Dùng chảo chống dính ở nhiệt độ quá cao có thể gây triệu chứng giống cúm

Câu hỏi 3/5

Hỏi 3: Tại sao PFOA trong sản xuất Teflon gây lo ngại về môi trường?

A. Nó phân hủy nhanh chóng trong đất sai B. Nó tồn tại lâu dài trong môi trường đúng C. Nó chỉ ảnh hưởng đến không khí sai D. Nó không gây ô nhiễm môi trường sai

Đáp án đúng là: B. Nó tồn tại lâu dài trong môi trường

Giải thích: PFOA, từng được sử dụng để sản xuất Teflon, có khả năng tồn tại lâu dài trong đất, nước, và không khí, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chất này tích lũy trong hệ sinh thái, ảnh hưởng đến động vật và con người qua chuỗi thức ăn. Từ năm 2013, các sản phẩm Teflon không còn chứa PFOA, giúp giảm thiểu tác động môi trường. Tuy nhiên, những ảnh hưởng từ PFOA trong quá khứ vẫn là bài học quan trọng về quản lý hóa chất trong công nghiệp.