Đúng 8/10, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cần tuyển thêm 200 người về làm việc: Yêu cầu ngoại hình ưa nhìn, tốt nghiệp Trung cấp trở lên, lương cứng lên đến 15 triệu đồng/tháng

Theo bản tin tuyển dụng do Vingroup đăng tải, mức lương cứng cho các vị trí này lên tới 15 triệu đồng/tháng, cùng cơ chế thu nhập không giới hạn.

Ngày 8/10 tới đây, Vinhomes sẽ tổ chức Ngày hội Tuyển dụng Vinhomes tại Hà Nội. Doanh nghiệp dự kiến tuyển 200 nhân sự cho các vị trí Trưởng phòng Kinh doanh và Chuyên viên Kinh doanh bất động sản.

Tại ngày hội, ứng viên có thể phỏng vấn và trao đổi trực tiếp với đội ngũ tuyển dụng về công việc trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đồng thời tìm hiểu về chính sách và cơ hội phát triển nghề nghiệp tại Vinhomes.

Với các vị trí trên, thông tin tuyển dụng cho biết ứng viên không nhất thiết phải có kinh nghiệm bán bất động sản. Những người từng có kinh nghiệm bán hàng ở các lĩnh vực như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, ôtô... được ưu tiên.

Ứng viên cần thuộc độ tuổi lao động, tốt nghiệp từ trung cấp trở lên và ưu tiên có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Bên cạnh đó, Vinhomes tìm kiếm những người yêu thích kinh doanh, có đam mê với lĩnh vực bất động sản, ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt và có tư duy dịch vụ khách hàng.

Các kỹ năng được yêu cầu gồm thuyết phục, đàm phán và chốt giao dịch. Doanh nghiệp cũng đề cao sự nhanh nhẹn, tích cực, chủ động và khả năng phục vụ khách hàng.

Về thu nhập, thông tin tuyển dụng nêu mức lương cứng lên tới 15 triệu đồng/tháng, cùng cơ chế thu nhập không giới hạn.

Ngày hội tuyển dụng lần này diễn ra trong bối cảnh Vinhomes đang tiếp tục đăng tuyển nhiều vị trí thuộc các nhóm công việc khác nhau. Trên trang website của Vingroup, ngoài vị trí trưởng phòng và chuyên viên kinh doanh bất động, Vinhomes hiện cũng tìm kiếm nhân sự cho các vị trí như chuyên gia giải pháp Dome Hoa Nhà Kính và một số vị trí kỹ thuật, quản lý.