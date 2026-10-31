Dùng máy giặt cửa trước suốt 5 năm, tôi bất ngờ đổi sang cửa trên: Trông hơi “lỗi thời” nhưng càng dùng càng thấy tiện

Sau 5 năm sử dụng máy giặt cửa trước, tôi từng nghĩ nếu phải mua máy mới thì chắc chắn vẫn sẽ chọn loại này. Thế nhưng khi chiếc máy cũ gặp sự cố, tôi quyết định thử chuyển sang máy giặt cửa trên. Không ngờ, loại máy từng bị tôi cho là “lỗi thời” lại giải quyết được khá nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Sau 5 năm sử dụng máy giặt cửa trước, tôi từng nghĩ nếu phải mua máy mới thì chắc chắn vẫn sẽ chọn kiểu dáng này. Máy cửa trước nhìn hiện đại, đặt âm tủ đẹp, lại thường được đánh giá cao ở khả năng tiết kiệm nước và chăm sóc quần áo. Thế nhưng đến khi chiếc máy trong nhà gặp sự cố, tôi quyết định thử quay lại với máy giặt cửa trên – loại máy mà trước đây tôi từng cho rằng đã khá "lỗi thời".

Điều bất ngờ là sau một thời gian sử dụng, tôi lại thấy lựa chọn này phù hợp với gia đình mình hơn. Không phải vì máy cửa trên tốt hơn trong mọi trường hợp, mà bởi những bất tiện tôi chịu đựng suốt nhiều năm với máy cửa trước gần như biến mất.

Chiếc máy cửa trước hỏng sau 5 năm và quyết định đổi sang cửa trên

Tháng trước, chiếc máy giặt cửa trước nhà tôi bất ngờ gặp trục trặc. Cửa máy bị khóa, quần áo vẫn nằm bên trong và chúng tôi không thể mở ra như bình thường. Sau khi kiểm tra, thợ sửa cho biết bộ phận điện tử có vấn đề và chi phí sửa chữa không hề nhỏ.

Chiếc máy này khi mua vốn đã thuộc nhóm giá khá cao. Sau nhiều năm sử dụng, tôi cũng từng vài lần phải gọi thợ vì những lỗi nhỏ khác. Vì thế, thay vì tiếp tục sửa chữa, gia đình quyết định mua máy mới.

Trong lúc tìm hiểu, tôi vô tình chú ý tới một mẫu máy giặt cửa trên có thiết kế khá đơn giản. Thú thật, ban đầu tôi không hào hứng. So với những chiếc máy cửa trước bóng bẩy, màn hình lớn và thiết kế hiện đại, máy cửa trên nhìn có phần cũ kỹ. Nhưng rồi tôi nghĩ: máy giặt cuối cùng vẫn là thiết bị dùng để giặt quần áo, vậy thứ tôi cần nhất là tiện dụng, bền và phù hợp với thói quen sinh hoạt.

Sau một thời gian chuyển sang sử dụng, tôi mới nhận ra có những điều tưởng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng khá nhiều đến trải nghiệm hàng ngày.

1. Việc thêm quần áo giữa chừng thuận tiện hơn

Một trong những tình huống quen thuộc nhất trong nhà tôi là vừa bật máy xong mới phát hiện còn sót một chiếc tất trên ghế sofa, một chiếc áo của con trong phòng hoặc chiếc khăn tắm treo sau cửa.

Với một số máy cửa trước đời mới, nhà sản xuất đã bổ sung tính năng thêm đồ giữa chu trình. Tuy nhiên, khả năng mở cửa còn phụ thuộc vào lượng nước, nhiệt độ và chương trình đang chạy. Với chiếc máy cũ của gia đình tôi, nhiều thời điểm phải chờ máy tạm dừng hoặc xả nước xuống mức an toàn mới có thể mở cửa.

Máy cửa trên tôi đang sử dụng đơn giản hơn. Ở những giai đoạn cho phép, tôi chỉ cần tạm dừng máy, mở nắp rồi bỏ thêm món đồ còn sót. Với gia đình có trẻ nhỏ và lượng quần áo phát sinh liên tục, sự tiện lợi này thực tế hơn tôi từng nghĩ.

2. Không phải cúi xuống nhiều khi cho và lấy quần áo

Máy giặt cửa trước thường có cửa nằm thấp. Nếu không đặt máy trên bệ nâng, người dùng phải cúi hoặc ngồi xuống mỗi khi cho quần áo vào và lấy đồ ra.

Khi còn trẻ, tôi gần như không để ý đến chuyện này. Nhưng từ khi mẹ lớn tuổi đến sống cùng, tôi mới nhận ra một thao tác tưởng đơn giản lại có thể trở thành bất tiện đối với người cao tuổi hoặc người có vấn đề về lưng, đầu gối.

Với máy cửa trên, người dùng có thể đứng để bỏ quần áo vào lồng và lấy đồ ra. Nếu máy có chiều cao và độ sâu phù hợp, thao tác này khá nhẹ nhàng. Đây cũng là một trong những lý do khiến gia đình tôi ngày càng thích chiếc máy mới.

Tất nhiên, máy cửa trên cũng có nhược điểm ngược lại: người có vóc dáng thấp có thể khó với xuống đáy lồng ở những mẫu dung tích lớn. Vì vậy trước khi mua, tốt nhất nên thử trực tiếp thao tác lấy đồ thay vì chỉ nhìn thông số trên mạng.

3. Cảm giác xả nhiều nước khiến tôi yên tâm hơn

Máy giặt cửa trước nổi tiếng với khả năng sử dụng ít nước hơn trong nhiều chương trình giặt. Đây là ưu điểm đáng kể, nhất là với những gia đình thường xuyên giặt quần áo.

Tuy nhiên, người dùng cũng phải sử dụng đúng lượng nước giặt. Trước đây tôi thường có thói quen cho nhiều chất giặt tẩy với suy nghĩ "nhiều thì sẽ sạch hơn". Kết quả là đôi khi sau khi giặt xong, quần áo vẫn có cảm giác trơn nhẹ hoặc mùi nước giặt quá đậm.

Sau này tôi mới nhận ra vấn đề không hoàn toàn nằm ở chiếc máy mà còn ở cách sử dụng. Máy cửa trước sử dụng ít nước nên nếu cho quá nhiều chất giặt tẩy hoặc dùng loại tạo quá nhiều bọt, việc xả có thể không đem lại cảm giác dễ chịu như mong muốn.

Máy cửa trên thường sử dụng lượng nước nhiều hơn, vì thế khi giặt khăn, ga giường hoặc những mẻ quần áo lớn, tôi có cảm giác quần áo được đảo và xả mạnh hơn. Đổi lại, đây cũng chính là điểm người mua cần cân nhắc vì mức tiêu thụ nước có thể cao hơn tùy từng mẫu máy và chương trình.

4. Không còn phải quá ám ảnh với phần gioăng cao su

Nếu từng sử dụng máy cửa trước trong thời gian dài, nhiều người có lẽ không xa lạ với phần gioăng cao su quanh cửa.

Khu vực này thường xuyên tiếp xúc với nước, cặn chất giặt tẩy, xơ vải và bụi bẩn. Nếu sau khi giặt người dùng đóng kín cửa ngay hoặc không lau khô thường xuyên, hơi ẩm tích tụ có thể tạo điều kiện cho mùi hôi và nấm mốc xuất hiện.

Chiếc máy cũ của tôi từng gặp tình trạng phần gioăng bắt đầu xuất hiện những vết đen. Tôi đã thử vệ sinh bằng nhiều cách nhưng nếu không duy trì thường xuyên, tình trạng lại quay trở lại.

Thực tế, vấn đề này hoàn toàn có thể hạn chế bằng cách dùng đúng lượng chất giặt tẩy, lau khô gioăng, lấy các vật nhỏ mắc bên trong và để cửa máy hé mở sau khi giặt. Tuy nhiên, với một người không muốn dành quá nhiều thời gian chăm sóc máy giặt như tôi, đây vẫn là điểm gây phiền.

Máy cửa trên không có cấu trúc gioăng cửa giống máy cửa trước nên tôi đỡ phải vệ sinh khu vực này. Dù vậy, điều đó không có nghĩa máy cửa trên không cần làm sạch. Lồng giặt, mâm giặt, hộp chứa nước giặt và các khe bên trong vẫn cần được vệ sinh định kỳ.

Sau khi đổi sang máy cửa trên, tôi thích nhất 4 điều

Điều đầu tiên là thao tác đơn giản. Chỉ cần mở nắp từ phía trên, cho quần áo vào và chọn chương trình. Người lớn tuổi trong nhà cũng dễ làm quen hơn.

Thứ hai là thời gian của nhiều chương trình giặt thông thường khá nhanh. Với gia đình tôi, đây là ưu điểm đáng kể vì lượng quần áo hàng ngày nhiều, đôi khi phải chia thành vài mẻ.

Thứ ba là máy cửa trên thường có nhiều lựa chọn ở phân khúc giá dễ tiếp cận. Ở cùng một dung tích, người mua có thể tìm thấy khá nhiều mẫu cơ bản với mức giá vừa phải. Cấu tạo của một số dòng cũng tương đối đơn giản, vì thế việc bảo dưỡng hoặc sửa chữa trong một số trường hợp có thể thuận tiện hơn.

Cuối cùng là cảm giác thoải mái khi giặt những món đồ lớn như ga giường, chăn mỏng hoặc khăn tắm. Với nhu cầu của gia đình tôi, việc có thể cho đồ vào từ phía trên và thao tác nhanh tạo cảm giác thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, đây là trải nghiệm cá nhân chứ không phải lý do để kết luận máy cửa trên luôn tốt hơn máy cửa trước.

Máy cửa trên cũng có những nhược điểm rõ ràng

Sau khi dùng một thời gian, tôi nhận ra máy cửa trên vẫn có những điểm phải đánh đổi.

Trước hết là lượng nước. Nhiều máy cửa trên truyền thống sử dụng nhiều nước hơn so với máy cửa trước ở chương trình tương đương. Gia đình có nhu cầu giặt thường xuyên nên kiểm tra kỹ nhãn năng lượng và mức tiêu thụ nước trước khi mua.

Khả năng chăm sóc vải cũng là yếu tố cần cân nhắc. Một số mẫu sử dụng mâm giặt với chuyển động khá mạnh, có thể khiến quần áo dễ xoắn vào nhau hơn nếu người dùng cho quá nhiều đồ hoặc chọn chương trình chưa phù hợp.

Ngoài ra, máy cửa trên khó bố trí dưới mặt bàn hoặc đặt máy sấy chồng phía trên. Với căn hộ nhỏ hoặc gia đình muốn thiết kế khu giặt sấy âm tủ gọn gàng, máy cửa trước rõ ràng có lợi thế hơn.

Độ ồn, khả năng vắt khô, mức tiêu thụ điện và độ bền cũng không nên đánh giá chỉ dựa vào kiểu cửa. Những yếu tố này phụ thuộc rất lớn vào động cơ, công nghệ, dung tích và chất lượng của từng mẫu máy cụ thể.

Vậy máy cửa trước hay cửa trên đáng mua hơn?

Sau trải nghiệm của mình, tôi cho rằng câu hỏi đúng không phải là "loại nào tốt hơn", mà là "loại nào hợp với cách sống của gia đình hơn".

Máy cửa trên có thể phù hợp với người lớn tuổi, người không muốn cúi nhiều, gia đình thường xuyên cần thêm quần áo trong quá trình giặt, người thuê nhà hoặc người ưu tiên thiết bị đơn giản, dễ sử dụng. Đây cũng là lựa chọn đáng cân nhắc với những người không quá quan trọng việc bố trí máy giặt âm tủ.

Trong khi đó, máy cửa trước phù hợp với gia đình coi trọng khả năng tiết kiệm nước, hiệu quả vắt, thiết kế hiện đại và khả năng bố trí máy giặt - máy sấy theo chiều dọc. Nhiều dòng đời mới hiện nay cũng đã khắc phục đáng kể những bất tiện của thế hệ cũ bằng các tính năng như thêm đồ, tự động phân bổ nước giặt và chương trình vệ sinh lồng.

Sau 5 năm sử dụng máy cửa trước rồi chuyển sang máy cửa trên, điều tôi thay đổi nhiều nhất không phải là quan điểm về một loại máy cụ thể, mà là cách chọn đồ gia dụng.

Trước đây tôi thường nghĩ sản phẩm càng hiện đại, nhiều tính năng và trông càng đẹp thì càng đáng mua. Bây giờ tôi quan tâm nhiều hơn đến câu hỏi: mình có thực sự dùng những tính năng đó hay không, người trong gia đình có sử dụng thuận tiện không và việc bảo dưỡng sau vài năm sẽ như thế nào.

Máy giặt không phải món đồ để trưng bày. Một chiếc máy phù hợp nhất đôi khi không phải chiếc máy đắt nhất hay hiện đại nhất, mà là chiếc máy khiến việc giặt quần áo mỗi ngày trở nên nhẹ nhàng hơn.

Với gia đình tôi, ở thời điểm này, đó lại là chiếc máy giặt cửa trên mà trước đây tôi từng cho là "lỗi thời".