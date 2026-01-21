Một nước dự tính xoá nợ, miễn lãi cho người mang nợ xấu

Hơn 100.000 người Thái Lan đã nộp đơn tham gia chương trình tái cơ cấu nợ mang tên “Xóa nợ, Tiến bước” (Clear Debt, Move Forward) chỉ trong tuần đầu tiên triển khai. Chính phủ nước này đặt mục tiêu hỗ trợ 1,2 triệu người đi vay trong giai đoạn một.

Theo bà Nartnaree Rattapat, Chủ tịch Công ty Quản lý Tài sản Sukhumvit (SAM), trong vòng một tuần kể từ khi chương trình chính thức khởi động, khoảng 100.000 con nợ đã đăng ký tham gia thông qua các trang web của Ngân hàng Trung ương Thái Lan và SAM. Chương trình bắt đầu từ ngày 5/1/2026.

Chương trình “Xóa nợ, Tiến bước” nhằm hỗ trợ các cá nhân có nợ xấu không có tài sản bảo đảm, như nợ thẻ tín dụng và vay tiêu dùng, với tổng dư nợ (gồm gốc và lãi) dưới 100.000 baht (khoảng 83,5 triệu đồng), căn cứ theo dữ liệu của Cục Thông tin Tín dụng Quốc gia Thái Lan (NCB).

Trong giai đoạn đầu, hơn 1,2 triệu con nợ mục tiêu đã được xác định, bao gồm người vay từ 14 ngân hàng Nhà nước và hơn 20 công ty con, đơn vị liên kết.

Tiêu chí sàng lọc dựa trên dữ liệu của NCB tính đến ngày 30/9/2025. Hệ thống hiện ghi nhận hơn 3 triệu người vay thuộc nhóm nợ này.

Bà Nartnaree cho biết, theo các điều khoản hỗ trợ, những con nợ sẵn sàng tất toán toàn bộ khoản vay chỉ cần thanh toán 50% tiền gốc. Phần tiền nợ gốc còn lại và toàn bộ lãi phát sinh sẽ được xóa bỏ hoàn toàn.

Ví dụ, một con nợ có khoản nợ gốc 50.000 baht (gần 41,8 triệu đồng) và lãi tích lũy 30.000 baht (khoảng 25,1 triệu đồng) có thể đóng hồ sơ nợ chỉ bằng việc trả 25.000 baht (xấp xỉ 20,9 triệu đồng).

SAM đang cập nhật cơ sở dữ liệu để phản ánh tình trạng nợ mới nhất, dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 1 năm nay.

Những con nợ chỉ có một chủ nợ có thể liên hệ trực tiếp với ngân hàng ban đầu để đàm phán hoặc tất toán ngay. Tuy nhiên, những người có nhiều chủ nợ phải thực hiện thông qua SAM với vai trò là cơ quan điều phối trung tâm.

Người vay muốn đóng vĩnh viễn tài khoản nợ có thể thực hiện từ tháng 1 bằng cách liên hệ ngân hàng ban đầu nếu chỉ có một khoản nợ. Với trường hợp có nhiều khoản nợ, SAM sẽ hỗ trợ điều phối nhằm giảm bớt sự phức tạp. Đối với những con nợ không thể thanh toán một lần và muốn trả góp, hệ thống dự kiến sẽ sẵn sàng hỗ trợ từ ngày 1/2/2026.

Sau khi đăng ký thành công và bày tỏ nguyện vọng tham gia chương trình, người vay sẽ nhận được tin nhắn SMS thông báo kết quả sàng lọc qua số điện thoại đã cung cấp khi đăng ký. Sau đó, SAM sẽ liên hệ để cung cấp thêm thông tin về các bước tiếp theo.