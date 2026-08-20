Đúng hôm nay 19/8, 1 siêu tàu từ Trung Quốc có 16 tầng, 2.125 căn phòng xuất hiện tại vịnh Hạ Long

Siêu tàu này có đến 40.000 m² không gian công cộng, với hệ thống nhà hàng, khu mua sắm, sân khấu biểu diễn, công viên nước cùng nhiều tiện ích giải trí.

Sáng nay 19/8, tàu du lịch cỡ lớn Adora Magic City từ Thâm Quyến (Trung Quốc) đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đưa gần 4.500 du khách và thủy thủ đoàn đến Quảng Ninh. Đây là lần đầu tiên con tàu này đến Hạ Long, đồng thời đánh dấu sự trở lại của dòng tàu du lịch cỡ lớn trên hải trình đến địa phương sau nhiều năm gián đoạn.

Sau khi cập cảng, hành khách trên tàu Adora Magic City khám phá nhiều danh thắng, điểm tham quan nổi tiếng của Quảng Ninh, kết hợp trải nghiệm ẩm thực và mua sắm các sản phẩm đặc trưng địa phương.

Tàu Adora Magic City cập vịnh Hạ Long vào sáng nay 19/8

Sự xuất hiện của Adora Magic City đáng chú ý bởi đây là một trong những tàu du lịch có sức chứa lớn cập cảng Hạ Long trong những năm gần đây. Adora Magic City là tàu du lịch cỡ lớn đầu tiên do Trung Quốc tự đóng. Con tàu có tổng dung tích 135.500 GT, dài 323,6 m, rộng 37,2 m.

Adora Magic City gồm 16 tầng, có 2.125 phòng nghỉ và sức chứa tối đa 5.246 hành khách. Đáng chú ý, tàu có khoảng 40.000 m² không gian công cộng, với hệ thống nhà hàng, khu mua sắm, sân khấu biểu diễn, công viên nước cùng nhiều tiện ích giải trí.

Trước Adora Magic City, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long từng đón World Dream với 4.204 hành khách vào năm 2018 và Costa Venezia với sức chứa 4.982 hành khách vào năm 2019. Sau nhiều năm gián đoạn, sự xuất hiện của Adora Magic City tiếp tục mở ra kỳ vọng về sự trở lại của những dòng tàu du lịch cỡ lớn trên hải trình đến Hạ Long; góp phần mở rộng kết nối của Quảng Ninh với các hải trình du lịch quốc tế, đồng thời tạo thêm cơ hội để các hãng tàu đưa điểm đến di sản vào hành trình của những dòng tàu có quy mô lớn.

Quảng Ninh trước cơ hội đón thêm nhiều siêu tàu

Sự kiện Adora Magic City cập cảng diễn ra trong bối cảnh hoạt động khai thác tàu biển tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đang tăng trưởng tích cực.

Theo báo điện tử tỉnh Quảng Ninh, trong 7 tháng đầu năm 2026, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón 45 chuyến tàu, tương đương 122% so với cùng kỳ năm 2025. Từ nay đến cuối năm, cảng dự kiến đón thêm khoảng 30 chuyến, nâng tổng số chuyến trong năm lên khoảng 75.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long hiện có bến quốc tế dài khoảng 470 m, có khả năng tiếp nhận tàu khách với tổng dung tích lên tới 225.000 GT, cùng hệ thống nhà ga và hạ tầng chuyên biệt. Đây là cơ sở để cảng kết nối các hải trình quốc tế với Vịnh Hạ Long và hệ sinh thái du lịch Quảng Ninh.

Việc kết nối giữa cảng, các điểm đến và hệ thống dịch vụ trên bờ được kỳ vọng giúp khách tàu biển có thêm thời gian khám phá Quảng Ninh, đồng thời mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực lữ hành, vận tải, ẩm thực, mua sắm và dịch vụ du lịch.