa vẫn thường dặn nhau rằng "mùng tám phát tài", đây không chỉ là ngày đẹp để nhiều gia đình, cửa hàng chọn làm cột mốc khai xuân mở lối cho một năm bận rộn, mà còn là thời điểm luân chuyển năng lượng cực kỳ mạnh mẽ trong tử vi phong thủy. Dư âm của những ngày Tết thảnh thơi nhấm nháp hạt dưa mứt kẹo dần khép lại, nhường chỗ cho nhịp sống thường nhật hối hả, và cũng chính trong khoảnh khắc giao thời này, bầu trời tinh tú đã ưu ái gọi tên 3 con giáp may mắn nhất.

Không chỉ rũ bỏ được những muộn phiền hay bế tắc của năm cũ, những con giáp này bước sang ngày mùng 8 với một tâm thế rực rỡ, đón nhận cơn mưa tài lộc và vô vàn cơ hội tốt đẹp gõ cửa. Dù là trong công việc cơ quan, chuyện kinh doanh buôn bán hay thậm chí là những tín hiệu vui vẻ chốn tình trường, vượng khí của họ đều rực sáng rực rỡ khiến ai nấy nhìn vào cũng phải thầm ghen tị và ao ước được "xin vía" đầu năm.

1. Tuổi Mùi: Bản tính hiền hòa thu hút quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh gõ cửa

Trời sinh những người tuổi Mùi vốn mang bản tính hiền hòa, lương thiện và luôn biết cách đối nhân xử thế sao cho vẹn tình trọn nghĩa với những người xung quanh. Bước sang ngày mùng 8 Tết, chính cái nết sống tử tế và êm đềm ấy lại trở thành thỏi nam châm thu hút vượng khí khổng lồ từ đất trời.

Người tuổi Mùi không cần phải lao tâm khổ tứ hay bon chen giành giật, những cơ hội tốt đẹp cứ tự nhiên tìm đến như một sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực thầm lặng của họ trong suốt thời gian qua. Nguồn tài lộc trong ngày này chủ yếu đến từ những mối quan hệ cũ, có thể là một vị khách hàng thân thiết bất ngờ quay lại mang theo một hợp đồng béo bở, hoặc một người bạn cũ mang đến lời mời hợp tác đầy triển vọng với mức lợi nhuận đáng mơ ước.

Hơn thế nữa, những khoản tiền lì xì lộc lá đầu năm hay tiền thưởng nóng chốn công sở cũng thi nhau chảy vào túi, giúp tuổi Mùi tha hồ rủng rỉnh chi tiêu mà không cần phải nhìn trước ngó sau. Tinh thần phấn chấn, gia đạo an vui, mùng 8 thực sự là một ngày mở màn hoàn hảo để người tuổi Mùi tự tin bước những bước dài vững chãi trên con đường chinh phục thành công trong năm mới.

2. Tuổi Thìn: Chuyển mình bứt phá, công danh sự nghiệp như rồng cất cánh

Giống như một chiếc lá nhỏ đợi mùa xuân đến để bung nở mọi sức sống mãnh liệt nhất, người tuổi Thìn trong ngày mùng 8 Tết sẽ đón nhận một nguồn năng lượng tái tạo vô cùng mạnh mẽ, xua tan mọi mây mờ ảm đạm của năm cũ. Vốn mang trong mình khí chất lãnh đạo bẩm sinh cùng tầm nhìn xa trông rộng, con giáp này bước vào những ngày đầu năm làm việc với một cái đầu lạnh và một trái tim nóng hổi nhiệt huyết.

Mùng 8 chính là "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để tuổi Thìn mạnh dạn trình bày những ý tưởng sáng tạo ấp ủ bấy lâu nay lên cấp trên hoặc tung ra những chiến lược kinh doanh mới mẻ, táo bạo. Sự nhạy bén với thời cuộc cộng thêm chút may mắn từ cát tinh soi chiếu giúp mọi đường đi nước bước của họ đều trót lọt, xuôi chèo mát mái đến bất ngờ.

Những lời tán dương từ đồng nghiệp, sự tín nhiệm tuyệt đối từ đối tác chính là đòn bẩy vững chắc để tuổi Thìn thăng quan tiến chức, tăng lương thưởng ngay trong tháng đầu tiên của năm. Chuyện tình cảm của họ cũng được hâm nóng rực rỡ, người độc thân rạng rỡ sức hút khiến đối phương khó lòng rời mắt, mở ra những nhân duyên tốt lành hứa hẹn sự gắn kết lâu dài và bền chặt.

3. Tuổi Tuất: Vững tâm bền chí, lộc lá bất ngờ ập đến như mưa rào

Nếu như năm ngoái người tuổi Tuất phải chật vật trải qua không ít thăng trầm, thì ngay từ ngày mùng 8 Tết năm nay, vận trình của họ sẽ chính thức bước sang một trang mới tươi sáng và rực rỡ hơn rất nhiều. Người tuổi Tuất vốn nổi tiếng bởi sự chân thành, cần mẫn và vô cùng trung thành, họ không thích những gì phù phiếm rỗng tuếch mà luôn đi lên bằng chính đôi chân và thực lực của mình.

Phần thưởng cho sự kiên định ấy sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái ngay trong ngày khai xuân này, khi mà vận may tài lộc bỗng chốc gõ cửa một cách đầy bất ngờ. Đó có thể là một khoản đầu tư sinh lời đột biến mà trước đây họ từng nghĩ sẽ phải ngâm vốn rất lâu, hoặc một vận may nhỏ trúng thưởng mang lại niềm vui lớn lao cho cả gia đình.

Công việc khởi sắc nhẹ nhàng, không còn cảnh áp lực đè nặng lên vai, tuổi Tuất có dư dả thời gian để sắp xếp lại cuộc sống, hâm nóng tình cảm gia đình và lên những kế hoạch dài hơi hơn cho tương lai. Sự bình yên trong tâm hồn và sự no đủ về vật chất trong ngày mùng 8 sẽ là ngọn lửa sưởi ấm, tiếp thêm sức mạnh vô song để tuổi Tuất gặt hái thêm nhiều thành tựu rực rỡ trong cả năm ròng rã.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)