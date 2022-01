Một chiếc xe của Tesla trang bị công nghệ pin thế hệ mới đã có thể di chuyển hơn 1.200 km (750 dặm) chỉ bằng một lần sạc.

Chuyến thử nghiệm này sử dụng pin Gemini, được phát triển bởi startup có trụ sở tại Detroit tên là Our Next Energy (ONE). So với tầm hoạt động thông thường của Tesla Model S, chiếc xe thử nghiệm dùng công nghệ pin mới đạt được tầm hoạt động gấp đôi, đồng thời xa hơn bất cứ chiếc xe sử dụng nhiên liệu truyền thống nào cho một lần nạp nhiên liệu.

Kết quả này đã "thiết lập một chuẩn mực mới cho toàn bộ ngành công nghiệp ô tô", theo nhà sáng lập kiêm CEO của ONE là Mujeeb Ijaz.

"Chúng tôi muốn thúc đẩy việc sử dụng xe điện bằng cách xoá bỏ rào cản về tầm hoạt động, thứ khiến hầu hết người dùng lo ngại hiện nay", ông cho biết.

"Hiện chúng tôi tập trung vào việc phát triển công nghệ pin này trở thành một sản phẩm mới có tên GeminiTM. Nó cho phép những chiếc xe điện thực hiện các chuyến đi dài chỉ bằng một lần sạc, đồng thời cải thiện chi phí cũng như độ an toàn bằng cách vật liệu bền vững".

Loại pin được ONE sử dụng là thiết kế pin tiên tiến từ công nghệ lithium sắt phosphate. Hãng sẽ đưa loại pin này vào các mẫu xe tải thương mại vào cuối năm nay. Công nghệ cũng được trưng bày tại triển lãm CES 2022 ở Las Vegas cách đây ít ngày.

Trước đó, Mercedes công bố chiếc Vision EQXX với tầm hoạt động 965 km. Mẫu ô tô điện thương mại cao cấp của hãng là EQS cũng sở hữu tầm hoạt động lên đến 800 km cho một lần sạc. Trong khi đó, hầu hết các mẫu ô tô điện phổ thông hiện có tầm hoạt động xấp xỉ 300-600 km cho mỗi lần sạc.

Mật độ năng lượng giới hạn là điểm hạn chế của loại pin lithium-ion hiện nay. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đang tìm kiếm rất nhiều giải pháp cho các loại pin thế hệ tiếp theo như pin thể rắn vv…

Dù mới chỉ xuất hiện trong phòng thí nghiệm nhưng các mẫu pin này được cho sẽ sớm xuất hiện trên thị trường, thay thế các dòng pin hiện tại để cải thiện tầm hoạt động của các mẫu xe điện trong tương lai.

