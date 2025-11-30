Đúng 20 ngày nữa, Việt Nam sẽ chứng kiến "kỷ lục" gần 1 triệu tỷ đồng chỉ trong một ngày

Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa chính trị quan trọng mà còn là dịp tổng kết chặng đường 5 năm (2021–2025) thực hiện chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, đồng thời khẳng định những thành tựu kinh tế – xã hội đã đạt được, tạo khí thế và động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.

Trước đó, các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn và tổng công ty đã báo cáo đề xuất khởi công, khánh thành tổng cộng 198 dự án, gồm 125 dự án khởi công và 73 dự án khánh thành, với tổng mức đầu tư hơn 983.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương và địa phương chiếm 487.000 tỷ đồng (49,5%), vốn khác chiếm 496.000 tỷ đồng (50,5%) và không có vốn FDI.

Phân theo Bộ, ngành, địa phương có 32 dự án của 14/18 bộ, cơ quan ngang bộ; 42 dự án của 22 Tập đoàn, Tổng công ty; 124 dự án của 25/34 địa phương.

Xét theo nhóm dự án, danh sách bao gồm 5 dự án quan trọng quốc gia, 39 dự án nhóm A, 134 dự án nhóm B và 20 dự án nhóm C.

Phân theo nhóm lĩnh vực: Giao thông có 67 dự án, Công trình dân dụng 28 dự án, Công trình công nghiệp 42 dự án, Hạ tầng kỹ thuật 23 dự án, Nhà ở xã hội 19 dự án, Văn hóa 4 dự án, Giáo dục 5 dự án, Nông nghiệp 2 dự án, Y tế 8 dự án.

Trước đó vào ngày 21/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để đảm công tác chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện quan trọng này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan nỗ lực hoàn thành các dự án, công trình bảo đảm đủ điều kiện khánh thành, khởi công theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, các bộ, ngành địa phương liên quan rà soát danh mục các dự án, công trình để bảo đảm điều kiện tổ chức khánh thành, khởi công.

Thủ tướng đồng thời cũng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương phối hợp Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét khen thưởng xứng đáng (Huân chương, bằng khen Thủ tướng Chính phủ,…) cho các Thành viên Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải cũng như các tập thể, cá nhân liên quan đã tích cực, nỗ lực triển khai nhiệm vụ được giao.

Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan rà soát, đánh giá đề xuất thưởng cho các công trình về đích sớm, tiết kiệm ngân sách và đưa vào khai thác hiệu quả theo quy định của pháp luật và của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 15/12/2025.