Dừng đặt lịch đăng kiểm ôtô qua app, chủ xe cần lưu ý gì?

Do hệ thống đăng kiểm không còn quá tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo người dân có thể đưa xe đến trực tiếp bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào trên cả nước để kiểm định, đồng thời dừng sử dụng ứng dụng đặt lịch TTDK (trung tâm đăng kiểm).

Theo thông báo của Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN), cơ quan này đã chính thức dừng phối hợp với ứng dụng TTDK do Công ty Cổ phần Chuyển đổi dữ liệu Sa Mộc phát triển và vận hành sau khi hợp đồng hợp tác giữa hai bên hết hiệu lực.

Cục Đăng kiểm cho biết hiện năng lực phục vụ của hệ thống các trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã đáp ứng, thậm chí vượt nhu cầu kiểm định của người dân và doanh nghiệp. Tình trạng ùn tắc, quá tải từng xảy ra tại nhiều địa phương trước đây đã được khắc phục.

Vì vậy, chủ phương tiện có thể đưa xe đến bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào trên toàn quốc để thực hiện kiểm định mà không cần đăng ký hoặc đặt lịch trước qua ứng dụng TTDK, đồng thời không cần thực hiện theo các hướng dẫn, gợi ý từ ứng dụng này.

Từ nay, chủ xe có thể đưa ô tô đến bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào trên toàn quốc để thực hiện kiểm định mà không cần đăng ký hoặc đặt lịch trước qua ứng dụng.

Song song với việc dừng ứng dụng TTDK, Cục ĐKVN đang xây dựng một nền tảng trực tuyến mới nhằm tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng kiểm.

Theo kế hoạch, ứng dụng mới sẽ cho phép người dân đăng ký kiểm định phương tiện trực tuyến, đồng thời tích hợp thêm nhiều tiện ích và dịch vụ để đơn giản hóa thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện kiểm định xe cơ giới.

Trong thời gian chờ ứng dụng mới được đưa vào vận hành, Cục ĐKVN khuyến cáo người dân thực hiện kiểm định theo hình thức trực tiếp tại các trung tâm đăng kiểm trên cả nước để bảo đảm thuận tiện và đúng quy định.

Khi ứng dụng mới chính thức đi vào hoạt động, Cục ĐKVN sẽ công bố rộng rãi trên các kênh thông tin chính thức để người dân biết và sử dụng.

Hiện tại, theo Thông tư 30/2026, người dân có thể sử dụng giấy đăng ký xe hoặc giấy hẹn trả đăng ký xe đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID, VNeTraffic khi thực hiện thủ tục kiểm định. Cơ quan đăng kiểm sẽ trực tiếp khai thác dữ liệu điện tử được chia sẻ từ cơ quan công an, giúp chủ xe giảm đáng kể các loại giấy tờ vật lý phải xuất trình.

Đối với những loại giấy tờ đã có sẵn dữ liệu chia sẻ từ Trung tâm dữ liệu quốc gia hoặc cơ quan quản lý nhà nước, người dân cũng được miễn việc phải nộp lại bản giấy. Song song đó, quy trình lập hồ sơ phương tiện sẽ được thực hiện hoàn toàn dựa trên cơ sở dữ liệu xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu của Cục ĐKVN.