HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đúng 8/10, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cần tuyển thêm 200 người về làm việc: Yêu cầu ngoại hình ưa nhìn, tốt nghiệp Trung cấp trở lên, lương cứng lên đến 15 triệu đồng/tháng

Đinh Anh
|

Theo bản tin tuyển dụng do Vingroup đăng tải, mức lương cứng cho các vị trí này lên tới 15 triệu đồng/tháng, cùng cơ chế thu nhập không giới hạn.

Ngày 8/10 tới đây, Vinhomes sẽ tổ chức Ngày hội Tuyển dụng Vinhomes tại Hà Nội. Doanh nghiệp dự kiến tuyển 200 nhân sự cho các vị trí Trưởng phòng Kinh doanh và Chuyên viên Kinh doanh bất động sản.

Tại ngày hội, ứng viên có thể phỏng vấn và trao đổi trực tiếp với đội ngũ tuyển dụng về công việc trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đồng thời tìm hiểu về chính sách và cơ hội phát triển nghề nghiệp tại Vinhomes.

Với các vị trí trên, thông tin tuyển dụng cho biết ứng viên không nhất thiết phải có kinh nghiệm bán bất động sản. Những người từng có kinh nghiệm bán hàng ở các lĩnh vực như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, ôtô... được ưu tiên.

Ứng viên cần thuộc độ tuổi lao động, tốt nghiệp từ trung cấp trở lên và ưu tiên có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Bên cạnh đó, Vinhomes tìm kiếm những người yêu thích kinh doanh, có đam mê với lĩnh vực bất động sản, ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt và có tư duy dịch vụ khách hàng.

Các kỹ năng được yêu cầu gồm thuyết phục, đàm phán và chốt giao dịch. Doanh nghiệp cũng đề cao sự nhanh nhẹn, tích cực, chủ động và khả năng phục vụ khách hàng.

Về thu nhập, thông tin tuyển dụng nêu mức lương cứng lên tới 15 triệu đồng/tháng, cùng cơ chế thu nhập không giới hạn.

Ngày hội tuyển dụng lần này diễn ra trong bối cảnh Vinhomes đang tiếp tục đăng tuyển nhiều vị trí thuộc các nhóm công việc khác nhau. Trên trang website của Vingroup, ngoài vị trí trưởng phòng và chuyên viên kinh doanh bất động, Vinhomes hiện cũng tìm kiếm nhân sự cho các vị trí như chuyên gia giải pháp Dome Hoa Nhà Kính và một số vị trí kỹ thuật, quản lý.

Cựu Thủ tướng Đức gia nhập tập đoàn Nga
Tags

Phạm Nhật Vượng

vinhomes

tuyển dụng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại