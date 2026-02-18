Trong không khí rộn rã phơi phới của những ngày đầu năm mới, ai cũng mong mỏi một năm mưa thuận gió hòa, làm ăn tấn tới. Theo các chuyên gia phong thủy, năng lượng của ngày mùng 2 Tết mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc khai mở vận khí của cả một năm. Đặc biệt trong ngày này, có 3 con giáp vinh dự được Thần Tài chấm sổ, xua tan mọi xui rủi của năm cũ để đón nhận cơn mưa tài lộc. Dù là đi chúc Tết họ hàng, hàn huyên cùng bạn bè hay đơn giản là quây quần bên mâm cơm gia đình, lộc lá cũng tự động gõ cửa tìm đến. Cùng xem bạn có nằm trong danh sách những người "ngồi mát ăn bát vàng" trong ngày mùng 2 Tết này không nhé!

1. Tuổi Thìn: Rồng vươn biển lớn, tiền tài cuồn cuộn đổ về

Bước sang ngày mùng 2 Tết, những người cầm tinh con Rồng sẽ cảm nhận rõ rệt nhất sự chuyển mình mạnh mẽ của vận khí. Giống như hình ảnh rồng vươn mình ra biển lớn, tuổi Thìn không còn bị kìm kẹp bởi những rắc rối hay muộn phiền của năm cũ, thay vào đó là một tinh thần sảng khoái và một cái đầu vô cùng nhạy bén với những cơ hội kiếm tiền. Trong ngày mùng 2 Tết, chỉ cần bước chân ra khỏi nhà đi chúc Tết, tuổi Thìn rất dễ gặp được quý nhân phù trợ. Đó có thể là một người họ hàng xa mang đến một lời gợi ý làm ăn rực rỡ, hoặc một người bạn cũ tình cờ giới thiệu cho một mối quan hệ đầy tiềm năng.

Đặc biệt, đường tài lộc của tuổi Thìn trong ngày mùng 2 rực sáng rực rỡ. Những khoản tiền lì xì không chỉ mang ý nghĩa tượng trưng mà còn là điềm báo cho những hợp đồng béo bở, những khoản lợi nhuận khổng lồ sẽ liên tục rót vào tài khoản của bạn trong thời gian tới. Người kinh doanh buôn bán nếu mở hàng hay chốt đơn lấy may trong ngày này thì đảm bảo cả năm mua may bán đắt, khách khứa tấp nập không ngơi tay. Lời khuyên cho tuổi Thìn là hãy cứ cởi mở, tươi cười và nhiệt thành đón nhận mọi cơ hội giao lưu trong ngày mùng 2 Tết, vì mỗi cái bắt tay đều có thể biến thành vàng bạc.

2. Tuổi Tỵ: Cát tinh soi chiếu, vận may rực rỡ như hoa đào nở

Vốn dĩ mang trong mình sự khôn khéo và tinh tế, người tuổi Tỵ bước vào ngày mùng 2 Tết với một phong thái vô cùng ung dung và đầy cuốn hút. Điểm sáng lớn nhất của người cầm tinh con Rắn trong ngày mùng 2 Tết chính là trực giác vô cùng nhạy bén và vận đào hoa phơi phới, kéo theo đó là vận may về tiền bạc. Khác với sự ào ạt của tuổi Thìn, lộc của tuổi Tỵ đến một cách nhẹ nhàng, bất ngờ nhưng lại vô cùng đậm sâu. Bạn có thể vô tình nhận được một món quà giá trị từ người thương, hoặc được cấp trên/đối tác gửi gắm những lời chúc kèm theo những hứa hẹn thăng tiến chắc nịch ngay trong ngày đầu năm.

Ngày mùng 2 Tết cũng là thời điểm vàng để tuổi Tỵ hóa giải những hiểu lầm hay xích mích nhỏ trong các mối quan hệ gia đình, xã hội của năm cũ. Nhờ tài ăn nói duyên dáng và sự thấu tình đạt lý, bạn đi đến đâu cũng mang lại tiếng cười, được mọi người yêu mến và tin tưởng. Chính cái "duyên" này sẽ là thỏi nam châm thu hút tài lộc cho bạn trong suốt cả năm. Thần Tài ưu ái tuổi Tỵ đến mức, dù bạn chẳng cần phải nhọc công tính toán, những cơ hội kiếm tiền tốt nhất cũng sẽ được người khác tự động mang đến dâng tận tay. Hãy chuẩn bị một tâm hồn đẹp và một chiếc ví thật to để đón nhận hồng ân này.

3. Tuổi Hợi: Phúc lộc bủa vây, ngồi chơi lộc cũng tự rớt trúng đầu

Sẽ là một thiếu sót vô cùng lớn nếu trong danh sách những con giáp may mắn đầu năm thiếu đi tuổi Hợi. Vốn đã là biểu tượng của sự no ấm và đủ đầy, trong ngày mùng 2 Tết, phước lành của tuổi Hợi còn được nhân lên gấp bội. Cảm giác bao trùm lên người tuổi Hợi trong ngày này chính là sự viên mãn, đi đến đâu cũng được ăn ngon, mặc đẹp và nhận được sự săn đón nhiệt tình. Không cần phải tất bật ngược xuôi, tuổi Hợi chỉ cần ung dung tận hưởng không khí sum vầy bên gia đình là "lộc tự nhiên đến, tiền tự nhiên sang".

Vận may của tuổi Hợi trong mùng 2 thể hiện rõ nhất ở những khoản "tiền từ trên trời rơi xuống". Đó có thể là tiền trúng thưởng lộc đầu xuân, tiền lì xì khủng từ bậc trưởng bối, hoặc một khoản nợ cũ tưởng chừng đã mất nay bất ngờ được trả lại đầy đủ. Hơn thế nữa, tinh thần lạc quan, vui vẻ của tuổi Hợi chính là phong thủy tốt nhất giúp xua đuổi mọi tà khí, thu hút luồng sinh khí tươi mới vào nhà. Thần Tài rất thích những nụ cười xởi lởi của người tuổi Hợi, nên chắc chắn ngài sẽ còn nán lại nhà bạn rất lâu để ban phát thêm nhiều tài lộc. Hãy tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc bình yên và may mắn trong ngày mùng 2 Tết nhé.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)