Dừng một cụm công nghiệp rộng hơn 20 sân bóng đá

Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Thông báo số 623/TB-STC về việc chấm dứt hoạt động dự án Cụm công nghiệp Sao Vàng tại xã Hòa Khánh, do Công ty TNHH Thịnh Hưng Group làm chủ đầu tư.

Theo thông báo, dự án Cụm công nghiệp Sao Vàng có diện tích khoảng 15,1ha, tọa lạc tại xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh (trước đây là xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 3973/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh). So sánh vui, sân bóng đá 11 người tiêu chuẩn FIFA có diện tích phổ biến là khoảng 7.000 m2; diện tích của cụm công nghiệp này bằng khoảng 21-22 sân bóng như vậy.

Lý do chấm dứt hoạt động dự án Cụm công nghiệp Sao Vàng được xác định là nhà đầu tư tự quyết định dừng dự án. Cụ thể, Công ty TNHH Thịnh Hưng Group đã có Quyết định và Thông báo cùng ngày 15/11/2025 về việc chấm dứt hoạt động dự án.

Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định.

Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh đề nghị UBND xã Hòa Khánh rà soát lại định hướng phát triển của địa phương đối với khu đất dự án Cụm công nghiệp Sao Vàng. Việc rà soát phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh, làm cơ sở để tham mưu cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các loại hình quy hoạch, đồng thời chuẩn bị điều kiện thu hút và lựa chọn nhà đầu tư mới trong thời gian tới.

Đối với nghĩa vụ của nhà đầu tư, Công ty TNHH Thịnh Hưng Group có trách nhiệm nộp lại Quyết định số 3973/QĐ-UBND ngày 18/11/2014, cùng các văn bản liên quan đến chủ trương đầu tư dự án (nếu có) cho Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày phát hành thông báo.