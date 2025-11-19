Đúng mùng 1/10 Âm lịch, 3 con giáp này “đắc lộc đắc tài”, làm đâu thắng đó: Top 1 tăng mạnh tài sản ròng

1. Tuổi Thìn

Đứng đầu danh sách là tuổi Thìn. Từ đúng mùng 1/10 Âm lịch, con giáp này bước vào chu kỳ đại vượng khi được nhiều cát tinh đồng loạt chiếu mệnh. Đây được coi là thời điểm vàng của bản mệnh này trong suốt cả năm, mọi nỗ lực trước đó của họ bắt đầu mang lại kết quả rõ rệt.

Về công việc, tuổi Thìn có khả năng bước vào bước ngoặt lớn. Những dự án quan trọng từng khiến họ mất nhiều thời gian và công sức có thể hoàn thành một cách ngoạn mục. Người làm quản lý hoặc giữ vai trò điều phối sẽ chứng minh được năng lực dẫn dắt, qua đó mở ra cơ hội thăng chức. Với người kinh doanh, tuổi Thìn liên tiếp gặp khách hàng tốt, được đề nghị hợp tác giá trị cao hoặc nhận đơn hàng lớn ngoài dự đoán. Đây cũng là thời điểm họ xây dựng được uy tín cá nhân, dễ tạo dựng thương hiệu riêng trong lĩnh vực mình theo đuổi.

Về tài lộc, các khoản đầu tư của tuổi Thìn bắt đầu sinh lời mạnh, thậm chí vượt xa mong đợi. Dòng tiền đổ về từ công việc chính lẫn kinh doanh phụ đều tăng tạo ra mức tăng trưởng tài sản ròng đáng kể cho tuổi Thìn. Những người làm trong bất động sản, tài chính, xuất nhập khẩu hoặc lĩnh vực có giao dịch lớn đặc biệt dễ gặp thời. Không chỉ vậy, tuổi Thìn còn được quý nhân hỗ trợ, giúp họ tránh khỏi những rủi ro lớn và duy trì tài vận hanh thông tới cuối năm.

2. Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp có vận thế tăng đều và ổn định nhất trong 12 con giáp. Từ mùng 1/10 Âm lịch, bản mệnh này sẽ bắt đầu cảm nhận rõ sự thuận lợi trong từng việc mình làm.

Người tuổi Mùi vốn điềm đạm, làm gì cũng chắc chắn, nên khi gặp thời lại càng phát huy tốt năng lực. Những công việc từng gặp trắc trở bắt đầu trôi chảy, các dự án cũ được khơi thông và đẩy tiến độ nhanh hơn. Với những ai làm dịch vụ, tài chính, giáo dục hoặc lĩnh vực chăm sóc khách hàng, mối quan hệ với đồng nghiệp và đối tác trở nên hài hòa, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác.

Tài lộc của tuổi Mùi trong giai đoạn này mang tính tích lũy, nhưng đều đặn và bền vững. Có thể không có khoản tiền “rơi” bất ngờ, song sự chăm chỉ giúp họ thu về thu nhập phụ hoặc nhận các khoản thưởng nhỏ. Người kinh doanh tuổi Mùi cũng dễ chốt được đơn hàng ngay từ đầu tháng. Nhờ sự ổn định này, tuổi Mùi bước vào quý cuối năm với tâm thế vững vàng, tạo nền tảng tốt để bứt phá khi sang tháng Chạp.

3. Tuổi Dần

Trong số các con giáp, tuổi Dần lại là trường hợp “đổi vận” rõ rệt nhất. Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của vận khí trầm, từ mùng 1/10 Âm lịch, bản mệnh như được tiếp thêm sinh lực. Tinh thần lạc quan, cộng với sự quyết đoán vốn có giúp tuổi Dần xử lý công việc nhanh gọn hơn. Đây còn là giai đoạn họ dễ lọt vào mắt xanh của cấp trên, khi được giao nhiệm vụ mang tính chiến lược hoặc thậm chí đề xuất lên vị trí cao hơn.

Không chỉ người làm văn phòng, tuổi Dần kinh doanh cũng được thời. Họ có thể mở rộng thị trường, ra mắt sản phẩm mới hoặc ký kết hợp đồng sở hữu giá trị lớn. Tài lộc theo đó bùng nổ: các khoản đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời; tiền thưởng, hoa hồng, lợi nhuận tăng mạnh.

Nhiều người tuổi Dần thậm chí có thể nhận khoản thu bất ngờ từ dự án ngoài hoặc đối tác lâu năm. Nhìn chung, tháng 10 Âm lịch là thời điểm định hình lại vị thế tài chính của tuổi Dần, giúp họ tạo bước đệm vững chắc trước khi bước sang năm mới.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Theo Sohu)