Trong quan niệm của người Á Đông, mỗi tiết khí trong năm đều mang một dòng năng lượng riêng và tác động đến vận mệnh con người theo những cách khác nhau. Lập Hạ - tiết khí thứ 7 trong 24 tiết khí là thời khắc đặc biệt khi mặt trời đi qua kinh độ 45°, đánh dấu sự chuyển giao chính thức từ xuân sang hạ. Người xưa tin rằng đây là lúc "dương khí thịnh, âm khí suy", vạn vật bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, và những con giáp có ngũ hành tương hợp với mùa hè sẽ được "đánh thức" cả về tài vận lẫn nhân duyên. Năm 2026, Lập Hạ rơi vào đúng ngày 5/5 Dương lịch và theo các chuyên gia tử vi, đây sẽ là cột mốc khởi đầu cho một mùa hè rực rỡ của ba con giáp dưới đây.

1. Tuổi Tỵ - Bản mệnh được "thiên thời" nâng đỡ

Trong 12 con giáp, Tỵ thuộc hành Hỏa, mà mùa hè cũng là mùa của Hỏa khí - chính vì vậy, từ ngày Lập Hạ trở đi, người tuổi Tỵ như cá gặp nước, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Nửa đầu năm có thể bạn đã trải qua không ít chuyện chùn chân mỏi gối, công việc đôi lúc bế tắc, các mối quan hệ cũng có phần lạnh nhạt. Nhưng từ tháng 5 này, mọi thứ sẽ đảo chiều ngoạn mục. Người tuổi Tỵ làm kinh doanh sẽ đón được những cơ hội hợp tác lớn, đặc biệt là từ đối tác phương Nam hoặc người có ngũ hành tương sinh.

Người làm công ăn lương có khả năng được sếp giao trọng trách mới, kèm theo đó là cơ hội thăng tiến rõ rệt trong vòng 90 ngày tới. Về tình cảm, người độc thân tuổi Tỵ rất dễ gặp được "đúng người" trong các sự kiện tụ họp mùa hè từ tiệc cưới bạn bè, các chuyến du lịch nhóm cho đến những buổi gặp gỡ tình cờ. Lời khuyên dành cho tuổi Tỵ là hãy mạnh dạn nói "có" với những lời mời gặp gỡ, bởi cơ duyên trong mùa này đến rất nhanh và cũng đi rất nhanh nếu bạn chần chừ.

2. Tuổi Mùi - "Cát tinh chiếu mệnh", tài lộc vào như nước

Tuổi Mùi vốn là con giáp dịu dàng, nhẫn nại, đôi khi vì quá hiền lành mà bị thiệt thòi trong các mối quan hệ. Tuy nhiên từ ngày Lập Hạ, các sao tốt như Thiên Đức, Nguyệt Đức cùng lúc chiếu vào cung mệnh của tuổi Mùi, mở ra một giai đoạn cực kỳ may mắn về cả tài chính lẫn sự nghiệp. Đặc biệt, người tuổi Mùi sinh năm 1979, 1991 và 2003 sẽ là nhóm hưởng lộc rõ rệt nhất. Trong công việc, bạn có thể bất ngờ nhận được khoản thu nhập ngoài kế hoạch có thể là tiền thưởng, tiền hoa hồng, hoặc một dự án phụ mang lại lợi nhuận tốt.

Với những ai đang ấp ủ ý định khởi nghiệp, đây là thời điểm "thiên thời địa lợi" để bắt đầu, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến ẩm thực, thời trang, làm đẹp hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Về sức khỏe, người tuổi Mùi nên chú ý uống đủ nước và tránh thức khuya bởi cơ thể trong giai đoạn này tuy có nhiều năng lượng nhưng cũng dễ "đốt cháy" nếu không biết cân bằng. Một mẹo phong thủy nhỏ là tuổi Mùi nên đặt một chậu cây xanh nhỏ ở phía Đông Nam của bàn làm việc để kích hoạt thêm tài khí.

3. Tuổi Dậu - Quý nhân xuất hiện đúng lúc

Người tuổi Dậu thường được mô tả là thông minh, có chí tiến thủ nhưng đôi khi quá cầu toàn nên tự làm khó mình. Bước vào ngày Lập Hạ 5/5, vận trình của tuổi Dậu có chuyển biến đặc biệt thú vị, không phải là kiểu may mắn "trên trời rơi xuống", mà là dạng vận khí được khơi thông nhờ những mối quan hệ xung quanh. Tử vi cho thấy tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân đúng lúc cần nhất có thể là một người sếp cũ, một người bạn thân lâu ngày không gặp, hoặc thậm chí là một người mới quen trong các buổi networking. Chính những người này sẽ mở ra cho bạn cánh cửa cơ hội mà bạn không ngờ tới.

Về tài chính, tuổi Dậu có dấu hiệu thu được những khoản đầu tư cũ, đặc biệt là các khoản từng tưởng "mất trắng" nay lại có tin vui trở lại. Tình cảm gia đình của tuổi Dậu cũng ấm áp hơn hẳn - những hiểu lầm, va chạm trước đây với người thân sẽ được hóa giải một cách tự nhiên. Lời khuyên cho tuổi Dậu là hãy chủ động giữ liên lạc với các mối quan hệ cũ, đừng ngại nhắn tin hỏi thăm trước vì chính bạn đôi khi mới là người mở ra vận may cho mình.

Dù tử vi và tiết khí có dự báo tốt đẹp đến đâu, vận may vẫn luôn cần đi đôi với hành động. Người xưa có câu "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" - thiên thời chỉ là một phần ba, hai phần còn lại nằm ở chính bản thân mỗi người. Ba con giáp Tỵ, Mùi, Dậu hãy tận dụng tốt giai đoạn từ Lập Hạ đến hết Lập Thu (tức từ 5/5 đến đầu tháng 8/2026) để gieo những "hạt giống" mới dù là trong công việc, các mối quan hệ hay sức khỏe. Bởi như quy luật của tự nhiên, mùa hè là mùa nuôi dưỡng, còn mùa thu mới là mùa gặt hái.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.