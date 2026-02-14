Đêm Giao thừa – cái khoảnh khắc mà người ta hay gọi là "trừ tịch", là lúc rũ bỏ những muộn phiền, những món nợ âu lo của năm cũ để đón chờ một khởi đầu mới tinh khôi. Trong văn hóa phương Đông, đây là lúc các vị hành khiển bàn giao công việc, và cũng là lúc các luồng năng lượng may mắn được phân phát xuống trần gian. Năm Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần, mang theo khí thế hừng hực của lửa và sự nhiệt huyết. Giữa muôn vàn biến động ấy, tử vi học đã chỉ ra 3 con giáp nhận được sự ưu ái đặc biệt từ các vì sao tinh tú. Không phải ngẫu nhiên mà họ giàu, tất cả là sự cộng hưởng của phúc đức tích lũy và thời vận đã tới. Cùng xem đó là những ai nhé!

1. Tuổi Dần: Hổ mọc thêm cánh, tiền vào như nước

Nếu như năm ngoái, người tuổi Dần cảm thấy mình như con hổ bị kìm hãm trong rừng rậm, loay hoay với những dự định dở dang và áp lực tài chính đè nặng, thì xin chúc mừng bạn: Thời thế đã thay đổi. Đúng đêm Giao thừa này, cục diện Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) sẽ chính thức kích hoạt, mở ra một chương mới rực rỡ cho những chú Hổ.

Hãy tưởng tượng, ngay khi tiếng pháo hoa vang lên, cũng là lúc những chướng ngại vật trong công việc của tuổi Dần được dọn sạch. Thần Tài không chỉ ghé thăm mà còn "trải chiếu hoa" cho bạn bước đi. Những khoản đầu tư tưởng chừng như đóng băng bỗng dưng sinh lời, những dự án tắc nghẽn bỗng được thông suốt. Đặc biệt với những ai làm kinh doanh, buôn bán, đêm Giao thừa là dấu mốc cho sự bùng nổ doanh số. Khách hàng sẽ tự tìm đến, đơn hàng tới tấp, dòng tiền quay vòng nhanh đến mức bạn cũng phải ngỡ ngàng. Sự quyết đoán và mạnh mẽ vốn có của tuổi Dần khi kết hợp với vận may của năm mới sẽ tạo nên sức bật khủng khiếp. Đừng ngại mở rộng quy mô hay thử sức ở lĩnh vực mới, vì "thiên thời, địa lợi" đang nằm trong tay bạn.

2. Tuổi Tuất: Quý nhân phù trợ, làm chơi ăn thật

Người tuổi Tuất vốn nổi tiếng bởi sự trung thành, tận tụy và đôi khi là quá cẩn trọng khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội. Thế nhưng, bước sang năm Bính Ngọ, sự cẩn trọng ấy sẽ kết trái ngọt. Đêm Giao thừa là thời khắc đánh dấu sự xuất hiện của quý nhân – những người có thể là sếp cũ, đối tác, hay thậm chí là một người bạn lâu năm mang đến cho bạn những cơ hội "đổi đời".

Vận may của tuổi Tuất không đến theo kiểu "trúng số" ồ ạt một lần rồi thôi, mà nó bền bỉ và vững chãi như chính tính cách của họ. Sau đêm nay, đường tài lộc của tuổi Tuất sẽ sáng rõ hơn bao giờ hết. Những ai đang làm công ăn lương có cơ hội được đề bạt thăng chức, tăng lương hoặc nhận một khoản thưởng nóng hậu hĩnh ngay đầu năm. Những ai làm tự do sẽ tìm được hướng đi độc đáo, ít cạnh tranh mà lợi nhuận cao. Cảm giác "làm chơi ăn thật" sẽ hiện hữu rõ rệt. Thần Tài ban lộc cho tuổi Tuất không chỉ ở tiền bạc, mà còn ở sự hanh thông trong tư tưởng. Bạn sẽ thấy mình minh mẫn hơn, nhìn đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền, và quan trọng là, tiền kiếm được sẽ giữ được, tích lũy thành những tài sản lớn cho gia đình.

3. Tuổi Mùi: Lục hợp soi chiếu, tình tiền viên mãn

Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến tuổi Mùi trong danh sách những "con cưng" của Thần Tài đêm Giao thừa năm nay. Nhờ cục diện Lục Hợp (Ngọ - Mùi), người tuổi Mùi như được tiếp thêm nguồn năng lượng dồi dào và ấm áp. Nếu bạn cảm thấy năm cũ mình hơi "nhạt nhòa", thì khoảnh khắc Giao thừa sẽ là lúc bạn tỏa sáng rực rỡ nhất.

Lộc của tuổi Mùi đến từ sự "duyên dáng" và các mối quan hệ xã hội. Ngay sau khoảnh khắc chuyển giao năm mới, bạn sẽ nhận được tin vui về tài chính từ những nguồn không ngờ tới: tiền lì xì khủng, quà tặng giá trị, hoặc một khoản nợ khó đòi bỗng dưng được hoàn trả. Sự mềm mỏng, khéo léo của tuổi Mùi sẽ là chìa khóa vạn năng mở mọi cánh cửa kho báu. Đặc biệt, vận đỏ của tuổi Mùi còn lan tỏa sang cả người thân. Trong gia đình có người tuổi Mùi thì năm nay ắt hẳn tiếng cười rộn rã, kinh tế sung túc. Thần Tài không chỉ cho tiền, mà còn cho tuổi Mùi sự an yên trong tâm hồn – thứ tài sản quý giá nhất để tận hưởng cuộc sống. Năm nay, hãy cứ mạnh dạn chi tiêu cho bản thân và gia đình, vì tiền đi rồi tiền lại về, thậm chí còn về nhiều hơn trước.

Tử vi hay vận mệnh suy cho cùng cũng là một phần của cuộc sống, mang tính chất tham khảo để chúng ta có thêm niềm tin và động lực. Dù bạn có thuộc top 3 con giáp may mắn này hay không, thì khoảnh khắc Giao thừa vẫn luôn công bằng với tất cả mọi người. Đó là lúc chúng ta được quyền hy vọng, được quyền ước mơ và nỗ lực cho một năm mới tốt đẹp hơn.

Nếu bạn là Dần, Tuất hay Mùi, hãy mở rộng cửa đón lộc, nhưng đừng quên rằng "tay làm hàm nhai". May mắn chỉ là ngọn gió đẩy thuyền, còn người cầm lái vững vàng phải là chính bạn. Chúc bạn một đêm Giao thừa ấm áp và một năm mới Bính Ngọ "Tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin"!

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)